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Santos 2026Getty/GOAL
Gabriel Marin

Santos acelera limpa no elenco e tenta rescindir com jogadores fora dos planos

Santos

Com transfer ban da Fifa e sem possibilidade de reforços, Peixe busca reduzir custos, encerrar vínculos e reorganizar a folha salarial para aliviar a crise financeira

Impedido de contratar jogadores nesta janela de transferências em razão do transfer ban imposto pela Fifa, o Santos concentra seus esforços nos bastidores para reorganizar as finanças e enxugar o elenco. A estratégia da diretoria passa pela rescisão de contratos de atletas que não fazem mais parte dos planos da comissão técnica de Cuca, reduzindo despesas e solucionando pendências financeiras acumuladas nos últimos meses.

O clube já concluiu a saída de alguns jogadores, negocia acordos com outros e ainda enfrenta disputas judiciais movidas por atletas que não chegaram a um entendimento sobre o pagamento dos valores devidos. O caso mais recente é o do volante Zé Rafael, que acertou a rescisão amigável, enquanto Alex Nascimento e Patrick seguem em negociação para antecipar o fim de seus vínculos.

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  • Zé Rafael chega a acordo e encerra passagem pela Vila Belmiro

    O Santos chegou a um acordo com Zé Rafael para a rescisão bilateral do contrato, que deve ser oficializada no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF nos próximos dias. A saída do volante representa mais um passo do clube no processo de reformulação do elenco.

    Pelo acordo firmado, o Peixe assumirá os débitos pendentes com o jogador, incluindo meses de direitos de imagem em atraso, além de pagar uma indenização pela rescisão antecipada do vínculo. O valor, entretanto, será inferior ao que o atleta teria direito a receber até o fim do contrato, previsto inicialmente para dezembro de 2027.

    Contratado na temporada passada com expectativa de assumir a titularidade, Zé Rafael não conseguiu se firmar. Em 2026, disputou apenas 12 partidas e marcou um gol antes de deixar o clube.

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  • Santos 2026Raul Baretta / Santos FC

    Patrick e Alex Nascimento negociam saídas amigáveis

    Além de Zé Rafael, o Santos mantém duas negociações em andamento para encerrar contratos sem a necessidade de ações judiciais. Uma delas envolve o meia Patrick, atualmente emprestado ao Remo.

    O objetivo da diretoria santista é resolver as pendências financeiras com o jogador e abrir caminho para uma transferência definitiva ao clube paraense. Antes disso, porém, Patrick precisa acertar sua permanência junto ao Remo. Contratado em 2024 por cerca de R$ 5 milhões, o meia nunca conseguiu justificar o investimento realizado.

    Outro caso é o do zagueiro Alex Nascimento. Revelado pelo Santos e integrante do elenco profissional desde 2019, o defensor tem contrato apenas até dezembro deste ano, mas a diretoria tenta antecipar sua saída. Aos 27 anos, ele sequer entrou em campo nesta temporada e atualmente realiza treinamentos em horários alternativos ao restante do grupo.

  • Mayke e Tiquinho SoaresGetty/GOAL

    Mayke e Tiquinho recorrem à Justiça por falta de acordo

    Nem todas as negociações, entretanto, terminaram de forma amigável. O lateral-direito Mayke e o atacante Tiquinho Soares optaram por buscar a rescisão contratual na Justiça após fracassarem as tentativas de acordo com o Santos.

    No caso de Tiquinho, o centroavante já conseguiu a liberação. Mayke, por sua vez, ainda aguarda o andamento do processo judicial.

    Segundo nota divulgada pelo advogado João Henrique Chiminazzo, o Santos possui débitos referentes a dois meses de salários registrados em carteira, três meses de FGTS, cinco meses de direitos de imagem e sete parcelas de luvas.

    Ainda de acordo com a defesa do atleta, houve consenso inicial sobre os valores que seriam pagos, mas o clube apresentou, no momento da formalização, uma proposta aproximadamente 25% inferior à discutida durante as negociações, além de alterar outras condições do acordo. Diante da mudança, a ação judicial foi considerada inevitável.

    Nos bastidores, o clube também não chegou a um entendimento com os representantes do jogador em relação ao pagamento de honorários advocatícios e comissões. Enquanto aguardava uma definição, Mayke vinha treinando separado do restante do elenco. Contratado após deixar o Palmeiras, o lateral disputou apenas 20 partidas com a camisa santista.

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  • Santos 2026Getty / GOAL e Raul Baretta / Santos FC

    Saídas amigáveis fazem parte da reformulação do elenco

    Antes das negociações atuais, o Santos já havia conseguido resolver outras situações sem necessidade de disputas judiciais.

    O volante Tomás Rincón deixou o clube de forma amigável. Em março deste ano, foi a vez do zagueiro João Basso rescindir o contrato. Outro atleta que encerrou seu vínculo por meio de acordo foi o atacante Billal Brahimi, contratado como reforço estrangeiro, mas que não conseguiu se firmar na equipe.

    A sequência de desligamentos faz parte da estratégia da diretoria para reduzir a folha salarial e reorganizar o planejamento financeiro diante das restrições impostas pelo transfer ban.

  • Club Santos Of Brazil Inaugurates A New Youth Training CenterGetty Images Sport

    Clube prioriza equilíbrio financeiro em meio às limitações do mercado

    Sem poder registrar novos jogadores e convivendo com dificuldades financeiras, o Santos vê na redução do elenco uma das poucas alternativas para reorganizar suas contas.

    A intenção é eliminar passivos trabalhistas, reduzir despesas mensais e criar um ambiente financeiro mais sustentável para os próximos meses. Ao mesmo tempo, a diretoria busca evitar que novos casos sejam judicializados, embora reconheça que algumas negociações se tornaram inviáveis diante das divergências sobre os valores e as condições de pagamento.

    Enquanto aguarda o fim do transfer ban para voltar ao mercado, o Peixe segue priorizando acordos para encerrar vínculos, aliviar a folha salarial e reestruturar o elenco para a sequência da temporada.

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