Sam Allardyce acusa Mohamed Salah de “se comportar como um bebê grande” no Liverpool em meio a uma preocupante seca de gols

O Liverpool está sendo aconselhado a dar mais tempo de jogo ao jovem prodígio Rio Ngumoha, de 17 anos, que teve uma participação animada saindo do banco contra o Forest, quando Salah e Cody Gakpo, que não estavam jogando bem, foram substituídos.

Allardyce acrescentou: “É ótimo poder entrar como substituto. Você pode colocá-lo [Ngumoha] desde o início, quando todos estão animados e descansados, mas se você colocá-lo a 20 minutos do fim, quando o nível e o ritmo estão diminuindo e há um pouco mais de espaço, então ele pode se destacar.

“Eu deixaria Ngumoha no banco por enquanto, mas Slot pode colocá-lo em campo mais cedo agora. É mais fácil construir sua confiança dessa forma do que colocá-lo em campo desde o início, o que pode não funcionar. Dito isso, os titulares que não estão jogando muito bem ficarão atentos, sabendo que precisam melhorar seu jogo ou ele tomará o lugar deles.”

A lenda do Reds, Jamie Carragher, é outro que sugeriu que Ngumoha deveria ter mais minutos do que seus colegas mais experientes. Ele disse à Sky Sports, depois de testemunhar uma atuação difícil no City Ground: “Ngumoha fez mais em 15 minutos do que Salah e Gakpo fizeram antes disso. Ele mudou o jogo e precisa ser titular.

“Acho que, em algum momento, Rio Ngumoha precisa entrar no time, ou ele pode ter que sair com outro meio-campista ou perder um Gakpo ou um Salah. Acho que a penetração e o ritmo do Liverpool nas laterais estão realmente faltando.”