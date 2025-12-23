Santos tenta convencer Cruzeiro a arcar com parte dos salários de Gabigol

O Santos segue tentando a contratação de Gabigol junto ao Cruzeiro. Segundo soube a GOAL, o Peixe sugeriu a possibilidade de um empréstimo no período de um ano e tenta convencer o time celeste a pagar parte dos vencimentos do atacante de 29 anos.

A tentativa se dá pelo fato de até o momento Gabigol, que tem contrato no time celeste até dezembro de 2028, não ter decido abrir mão dos valores que tem a receber do Cruzeiro. Nas primeiras conversas, o Peixe já tinha deixado claro que não tinha como arcar com todos os custos.