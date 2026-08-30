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Corinthians v Santos - Brasileirao 2026Getty Images Sport
Pedro Augusto Dias

Santos quebra tabu de 15 anos ao vencer Corinthians na Arena

Santos
Corinthians x Santos
Corinthians
Brasileirão

Gol de Christian Oliva, após cobrança de falta de Neymar, garante triunfo por 1 a 0 e encerra longo jejum santista como visitante no clássico pela competição

O Santos colocou fim a um dos jejuns mais incômodos de sua história recente neste domingo (30). Pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Peixe derrotou o Corinthians por 1 a 0 na Neo Química Arena e voltou a vencer o rival como visitante na competição nacional depois de 15 anos.

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  • Corinthians v Santos - Brasileirao 2026Getty Images Sport

    Encerrando um tabu

    A última vitória santista fora de casa contra o Corinthians pelo Brasileirão havia acontecido em setembro de 2011, quando o time venceu por 3 a 1, de virada, no Pacaembu. Desde então, o Santos acumulava resultados negativos no confronto longe de seus domínios e não conseguia repetir o feito no estádio corintiano.

    O responsável por mudar essa história foi Christian Oliva. O volante uruguaio marcou o único gol do clássico ainda no primeiro tempo, aproveitando o rebote de uma cobrança de falta de Neymar que acertou a trave. O lance garantiu ao Santos uma vitória de enorme peso diante de um dos principais rivais.

    O tabu era ainda mais significativo quando considerado o histórico na Neo Química Arena. Desde a inauguração do estádio, em 2014, o Santos havia conseguido apenas duas vitórias contra o Corinthians no local, em partidas por outras competições: pela Copa do Brasil de 2015 e pelo Campeonato Paulista de 2022.

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  • Clássicos no ano

    O resultado também encerrou outro período de dificuldades. Antes do clássico, o Santos ainda não havia vencido um rival da capital paulista na temporada. A equipe havia disputado sete clássicos, com quatro empates e três derrotas, até finalmente conquistar o primeiro triunfo.

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