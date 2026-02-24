Getty
Sam Allardyce acusa Mohamed Salah de “se comportar como um bebê grande” no Liverpool em meio a uma preocupante seca de gols
Quando foi a última vez que Salah marcou um gol na Premier League?
Isso raramente aconteceu com Salah durante sua passagem recorde pelo Anfield. Ele foi eleito três vezes o Jogador do Ano pela PFA e conquistou quatro Chuteiras de Ouro. No total, o prolífico ponta marcou 252 gols pelo Liverpool em 429 partidas.
Apenas dois desses gols foram marcados em suas últimas 14 partidas em todas as competições. Salah não conseguiu marcar nenhum gol na primeira divisão inglesa desde que balançou as redes contra o Aston Villa, em 1º de novembro.
O jogador de 33 anos perdeu a paciência em dezembro, após ser relegado ao papel de reserva, com o Liverpool sendo acusado de jogá-lo para baixo do ônibus em uma difícil defesa do título. Salah mostrou-se novamente frustrado ao ser substituído na dramática vitóriado Reds por 1 a 0 sobre o Nottingham Forest.
Há rumores de que Salah poderá ser transferido neste verão, já que o Liverpool pode exigir uma taxa por qualquer transferência, com questionamentos sobre sua atitude e comprometimento com a causa coletiva.
Comportamento de Salah questionado pelo ex-técnico da Inglaterra
O ex-técnico da Inglaterra, Allardyce, que passou muitos anos treinando na Premier League, falou ao podcast No Tippy Tappy Football, da BOYLE Sports e Footy Accumulators, sobre a mentalidade que uma lenda do Liverpool precisa adotar: “Mohamed Salah precisa engolir o sapo, sentar e garantir que vai começar a marcar gols. Pare de culpar Arne Slot quando a culpa é sua por não estar marcando gols e sendo substituído. Ele não pode ficar desapontado por ser substituído quando não está marcando gols ou criando jogadas.
Parece algum tipo de bloqueio mental, porque não é mais apenas uma fase, é a temporada inteira. É uma preocupação para o Liverpool e para ele. Ele precisa parar de demonstrar sua insatisfação com a situação em campo. Vá bater na porta do técnico e converse com ele. Não faça isso na frente de todos; ele está se comportando como um bebê grande.”
O jovem prodígio Ngumoha deveria ter mais tempo de jogo?
O Liverpool está sendo aconselhado a dar mais tempo de jogo ao jovem prodígio Rio Ngumoha, de 17 anos, que teve uma participação animada saindo do banco contra o Forest, quando Salah e Cody Gakpo, que não estavam jogando bem, foram substituídos.
Allardyce acrescentou: “É ótimo poder entrar como substituto. Você pode colocá-lo [Ngumoha] desde o início, quando todos estão animados e descansados, mas se você colocá-lo a 20 minutos do fim, quando o nível e o ritmo estão diminuindo e há um pouco mais de espaço, então ele pode se destacar.
“Eu deixaria Ngumoha no banco por enquanto, mas Slot pode colocá-lo em campo mais cedo agora. É mais fácil construir sua confiança dessa forma do que colocá-lo em campo desde o início, o que pode não funcionar. Dito isso, os titulares que não estão jogando muito bem ficarão atentos, sabendo que precisam melhorar seu jogo ou ele tomará o lugar deles.”
A lenda do Reds, Jamie Carragher, é outro que sugeriu que Ngumoha deveria ter mais minutos do que seus colegas mais experientes. Ele disse à Sky Sports, depois de testemunhar uma atuação difícil no City Ground: “Ngumoha fez mais em 15 minutos do que Salah e Gakpo fizeram antes disso. Ele mudou o jogo e precisa ser titular.
“Acho que, em algum momento, Rio Ngumoha precisa entrar no time, ou ele pode ter que sair com outro meio-campista ou perder um Gakpo ou um Salah. Acho que a penetração e o ritmo do Liverpool nas laterais estão realmente faltando.”
Jogos do Liverpool em 2025-26: Oportunidades para Salah encontrar a inspiração
Slot pode aproveitar as oportunidades para reorganizar seu elenco nas próximas partidas, já que o Liverpool se prepara para receber o West Ham, ameaçado de rebaixamento, no sábado, antes de enfrentar o Wolves, último colocado, em uma rodada dupla da Premier League e da FA Cup.
Ngumoha pode ser destaque nessas partidas, mas elas também darão a Salah a chance de recuperar sua forma, já que o astro egípcio está passando pela fase mais improdutiva de seus nove anos em Anfield.
