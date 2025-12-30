+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
Sao Paulo v Atletico Mineiro - Brasileirao 2025Getty Images Sport
Raisa Simplicio

São Paulo se vê protegido de interesse do Flamengo em Marcos Antônio

Tricolor entende que com as metas atingidas para a obrigação de compra, o meio-campista já praticamente pertence ao clube

De olho no mercado da bola, o Flamengo avalia o nome de Marcos Antônio e ainda não definiu se fará uma investida pelo jogador. O São Paulo, no entanto, se vê bem protegido e não teme uma tentativa do time carioca pelo meio-campista.

A GOAL ouviu de uma fonte do São Paulo que o Tricolor já encara Marcos Antônio como um atleta que pertence ao time, uma vez que as metas para a obrigação de compra já foram atingidas, tendo o clube que pagar a primeira parcela para a Lazio apenas em junho de 2026.

Desta forma, a diretoria do São Paulo acredita que se o Flamengo quiser realmente contratar Marcos Antônio terá que negociar diretamente com o clube paulista. A ideia é dificultar ao máximo uma possível venda, já que o jogador é visto como um pilar para o time no presente e no futuro.

📱Veja a GOAL direto no Whatsapp, de graça! 🟢
  • Sao Paulo v Corinthians - Brasileirao 2025Getty Images Sport

    Desejo antigo

    Antes de acertar com o São Paulo, Marcos Antônio foi alvo do Flamengo. A negociação, no entanto, não andou da forma que o atleta esperava. Segundo soube a GOAL, o desejo em contratar o meio-campista era da diretoria rubro-negra, mas o então treinador, Tite, não tinha certeza dos planos para o atleta.

    Enquanto a situação estava sendo cozinhada e sem definição do treinador, o São Paulo entrou no circuito e conseguiu atrair Marcos Antônio.

    Brasileirão, Copa do Brasil, Série B e maisAssine já!

    • Publicidade

    ENJOYED THIS STORY?

    Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

Paulista
Mirassol crest
Mirassol
MIR
São Paulo crest
São Paulo
SAP
Carioca
Bangu crest
Bangu
BAN
Flamengo crest
Flamengo
FLA
0