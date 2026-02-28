Getty
Sam Kerr explica por que ainda não está “100%” após lesão, enquanto a estrela do Chelsea na WSL admite ter “dúvidas sobre si mesma”
O atacante do Chelsea sofreu uma lesão no ligamento cruzado anterior em 2024.
O Chelsea divulgou um comunicado após a confirmação da lesão de Kerr em 2024, que dizia: “Todos no Chelsea desejam a Sam uma rápida recuperação”. Desde então, a australiana tem lutado para voltar aos planos de Sonia Bompastor, tendo disputado apenas uma partida da liga, além de outras 13 participações como reserva pelo Blues.
O tempo normal de recuperação para uma lesão no LCA é de nove a 12 meses, mas Kerr passou 18 meses agonizantes fora dos gramados antes de retornar à ação em setembro passado. Um problema com um enxerto cirúrgico que passou despercebido por 10 meses fez com que o tempo de recuperação da australiana fosse mais longo do que o esperado.
Kerr, porém, está de volta à seleção australiana antes da estreia na Copa da Ásia contra as Filipinas, em Perth, no domingo, e a jogadora de 32 anos refletiu sobre seu tempo longe dos gramados.
Kerr sente-se “cerca de 85%”
Em declarações à imprensa no sábado, o atacante disse: “É como se fossem ondas. Acho que no início, quando voltei da lesão no ligamento cruzado anterior com o Chelsea no início da temporada, me senti muito bem.
Depois, provavelmente tive uma pequena queda, mas a partir de dezembro, quando comecei a marcar mais alguns gols e me senti relaxada e confiante em minha capacidade novamente, comecei a me sentir realmente no meu melhor.
Mas tenho tantas pessoas incríveis ao meu redor e me sinto em casa com as Matildas, então é um bom lugar para eu me acomodar e ser eu mesma.”
Quando questionada sobre como se sente numa escala de 1 a 100, Kerr respondeu: “Sinto que estou provavelmente nos 85 ou acima. Não quero dizer que estou nos 100 ainda. Ainda não tive um daqueles jogos em que me senti completamente eu mesma, mas acho que estou nos 85% ou acima.”
O atacante admite estar “triste” na véspera da Copa Asiática
As Matildas esperam conquistar a Copa da Ásia pela primeira vez desde 2010. Kerr fazia parte da seleção australiana na época, quando, com 16 anos, conquistou o sucesso internacional com a seleção nacional.
Kerr é a única integrante restante da seleção que ainda joga, o que ela admite que a deixa “triste”. “Fico triste por ser a última que permanece”, disse Kerr. “Até hoje, esse é um dos melhores momentos da minha carreira no futebol.
E sei o quanto essa equipe quer conquistar algo juntas. Sei o quanto cada jogadora quer conquistar algo pelas Matildas.”
A Austrália tem várias preocupações com a preparação física antes da Copa da Ásia. Mary Fowler jogou apenas duas partidas desde que sofreu uma lesão no ligamento cruzado anterior, a goleira Mackenzie Arnold mal treinou, enquanto Kyra Cooney-Cross, do Arsenal, não compareceu ao treino aberto, o que levantou dúvidas sobre sua disponibilidade para a estreia no domingo.
Lesões não são mais assunto para Kerr
Kerr também admitiu que está animada por entrar no torneio sem o foco em sua lesão. Kerr rompeu a panturrilha esquerda na véspera da Copa do Mundo de 2023 na Austrália e, em seguida, lesionou a panturrilha direita antes da derrota para a Suécia na disputa pelo terceiro lugar, quando as Matildas chegaram às semifinais.
“Estou muito ansiosa para participar de um torneio e não falar sobre minha panturrilha esquerda”, disse Kerr.
“Passei por uma longa jornada desde meu retorno do LCA, então estou sinceramente muito animada e grata por estar de volta aqui, jogando futebol, curtindo os treinos e aproveitando tudo o que vem com a equipe.
Obviamente, o último torneio não saiu como eu queria pessoalmente, mas em nível de equipe foi um torneio incrível. Então, sinto que tenho muita sorte de estar aqui novamente em um grande torneio em casa.
A maioria das pessoas na carreira não consegue jogar um torneio em casa. Então, o fato de termos duas oportunidades é uma honra incrível.”
