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Salah muda as regras do jogo: o projeto saudita perdeu seu prestígio diante da astúcia turca?

Especiais e Opinião
M. Salah
Trabzonspor
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Egito
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O negócio do rei egípcio faz o fato

O mercado de transferências deixou de ser apenas uma corrida entre os clubes para ver quem paga mais, pois o cenário mudou muito nos últimos anos, e a força do projeto passou a ser medida por sua capacidade de convencer o jogador antes de seduzi-lo com dinheiro.

Talvez a transferência de Mohamed Salah para o Trabzonspor da Turquia seja o exemplo mais claro dessa transformação, depois que o clube turco conseguiu fechar um negócio cujo nome esteve ligado ao Campeonato Saudita, e ao Al-Ittihad especificamente, por longos anos.

A chegada de Salah à Turquia não representa uma vitória apenas para o Trabzonspor, mas abre as portas para uma questão maior: os clubes turcos começaram a superar os sauditas na batalha das grandes contratações? As enormes quantias que os clubes da Turquia gastam, somadas à sua capacidade de gerar um fenômeno de torcida e marketing em torno de suas estrelas, tornaram a concorrência com a Roshn League mais evidente do que nunca.

  • FBL-TUR-SUPERLIG-TRABZONSPORAFP

    Salah: a contratação que virou o jogo

    Mohamed Salah foi um dos nomes mais associados ao projeto do Campeonato Saudita desde 2023, e o Al-Ittihad surgiu de forma especial como possível destino para ele em mais de uma ocasião, mas o negócio permaneceu longe de ser concretizado, apesar de terem passado várias janelas de transferências.

    Desta vez, o cenário mudou completamente. O Trabzonspor não se limitou a apresentar uma proposta financeira, mas construiu em torno de Salah um projeto completo: uma recepção grandiosa da torcida, amplo interesse da imprensa e um enorme valor de marketing para um clube que normalmente não tem a oportunidade de atrair um nome desse porte.



    Salah, para o Trabzonspor, não é apenas um ponta que marca e cria gols, mas uma marca ambulante. Sua presença é capaz de aumentar as vendas de camisas, atrair patrocinadores, elevar as audiências e valorizar os anúncios publicitários, além de dar ao próprio Campeonato Turco um novo astro mundial.

    E é exatamente aqui que o negócio supera os simples números presentes no contrato: o Trabzonspor não está comprando apenas um jogador, mas comprando um fenômeno de torcida, de mídia e de turismo cujos efeitos podem se estender para além do campo.

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  • Galatasaray SK v Rennes - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    Osimhen e Sané são o destaque

    Mohamed Salah não foi o único caso a revelar a capacidade dos clubes turcos de competir com a Arábia Saudita no mercado das estrelas.

    O Galatasaray conseguiu fechar uma das maiores contratações da história do futebol turco ao acertar com o nigeriano Victor Osimhen, vindo do Napoli, apesar de o nome do jogador ter sido associado à liga saudita. Aliás, os relatos falaram de sua recusa em se transferir para a Roshan League e de sua preferência por permanecer na Europa.

    E o clube turco não parou em Osimhen, tendo também conseguido contratar o alemão Leroy Sané, um nome que, por sua vez, foi associado em períodos anteriores a uma transferência para a Arábia Saudita.

    Já o Fenerbahçe esteve presente com força na disputa, após contratar Anderson Talisca, do Al-Nassr, em um negócio que confirmou que os clubes turcos são capazes de atrair jogadores da própria liga saudita, com um salário elevado que chega a cerca de 15 milhões de euros por ano.

    O clube também conseguiu atrair N'Golo Kanté, do Al-Ittihad, em mais um passo que confirma que a direção do movimento não é necessariamente mais apenas da Europa em direção à Arábia Saudita, e sim que a Turquia começou a entrar em cena e a fisgar nomes associados à Roshan League.

    O Besiktas, por sua vez, já havia se movimentado em busca de nomes de peso mundial, entre eles Dele Alli, que foi associado anteriormente ao Al-Hilal, ampliando a lista de contratações que tornam a comparação entre os dois mercados mais realista.

  • FBL-TUR-SUPERLIG-TRABZONSPORAFP

    Não é uma guerra de dinheiro, e sim uma guerra de projetos

    O paradoxo é que a Arábia Saudita ainda possui um poderio financeiro muito maior, especialmente após a aquisição de vários grandes clubes pelo Fundo de Investimentos Públicos e a entrada de empresas e investimentos de peso no setor esportivo.

    Mas o dinheiro sozinho já não é suficiente. Um jogador de 34 anos como Salah, ou um astro no auge de seu nível como Osimhen, pode buscar outros fatores além do salário: a competição europeia, a pressão das torcidas, o clima histórico, a participação em grandes torneios e o valor que o clube pode agregar à sua trajetória.

    A Turquia reúne todas essas ferramentas, pois o campeonato de lá não é apenas uma competição local, mas uma porta de entrada para a Liga dos Campeões da Europa e para a Liga Europa. Seus grandes clubes têm torcidas históricas enormes, enquanto cidades como Istambul e Trabzon representam atrativos adicionais para os jogadores e suas famílias.

    Por isso, quando os clubes turcos entram em negociações com um jogador de nível internacional, eles não lhe oferecem apenas dinheiro, mas lhe vendem uma experiência completa.

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  • A astúcia turca entra na batalha

    Um dos principais motivos para o sucesso turco no período recente é a evolução da própria forma de conduzir as negociações.

    Os clubes turcos passaram a ter mais capacidade de apresentar propostas que combinam salário elevado, projeto esportivo, papel de protagonista e valor de torcida e comercial do jogador, aproveitando o desejo de algumas estrelas de permanecer na Europa.

    Leia também: Salah e a jornada para retomar o trono: cenário histórico que devolve o Rei ao topo da Europa

    Por outro lado, parece que os clubes sauditas precisam desenvolver suas ferramentas de negociação, especialmente depois que o nome "Arábia Saudita" sozinho deixou de ser suficiente para fechar qualquer negócio, por maior que seja a proposta.

    A concorrência ficou mais inteligente: o empresário pergunta sobre o projeto antes do salário, o jogador pergunta sobre o seu papel antes do valor do contrato, e o clube pergunta sobre o retorno comercial antes de pagar dezenas de milhões.

  • FBL-KSA-NASSR-DAMACAFP

    O projeto saudita perdeu sua imponência?

    Não faz sentido afirmar que o projeto saudita perdeu seu prestígio por causa de uma ou várias contratações, pois a Roshan League ainda conta com nomes de nível internacional, e seu poder financeiro continua sendo um dos maiores do mundo.

    Mas o que está acontecendo na Turquia representa um verdadeiro sinal de alerta, já que a Arábia Saudita conseguiu, numa primeira etapa, atrair estrelas com sua enorme capacidade financeira, e a próxima fase exige algo maior: construir uma liga que faça o jogador querer vir para ela antes mesmo de ver o valor do contrato.



    A transferência de Salah para o Trabzonspor confirma que o dinheiro deixou de ser o único fator decisivo, e que os clubes turcos começaram a saber como investir em sua história, sua torcida, sua posição europeia e seu valor comercial para elaborar propostas difíceis de recusar.

    Talvez a mensagem mais importante para a Arábia Saudita seja clara: a disputa não é mais sobre quem paga mais, e sim sobre quem tem o projeto mais convincente.

    Se os clubes da Roshan League assimilarem cedo essa equação, o poder financeiro saudita se tornará ainda mais perigoso quando se somar ao poder de marketing, de torcida e esportivo.

    Já se a aposta continuar baseada apenas no dinheiro, o mercado turco poderá se ver diante de uma oportunidade real de alterar o equilíbrio de forças nas contratações de estrelas.