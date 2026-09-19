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Portrait taken 08 May 1970 in Italy, of Italian foAFP
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Sandro Mazzola morreu aos 83 anos: a homenagem da Inter

Inter de Milão
S. Mazzola
Itália
Especiais e Opinião
Opinion
Campeonato Italiano

Mundo do futebol de luto.

O mundo do futebol chora Sandro Mazzola, falecido aos 83 anos.


Ironia do destino, neste sábado, 19 de setembro, ocorre o centenário da inauguração do estádio de San Siro, que recebeu um dérbi de Milão vencido por 6 a 3 pela Inter.


Sua casa por toda a vida, onde jogou por duas décadas, de 1957 a 1977. Marcando 162 gols em 566 partidas pela Inter, a única camisa vestida em sua carreira.


Com exceção da Itália, pela qual marcou 22 gols em 70 jogos. Vencendo a Eurocopa em 1968 e chegando à final da Copa do Mundo do México de 1970, perdida por 4 a 1 para o Brasil depois da lendária semifinal vencida por 4 a 3 pela Itália contra a Alemanha na prorrogação.


Sem esquecer os 4 Scudettos, as 2 Copas dos Campeões e as 2 Copas Intercontinentais conquistadas com a Inter. Que praticamente o adotou desde quando, aos 6 anos, ficou órfão em razão da morte do pai, Valentino Mazzola, homem-símbolo do Grande Torino, falecido aos 30 anos em 4 de maio de 1949 na tragédia aérea de Superga.


Depois de pendurar as chuteiras, Sandro Mazzola trabalhou na Inter de Massimo Moratti como diretor esportivo (função depois exercida também no Torino), levando para Milão o Fenômeno brasileiro Ronaldo, que acaba de completar 50 anos.


Por fim, Mazzola também foi comentarista técnico na televisão pela Rai Sport e pela TeleMontecarlo.


  • O comunicado da Inter

    O FC Internazionale Milano, seu presidente Giuseppe Marotta, o vice-presidente Javier Zanetti, o técnico Cristian Chivu e sua comissão, os jogadores e todo o universo Inter se unem, com profunda comoção, ao luto pelo falecimento de Sandro Mazzola, lenda da Inter e do futebol mundial e, ao recordá-lo, abraçam seus familiares.


    A vontade de lembrar se mistura com o pudor: como é difícil encontrar as melhores palavras para se despedir de quem escreveu a história, escreveu de verdade, de maneira indelével e sem precedentes?


    E então fica difícil, tomados por uma melancolia que já está presente e que não vai nos deixar, porque ainda parece que o vemos aqui, entre a sede e Appiano, lembrando de Puskas, de Herrera, de Suarez e Corso, uma história atrás da outra logo misturada com a atualidade, a vontade de Inter acesa nos olhos, de falar de Lautaro e da nossa Inter, a de agora, a de sempre.


    Sandro Mazzola foi um dos maiores jogadores da história. Não só da história da Inter. Ele foi a história da Inter: entrou ainda menino e nunca mais saiu. Nos ombros, um fardo pesado, a lembrança de um pai que parecia invencível. No destino, duas lendas da Inter que, de fato, o criariam, acompanhando-o no caminho da história.


    Uma só camisa por toda a vida, um só sonho. A ser construído sem um pai, perdido na tragédia de Superga, a do Grande Torino. Alessandro tinha seis anos, cinco meses e 23 dias, para todos Sandro, Sandrino. Via os rostos destruídos das pessoas que o abraçavam e passavam as mãos em sua cabeça e se perguntava o que estava acontecendo. Quem Valentino foi, Sandro conheceu na épica transmitida dia após dia. Começou a cultivá-la no oratório San Lorenzo, em Milão, em Porta Ticinese, em partidas de campo inteiro contra Adriano Celentano. Não foi o único interista que marcou seu crescimento: Giuseppe Meazza e Benito Lorenzi. Meazza o formou tecnicamente, ensinando-lhe todos os segredos. Lorenzi apareceu na casa de Sandro, em Cassano d’Adda, com chuteiras e bola. Aos 8 anos, Mazzola e o irmão já eram, de fato, os mascotes da Inter: entre campo, vestiários e estádio, uma formação totalmente da Inter.


    Queimou etapas, tornou-se grande por necessidade. Sandrino fez isso rapidamente, também graças aos acontecimentos. Nascido em 1942, foi lançado em campo pelo time principal na famigerada repetição de Juventus x Inter, em 10 de junho de 1961, em Turim. Da prova oral na escola à viagem para a capital do Piemonte, onde Moratti e Herrera escalaram a Primavera. Terminou 9 a 1, e pela Inter marcou um garoto magro e com bom toque de bola: Sandro Mazzola. Tinha 18 anos.


    Um segundo atacante, diríamos hoje. Um 8 e um 10, como as camisas que vestiu na Inter. Meia ou centroavante? Herrera conseguiu construir o papel certo para ele, para uma explosão incontrolável naquele esquadrão espetacular que era a Grande Inter. A consagração? Muito cedo, santificada pelos monstros sagrados do futebol mundial. Prater de Viena, final da Copa dos Campeões, 1964. Na entrada em campo, foi Suarez quem empurrou Mazzola para o gramado: Sandro havia ficado admirando seus ídolos do lado de fora do vestiário, Di Stefano, Puskas e os outros craques do Real Madrid. Em campo, depois, dois gols. Dobradinha na final da Copa dos Campeões, o primeiro triunfo europeu da Inter, um triunfo sem precedentes com as assinaturas de Mazzola e os cumprimentos de Puskas: “Você é digno do seu pai Valentino”, disse-lhe o fortíssimo húngaro, presenteando-o com a camisa.


    Histórias que conhecemos de cor, que ouvimos e reouvimos sem nunca nos cansarmos, descobrindo a cada vez um detalhe novo, contado por uma voz afável e sempre emocionada pela lembrança. Um senso de devoção e total agradecimento à Inter — “para mim, como uma mãe” —, retribuído com uma infinidade de jogadas, gols, maravilhas. Quatro Scudetti, duas Copas dos Campeões, 2 Copas Intercontinentais, o título de artilheiro da Série A (em 1965, com 17 gols) e da Copa dos Campeões (7 gols em 1964). Segundo na Bola de Ouro de 1971, atrás de Johan Cruyff.


    A Grande Inter de Angelo Moratti, Helenio Herrera, Sarti, Burgnich, Facchetti. Mazzola ali, entre o meio-campo e o ataque, desenhando trajetórias e marcando gols. Noites europeias, tardes no Meazza. Gols pesadíssimos e inesquecíveis. Sua marca contra o Independiente na Copa Intercontinental, a virada sobre o Liverpool assinada e celebrada com “When the Saints Go Marching In” tocada nos alto-falantes de San Siro. Mais ainda: o gol no clássico após 13 segundos, o gol em Inter x Lazio em 1966 que dá a Primeira Estrela. Até 1977. No meio disso, a Eurocopa com a Itália, as Copas do Mundo, o revezamento com Rivera.


    17 temporadas, 565 partidas oficiais, 158 gols. Um vínculo com a Inter nunca encerrado, com a carreira como dirigente e depois como diretor esportivo. Também atrás da escrivaninha, intuições únicas. Platini e Falcao, depois frustrados. Zenga, trazido de volta a Milão da Sambenedettese. E, sobretudo, Ronaldo. O Fenômeno, que chegou após a pressão de Moratti e, justamente, Mazzola. Quando R9 foi apresentado na sede da Inter, ao seu lado estavam Luis Suarez e Sandro Mazzola.


    Suas visitas à sede da Inter continuaram também nos últimos anos; ele, que está no Hall da Fama do clube, sempre falou do vínculo único e indissolúvel com as cores da Inter. Fez isso também ao contar isso a Lautaro e companhia, em uma visita recente a Appiano Gentile. Onde se sentia em casa, onde lembrava das concentrações com Herrera, entre histórias maravilhosas e divertidíssimas.


    O carinho dos torcedores da Inter ele sentiu ao vivo também em maio de 2024, no dia da celebração da Segunda Estrela: ele — com Bedin e Cappellini — em campo, celebrados por aquela primeira estrela conquistada 58 anos antes.


    Brilhava em campo, brilha também agora, a estrela do bigode. Que, como contou tantas vezes, tinha um único e último desejo: “Ser lembrado como um bom homem, que compete mesmo quando é impossível vencer, como naquele 9 a 1”.


    Nós faremos isso, Sandro.


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