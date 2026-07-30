Santos acelera limpa no elenco e tenta rescindir com jogadores fora dos planos

Impedido de contratar jogadores nesta janela de transferências em razão do transfer ban imposto pela Fifa, o Santos concentra seus esforços nos bastidores para reorganizar as finanças e enxugar o elenco. A estratégia da diretoria passa pela rescisão de contratos de atletas que não fazem mais parte dos planos da comissão técnica de Cuca, reduzindo despesas e solucionando pendências financeiras acumuladas nos últimos meses.
O clube já concluiu a saída de alguns jogadores, negocia acordos com outros e ainda enfrenta disputas judiciais movidas por atletas que não chegaram a um entendimento sobre o pagamento dos valores devidos. O caso mais recente é o do volante Zé Rafael, que acertou a rescisão amigável, enquanto Alex Nascimento e Patrick seguem em negociação para antecipar o fim de seus vínculos.