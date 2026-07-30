Santos acelera limpa no elenco e tenta rescindir com jogadores fora dos planos

Nem todas as negociações, entretanto, terminaram de forma amigável. O lateral-direito Mayke e o atacante Tiquinho Soares optaram por buscar a rescisão contratual na Justiça após fracassarem as tentativas de acordo com o Santos.

No caso de Tiquinho, o centroavante já conseguiu a liberação. Mayke, por sua vez, ainda aguarda o andamento do processo judicial.

Segundo nota divulgada pelo advogado João Henrique Chiminazzo, o Santos possui débitos referentes a dois meses de salários registrados em carteira, três meses de FGTS, cinco meses de direitos de imagem e sete parcelas de luvas.

Ainda de acordo com a defesa do atleta, houve consenso inicial sobre os valores que seriam pagos, mas o clube apresentou, no momento da formalização, uma proposta aproximadamente 25% inferior à discutida durante as negociações, além de alterar outras condições do acordo. Diante da mudança, a ação judicial foi considerada inevitável.

Nos bastidores, o clube também não chegou a um entendimento com os representantes do jogador em relação ao pagamento de honorários advocatícios e comissões. Enquanto aguardava uma definição, Mayke vinha treinando separado do restante do elenco. Contratado após deixar o Palmeiras, o lateral disputou apenas 20 partidas com a camisa santista.