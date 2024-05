São Paulo faz proposta a Alex Sandro e desafia interesses de Arábia Saudita e Porto

Após sinalização inicial, Tricolor abre conversas com lateral-esquerdo, mas espera forte concorrência

O São Paulo entrou oficialmente na corrida pela contratação do lateral-esquerdo Alex Sandro. Conforme apurou a GOAL, o Tricolor enviou uma proposta de contrato para o defensor de 33 anos da Juventus, que não permanecerá em Turim após o final da atual temporada europeia. O clube paulista já havia deixado as 'portas abertas' para uma eventual contratação, no início do mês.

A disputa, porém, é grande. Alex Sandro não renovará contrato com a Velha Senhora e ficará livre no mercado a partir do dia 1° de julho, o que significa que poderá se transferir gratuitamente para qualquer equipe que queira contar com seus serviços. Além do São Paulo, a GOAL apurou que o Porto também já abriu tratativas com o brasileiro. Algumas equipes da Arábia Saudita, de mesmo modo, figuram nesse bolo de interessados.