São Bernardo x CSA: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Série C 2025

Equipes entram em campo nesta segunda-feira (02), pela 8ª rodada da competição; veja como acompanhar na internet

O São Bernardo recebe o CSA na noite desta segunda-feira (02), às 19h30 (de Brasília), no 1º de Maio, em São Bernardo, pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C de 2025. A partida terá transmissão ao vivo do Nosso Futebol, no YouTube e no pay-per-views (veja a programação completa aqui).

São Bernardo e CSA se enfrentam em momentos distintos, mas com objetivos semelhantes na Série C. O time paulista faz uma campanha sólida e ocupa a 8ª posição, com 11 pontos conquistados em sete jogos. Comandado por Ricardo Catalá, o São Bernardo vive boa fase: foram três vitórias, um empate e apenas uma derrota nas últimas cinco partidas. Já o CSA, que chegou aparece agora em 10º lugar com dez pontos. A equipe alagoana tem mostrado equilíbrio sob o comando de Higo Magalhães — são duas vitórias, quatro empates e apenas uma derrota no campeonato.