São Paulo se vê protegido de interesse do Flamengo em Marcos Antônio

De olho no mercado da bola, o Flamengo avalia o nome de Marcos Antônio e ainda não definiu se fará uma investida pelo jogador. O São Paulo, no entanto, se vê bem protegido e não teme uma tentativa do time carioca pelo meio-campista.

A GOAL ouviu de uma fonte do São Paulo que o Tricolor já encara Marcos Antônio como um atleta que pertence ao time, uma vez que as metas para a obrigação de compra já foram atingidas, tendo o clube que pagar a primeira parcela para a Lazio apenas em junho de 2026.

Desta forma, a diretoria do São Paulo acredita que se o Flamengo quiser realmente contratar Marcos Antônio terá que negociar diretamente com o clube paulista. A ideia é dificultar ao máximo uma possível venda, já que o jogador é visto como um pilar para o time no presente e no futuro.