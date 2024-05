São Paulo prepara proposta e abre as portas para retorno de Alex Sandro ao Brasil

Lateral-esquerdo é desejo antigo do clube e foi um pedido de Dorival Júnior no ano passado

De olho em reforços para a próxima janela de transferências, o São Paulo já se movimenta no mercado. O Tricolor Paulista fez uma consulta por Alex Sandro, da Juventus, e abriu as portas do clube para o retorno do jogador ao Brasil, conforme soube a GOAL.

Alex Sandro tem contrato com a Juventus até junho deste ano, mas ainda não decidiu sobre o futuro. O jogador de 33 anos avalia se vai seguir no futebol europeu ou se mudará de continente. Ainda segundo soube a GOAL, o atleta também recebeu contatos de clubes do Oriente Médio.