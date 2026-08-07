O mercado de transferências deixou de ser apenas uma corrida entre os clubes para ver quem paga mais, pois o cenário mudou muito nos últimos anos, e a força do projeto passou a ser medida por sua capacidade de convencer o jogador antes de seduzi-lo com dinheiro.

Talvez a transferência de Mohamed Salah para o Trabzonspor da Turquia seja o exemplo mais claro dessa transformação, depois que o clube turco conseguiu fechar um negócio cujo nome esteve ligado ao Campeonato Saudita, e ao Al-Ittihad especificamente, por longos anos.

A chegada de Salah à Turquia não representa uma vitória apenas para o Trabzonspor, mas abre as portas para uma questão maior: os clubes turcos começaram a superar os sauditas na batalha das grandes contratações? As enormes quantias que os clubes da Turquia gastam, somadas à sua capacidade de gerar um fenômeno de torcida e marketing em torno de suas estrelas, tornaram a concorrência com a Roshn League mais evidente do que nunca.