São Paulo acelera reformulação e define próximos jogadores que podem sair

O São Paulo entrou de vez em modo reformulação. Enquanto busca reforços para a sequência da temporada, a diretoria também trabalha para enxugar o elenco e reduzir a folha salarial, cenário que deve provocar novas saídas nos próximos dias.
A primeira negociação já foi concluída: Alan Franco acertou empréstimo ao Tigres por uma temporada. O zagueiro pediu para ser negociado, e o São Paulo receberá US$ 500 mil pelo empréstimo, com opção de compra fixada em US$ 1,5 milhão.
Outro nome perto de deixar o clube é o atacante Tapia. O Tricolor encaminhou o empréstimo do jogador ao Columbus Crew, também com cláusula de compra ao fim do vínculo.