São Paulo x Flamengo-SP: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Paulistão sub-20 2025

Equipes se enfrentam em Cotia, neste sábado, pela segunda rodada do Campeonato Paulista da categoria

São Paulo e Flamengo-SP entram em campo neste sábado (3), às 15h (horário de Brasília), pela segunda rodada do Paulistão sub-20 de 2025. A partida será disputada no Estádio Marcelo Portugal Gouvêa, no CT de Cotia, com transmissão ao vivo, com imagens e de graça, pelo canal Paulistão no YouTube (clique aqui e confira a programação).

As Crias de Cotia voltam a campo após a vitória por 2 a 1 sobre o Atlético-MG, no meio da semana, pelo Campeonato Brasileiro sub-20. Na estreia do Paulista, a equipe comandada por Allan Barcellos ficou no 0 a 0 com o Grêmio Prudente, em Presidente Prudente, e busca somar os primeiros três pontos no estadual, após ter terminado como vice-campeã em 2024, perdendo o título para o Novorizontino.

O Flamengo de Guarulhos também empatou na primeira rodada do Paulistão, em 1 a 1, contra o Desportivo Brasil, jogando em casa. Em 2025, o Corvo fez boa campanha na Copinha e chegou até as oitavas de final. A equipe, agora, tenta manter o bom desempenho no estadual para avançar de fase no grupo 3, que, além do Tricolor e do Desportivo, conta com clubes como Guarani, Ibrachina e Portuguesa Santista.