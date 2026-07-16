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Luis Felipe Gonçalves

São Paulo acelera reformulação e define próximos jogadores que podem sair

Mercado da bola
São Paulo
A. Franco
G. Tapia
A. Buta
D. Duarte
Brasileirão

Tricolor abre espaço no elenco, reduz a folha salarial e prepara novas movimentações na janela de transferências

O São Paulo entrou de vez em modo reformulação. Enquanto busca reforços para a sequência da temporada, a diretoria também trabalha para enxugar o elenco e reduzir a folha salarial, cenário que deve provocar novas saídas nos próximos dias.

A primeira negociação já foi concluída: Alan Franco acertou empréstimo ao Tigres por uma temporada. O zagueiro pediu para ser negociado, e o São Paulo receberá US$ 500 mil pelo empréstimo, com opção de compra fixada em US$ 1,5 milhão.

Outro nome perto de deixar o clube é o atacante Tapia. O Tricolor encaminhou o empréstimo do jogador ao Columbus Crew, também com cláusula de compra ao fim do vínculo.

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    Saídas em andamento

    Além de Alan Franco e Tapia, o São Paulo liberou Young, Cédric Soares, Matheus Belém, Luan e Paulinho para buscarem novos clubes.

    Young é quem tem a situação mais avançada: o goleiro negocia com o Portimonense. Os demais ainda avaliam possibilidades no mercado.

    O volante Bobadilla também entrou no radar de possíveis vendas. Após disputar a Copa do Mundo pelo Paraguai, o jogador ganhou visibilidade internacional, e o São Paulo espera receber propostas nas próximas semanas.

    A situação mais delicada envolve Calleri. O atacante tem contrato até o fim do ano e já pode assinar pré-contrato com qualquer clube. As conversas por renovação esfriaram após os representantes do argentino considerarem baixa a oferta apresentada pelo Tricolor. Internamente, a permanência para 2027 é vista como difícil.

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    Reforços a caminho

    Enquanto libera espaço no elenco, o São Paulo acelera as chegadas para o segundo semestre. O clube já anunciou o atacante Victor Sá e fechou a contratação do lateral-direito Aurélio Buta, que assinou contrato até junho de 2027, com metas que podem estender o vínculo até 2028.

    Além deles, o Tricolor tem negociações avançadas com o zagueiro português Domingos Duarte e com o volante Newton. A expectativa é que Domingos desembarque no Brasil nos próximos dias para finalizar exames e assinar contrato.

    A diretoria entende que a combinação entre novos reforços e saídas pontuais é o caminho para equilibrar as finanças e manter o elenco competitivo na disputa do Brasileirão, da Copa do Brasil e da Libertadores.

    Com a janela prestes a abrir, o São Paulo ainda espera mais movimentações tanto de chegadas quanto de despedidas antes do fechamento do mercado, em setembro.

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