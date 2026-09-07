Santiago Canizares pede boicote radical ao Mestalla para forçar Peter Lim a vender o Valencia

Aprofundando-se ainda mais na derrocada do clube, Canizares destacou a incrível lealdade da torcida, que, na visão dele, está sendo tomada como garantida enquanto o interesse de compra é ignorado de forma rotineira.

Em um vídeo compartilhado pelo Tiempo de Juego, ele continuou: "O Valencia está ferido; está mortalmente ferido. Antes, durante as mensagens do intervalo, estavam dizendo que, para Peter Lim sair, precisa haver alguém que queira comprar o Valencia. O Valencia é uma mina de ouro como negócio, uma autêntica mina de ouro. Olhem para isso: mais de quarenta mil caras, mais de quarenta mil pessoas aparecem no Mestalla mesmo sabendo que vão sofrer, que vão passar vergonha. Em outras palavras, tem uma torcida extraordinária.

"O problema é que Peter Lim não tem estado disposto a ouvir aqueles que tentaram comprar o clube. A última tentativa foi há não mais de um ano. Então temos um problema, que é como forçar Peter Lim a colocar este clube à venda. O próximo problema será quem vai comprá-lo. Mas como fazemos Peter Lim colocar este clube no mercado, sair do nosso caminho e nos acordar deste pesadelo? Só há uma maneira de fazer isso: por meio da pressão social. Eu sei que a sociedade e os torcedores não têm culpa, e eles merecem muito crédito por apoiarem o time, mas esse é o único jeito."

Canizares também lamentou o papel desempenhado pelos políticos locais: "Os políticos poderiam ter feito isso ao recusar a mais recente autorização de rezoneamento e negar a ele a enorme oportunidade de negócio que é o Nou Mestalla, mas escolheram não fazer isso. E só o povo pode salvar o Valencia, embora isso não seja justo, não é justo exigir isso deles."