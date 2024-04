São Paulo marca reunião para definir futuro de Thiago Carpini

Diretoria se encontrará com o técnico nesta quinta-feira, e conversa pode sacramentar a saída do treinador do CT da Barra Funda

A diretoria do São Paulo prepara uma conversa nesta quinta-feira (18) para definir o futuro de Thiago Carpini. A saída do técnico deve ser sacramentada após o encontro na capital paulista, como soube a GOAL. Desde o último domingo — após a derrota para o Fortaleza no Morumbis —, os dirigentes avaliam nomes para o cargo.

Há incômodo com os resultados obtidos pelo São Paulo na atual temporada. Embora tenha vencido a Supercopa do Brasil diante do Palmeiras, o Tricolor paulista foi eliminado nas quartas de final do Paulistão pelo Novorizontino e não engrenou em Libertadores e Brasileirão.

Nos bastidores, ainda há divergências entre os integrantes da diretoria. O coordenador de futebol Muricy Ramalho, por exemplo, é contrário à saída de Thiago Carpini e expressa constantemente o desejo de manutenção do treinador no cargo. No entendimento do profissional, há a necessidade de longevidade no trabalho.

