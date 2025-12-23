+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Cruzeiro v Flamengo - Brasileirao 2025Getty Images Sport
Raisa Simplicio e Thiago Fernandes

Santos tenta convencer Cruzeiro a arcar com parte dos salários de Gabigol

Com espaço limitado no time celeste e altas remunerações, atacante de 29 anos tem permanência incerta para 2026

O Santos segue tentando a contratação de Gabigol junto ao Cruzeiro. Segundo soube a GOAL, o Peixe sugeriu a possibilidade de um empréstimo no período de um ano e tenta convencer o time celeste a pagar parte dos vencimentos do atacante de 29 anos.

A tentativa se dá pelo fato de até o momento Gabigol, que tem contrato no time celeste até dezembro de 2028, não ter decido abrir mão dos valores que tem a receber do Cruzeiro. Nas primeiras conversas, o Peixe já tinha deixado claro que não tinha como arcar com todos os custos.

  • Flamengo v Cruzeiro - Brasileirao 2025Getty Images Sport

    Momento difícil

    A situação de Gabigol no Cruzeiro se complicou ainda mais após a chegada de Tite. O entendimento é de que o jogador terá ainda menos espaço. Além disso, o clima com a torcida ficou ruim após o pênalti perdido diante do Corinthians, pela semifinal da Copa do Brasil.

    Diante deste cenário, o Santos entendeu que Gabigol poderia ser o 9 que o clube busca no mercado. Em paralelo, a diretoria trabalha na renovação de contrato de Neymar, e entende que a dupla seria fundamental para os planos do Peixe em 2026.

  • Cruzeiro Unveils Gabriel Barbosa As New PlayerGetty Images Sport

    Números de Gabigol no Cruzeiro

    Anunciado na virada do ano, Gabigol chegou ao Cruzeiro com status de grande contratação do futebol brasileiro em 2025, mas não conseguiu se firmar como titular ao longo do ano.

    Ao todo, foram 49 jogos pelo clube celeste, mas apenas 23 no time inicial, com 13 gols marcados e quatro assistências.

