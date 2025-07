Santa Cruz x Santa Cruz de Natal: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Série D 2025

Equipes entram em campo neste domingo (13), pela 12ª rodada da primeira fase da competição; veja como acompanhar na internet

O Santa Cruz, de Recife, recebe o Santa Cruz de Natal, na tarde deste domingo (13), às 17h (de Brasília), no Arruda, em Pernambuco, pela 12ª rodada da primeira fase do Campeonato Brasileiro da Série D de 2025. A partida terá transmissão ao vivo do Metrópoles, no YouTube (veja a programação completa aqui).

Pelo Grupo A3, o Santa Cruz divide a liderança com o Central, ambos com 23 pontos, mas leva vantagem no saldo de gols. Após tropeçar nas últimas rodadas, o Tricolor tenta se firmar na ponta da tabela.

Já o Santa Cruz de Natal entra em campo buscando uma vaga no G-4. A equipe tem os mesmos 13 pontos do Ferroviário, mas ocupa a quinta posição, fora da zona de classificação. O desempenho como visitante, no entanto, preocupa: apenas três dos 13 pontos foram conquistados fora de casa.