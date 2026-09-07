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Santiago Canizares pede boicote radical ao Mestalla para forçar Peter Lim a vender o Valencia
Lenda exige saída do estádio
O lendário ex-goleiro Canizares pediu um boicote total para esvaziar o Mestalla, numa tentativa de forçar Peter Lim a vender o Valencia. A fúria do público chegou ao limite no domingo, após uma surra de 5 a 0 nas mãos do Barcelona, que deixou o Valencia afundado na lanterna da tabela de La Liga. Canizares acredita que uma ação drástica dos torcedores nas arquibancadas é a única forma eficaz de constranger a diretoria e chamar a atenção do dono ausente.
- Cordon Press/Diario AS
Comentarista alerta para a indiferença da diretoria
O ex-internacional da Espanha insistiu que a crise interna profundamente enraizada do clube vai muito além de apenas deixar pontos pelo caminho em campo.
Falando no programa Tiempo de Juego, da Cadena COPE, Canizares disse a Paco Gonzalez: "O problema não é perder três pontos; o problema é muito mais sério e muita gente quer uma revolta pública. Um esvaziamento completo e repetido de Mestalla chamaria muita atenção e ao menos envergonharia a cúpula... Não sei se Peter Lim sequer sabe o estado do time neste momento, se ele está assistindo aos jogos ou se se importa minimamente."
Ele também alertou que os donos só vão reagir quando a ameaça do rebaixamento se tornar inevitável: "O proprietário só vai começar a se mexer e pensar na janela de transferências de janeiro quando vir toda a operação desmoronando."
Ícone lamenta ferimento mortalmente grave
Aprofundando-se ainda mais na derrocada do clube, Canizares destacou a incrível lealdade da torcida, que, na visão dele, está sendo tomada como garantida enquanto o interesse de compra é ignorado de forma rotineira.
Em um vídeo compartilhado pelo Tiempo de Juego, ele continuou: "O Valencia está ferido; está mortalmente ferido. Antes, durante as mensagens do intervalo, estavam dizendo que, para Peter Lim sair, precisa haver alguém que queira comprar o Valencia. O Valencia é uma mina de ouro como negócio, uma autêntica mina de ouro. Olhem para isso: mais de quarenta mil caras, mais de quarenta mil pessoas aparecem no Mestalla mesmo sabendo que vão sofrer, que vão passar vergonha. Em outras palavras, tem uma torcida extraordinária.
"O problema é que Peter Lim não tem estado disposto a ouvir aqueles que tentaram comprar o clube. A última tentativa foi há não mais de um ano. Então temos um problema, que é como forçar Peter Lim a colocar este clube à venda. O próximo problema será quem vai comprá-lo. Mas como fazemos Peter Lim colocar este clube no mercado, sair do nosso caminho e nos acordar deste pesadelo? Só há uma maneira de fazer isso: por meio da pressão social. Eu sei que a sociedade e os torcedores não têm culpa, e eles merecem muito crédito por apoiarem o time, mas esse é o único jeito."
Canizares também lamentou o papel desempenhado pelos políticos locais: "Os políticos poderiam ter feito isso ao recusar a mais recente autorização de rezoneamento e negar a ele a enorme oportunidade de negócio que é o Nou Mestalla, mas escolheram não fazer isso. E só o povo pode salvar o Valencia, embora isso não seja justo, não é justo exigir isso deles."
- DeFodi Images
Temor de rebaixamento aumenta as tensões
O Valencia precisa interromper rapidamente sua queda de rendimento quando viajar para enfrentar o Sevilla na noite de sexta-feira. Sem uma resposta clara da diretoria e melhorias táticas de Carlos Corberan, as ameaças de um Mestalla vazio podem desencadear uma escalada ainda maior na insatisfação dos torcedores. Restabelecer a estabilidade em meio à turbulência na propriedade segue sendo um desafio imenso enquanto o clube luta para evitar a queda para a Segunda Divisão.
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