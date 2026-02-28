Sam Kerr explica por que ainda não está “100%” após lesão, enquanto a estrela do Chelsea na WSL admite ter “dúvidas sobre si mesma”

O Chelsea divulgou um comunicado após a confirmação da lesão de Kerr em 2024, que dizia: “Todos no Chelsea desejam a Sam uma rápida recuperação”. Desde então, a australiana tem lutado para voltar aos planos de Sonia Bompastor, tendo disputado apenas uma partida da liga, além de outras 13 participações como reserva pelo Blues.

O tempo normal de recuperação para uma lesão no LCA é de nove a 12 meses, mas Kerr passou 18 meses agonizantes fora dos gramados antes de retornar à ação em setembro passado. Um problema com um enxerto cirúrgico que passou despercebido por 10 meses fez com que o tempo de recuperação da australiana fosse mais longo do que o esperado.

Kerr, porém, está de volta à seleção australiana antes da estreia na Copa da Ásia contra as Filipinas, em Perth, no domingo, e a jogadora de 32 anos refletiu sobre seu tempo longe dos gramados.