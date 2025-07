São Paulo x América-MG: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Brasileiro sub-20 de 2025

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (23), pela 19ª rodada da primeira fase da competição; veja como acompanhar na internet

O São Paulo recebe o América-MG na tarde desta quarta-feira (23), às 15h (de Brasília), no CT de Cotia, na região metropolitana de São Paulo, pela 19ª rodada da primeira fase do Campeonato Brasileiro sub-20 de 2025. A partida terá transmissão ao vivo do São Paulo FC, no YouTube (veja a programação completa aqui).

As equipes se enfrentam em uma partida sem maiores pretensões na competição. O Tricolor não conseguiu alcançar o G8 e não garantiu vaga no mata-mata, restando agora a disputa do Paulistão e a Copa do Brasil da categoria. O América-MG, por sua vez, sofreu uma queda acentuada de rendimento, somando 25 pontos.