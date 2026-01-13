+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Saída de Xabi Alonso confirma: quem manda no Real Madrid são os jogadores

A imagem final de Xabi Alonso como técnico do Real Madrid — e que resume bem sua trajetória no comando do Bernabéu — foi a de alguém lhe dizendo o que fazer. Após a derrota para o Barcelona na Supercopa da Espanha, no domingo, Alonso gesticulou para seus jogadores, indicando que deveriam fazer um corredor de honra para os adversários vitoriosos enquanto subiam ao gramado para receber o troféu. Kylian Mbappé, porém, não aceitou a ideia e insistiu para que seus companheiros o seguissem. E eles o fizeram — assim como Alonso.

Esse é o Real Madrid em microcosmo. Alonso, o treinador, prezava pelo espírito de equipe, pela união, por fazer o que é certo como um grupo esportivo. Ele é um homem de princípios, e aquele momento exemplificava um dos mais básicos: tratar o adversário com respeito. Mas, ao comandar um grupo de Galáticos, jogadores que se consideram maiores que o próprio escudo, quanto mais que o do adversário, esses princípios precisam ser deixados de lado.

Em 2026, os jogadores têm razão. Mbappé, assim como Vinicius Jr. e Jude Bellingham, são agora maiores do que qualquer clube, qualquer camisa e, certamente, qualquer treinador. Esses homens são marcas de sucesso que Alonso tentou, em um fracasso bastante valente, tratar como jogadores de futebol.

Alonso é um treinador verdadeiramente excelente que demonstrou, em sua passagem extremamente bem-sucedida pelo Bayer Leverkusen, ser um dos estrategistas mais eficazes do futebol. Dê a ele o elenco certo, repleto de jogadores mais ambiciosos e, francamente, mais fáceis de treinar, e ele poderá fazer maravilhas. É muito provável que ele encontre um lugar onde terá a chance de provar que sua passagem pela Alemanha não foi um acaso.

Mas para este Real Madrid, ele foi o técnico errado desde o início. O Real Madrid é, na falta de um termo melhor, indecifrável. Eles não podem ser moldados em jogadores modernos, de alta pressão, ao estilo de Pep Guardiola, que se contentam com uma interpretação do jogo baseada no coletivo. Em vez disso, são uma coleção de indivíduos que precisam receber as ideias certas e uma figura de autoridade para mantê-los na linha. 

Alonso não é isso, e acabou sendo superado pelo galaticismo que domina o Bernabéu.
    Início promissor

    É importante lembrar que houve muita expectativa quando Alonso assumiu o comando. Havia uma grande expectativa de que ele seria o técnico do Real Madrid ou do Liverpool ao término de seu período no Leverkusen, e enquanto o Liverpool seguiu um caminho diferente com Arne Slot após a renúncia de Jürgen Klopp, o Real Madrid aproveitou o momento oportuno ao decidir se separar de Carlo Ancelotti.

    As primeiras impressões foram boas. Em sua coletiva de imprensa de apresentação, Alonso deu o tom certo. Falou sobre sua profunda ligação com o "Madridismo", gravou seu vídeo de apresentação em frente à "La Décima", a décima Liga dos Campeões conquistada pelo Real Madrid enquanto ele estava no time, e reconheceu ter entrado em contato com Ancelotti, afirmando que o Real Madrid seria um estádio muito interessante de se assistir.

    “Quero que as pessoas que nos veem digam: 'Este é o time que eu gosto', que as pessoas vão ao estádio para se divertir”, disse ele.

    Os torcedores do Real Madrid talvez tivessem perdido um pouco da conexão com o clube durante os últimos dias de Ancelotti como técnico. O Real Madrid não vencia muito, enquanto o Barcelona conquistava o título com facilidade e quase chegou à final da Liga dos Campeões, graças a um milagre da Inter de Milão. O Real Madrid teve que encarar a dura realidade de que não só era o segundo melhor time do campeonato espanhol – algo difícil de aceitar –, como também estava bem atrás na hierarquia das competições europeias.

    Alonso estava ali para mudar isso, e afirmava que entendia profundamente o que significava assumir o comando do clube. 

    Surgem problemas iniciais

    Isso foi em 27 de maio e, duas semanas depois, o Real Madrid enviou Alonso e seus jogadores aos Estados Unidos para o Mundial de Clubes. Em retrospectiva, esse cargo deveria ter sido entregue a outra pessoa, visto que, segundo relatos, Alonso queria assumir o comando após a competição.

    Também era fácil perceber o porquê. O Real Madrid parecia exausto nos Estados Unidos, e Alonso estava um tanto errático em seus planos. Seu time parecia e jogava como o time de Ancelotti, embora sem Mbappé, que perdeu os quatro primeiros jogos da equipe devido a uma gastroenterite. Vinicius Jr. também nunca conseguiu engrenar, assim como o recém-contratado Trent Alexander-Arnold, por quem o Real Madrid pagou 10 milhões de euros (R$ 60 milhões) para que pudesse ser liberado pelo Liverpool um mês antes do previsto. Rodrygo, por sua vez, mal saiu do banco de reservas.

    O Real Madrid acabou sendo derrotado por um brilhante Paris Saint-Germain na semifinal. Após a partida, Alonso comentou que aquele Real Madrid não era realmente o seu time e que ele estava apenas supervisionando o fim da era Ancelotti. O verdadeiro trabalho, prometeu, começaria quando os jogadores voltassem das férias. 

    Ajustes táticos

    Ficou claro que Alonso queria ser treinador. Afinal, é nisso que ele é bom. Claro, ele pode falar muito sobre ser um gestor de pessoas e motivar seus jogadores, mas, no fundo, Alonso é o armador recuado que enxergava o jogo com muito mais facilidade do que qualquer outro. Ele acredita no jogo posicional, na pressão sem a bola e na construção de jogadas sólidas. É claro que seus times são fluidos e ele é capaz de fazer mudanças de acordo com os talentos disponíveis, mas Alonso também precisava que os principais jogadores do Real Madrid mudassem suas atitudes.

    Ele, talvez a contragosto, optou por jogar num 4-3-3 com Mbappé no centro, embora Rodrygo tivesse dificuldades para reconquistar seu espaço no time titular, com Arda Guler ou o jovem Franco Mastantuono sendo amplamente preferidos ao brasileiro na direita. E embora esse sistema tenha permitido a Mbappé marcar gols com frequência e a Guler desenvolver um bom entrosamento com o capitão francês, outros jogadores tiveram dificuldades para render o máximo de seu potencial.

    Sem Luka Modric e ainda sem um substituto para Toni Kroos, o rodízio no meio-campo nunca conseguiu encontrar as posições ideais, e, consequentemente, havia espaços por todo o campo, permitindo que o Real Madrid fosse facilmente surpreendido em contra-ataques. Adversários organizados, capazes de conter o poderoso ataque do Real Madrid – principalmente o Manchester City e o Liverpool na Liga dos Campeões – não tiveram dificuldades para derrotá-los. 

    É claro que, em certos aspectos, Alonso teve sua parcela de culpa na estratégia. No Leverkusen, ele era um fiel ao esquema 3-4-2-1, utilizando dois meias criativos e um centroavante cuja principal função era articular o jogo, e não marcar gols. Boa parte da criatividade daquelas equipes vinha dos lados do campo – algo que claramente falta ao Real Madrid, principalmente com Alexander-Arnold tendo passado a maior parte do tempo no Bernabéu no departamento médico. Havia um equilíbrio a ser encontrado, mas Alonso nunca conseguiu identificá-lo. 

    Dinâmica do vestiário

    O que acabou com Alonso, no entanto, foi sua incapacidade de controlar os egos que dominam o vestiário do Real Madrid.

    Muito se falou sobre o incidente entre Vinicius e Alonso durante o El Clásico em outubro. O brasileiro ficou visivelmente chateado por ter sido substituído e reclamou com o treinador antes de sair furioso em direção ao túnel. Esse comportamento não era necessariamente inédito para Vinicius, que frequentemente se desentendia com Ancelotti – mesmo quando estava em ótima fase e na disputa pela Bola de Ouro –, mas gerou rumores de que o atacante se recusaria a negociar a renovação de seu contrato (o atual termina em 2027) enquanto Alonso permanecesse no comando.

    Alonso nunca deu total liberdade de ataque a Vinicius e o substituía constantemente durante os jogos, algo que irritava profundamente o ex-jogador do Flamengo. Vale ressaltar que o desempenho de Vinicius não tem sido satisfatório há mais de um ano, e seu gol na final da Supercopa de domingo encerrou um jejum de 18 partidas sem marcar.

    Enquanto isso acontecia, Mbappé marcava gols com facilidade. Seu trabalho sem a bola ainda deixava a desejar, mas ele preferia manter uma posição mais central em vez de se deslocar para a esquerda, como fazia com frequência em sua temporada de estreia na Espanha. O resultado foram 29 gols em 25 jogos em todas as competições, o que o coloca entre os favoritos à Bola de Ouro .

    O que deveria ser uma temporada de busca por harmonia se transformou em uma luta pelo poder. Alonso se aliou a Mbappé, enquanto Vinicius contava com o apoio de Florentino Pérez e da diretoria do Real Madrid. Isso sem mencionar as dificuldades de Rodrygo ou os supostos problemas com Bellingham, que dominaram os jornais esportivos espanhóis.

    Derrota final devastadora

    Nada disso importaria se os resultados fossem bons, e por um tempo eles foram. Quando o Real Madrid venceu o Barcelona no Bernabéu em outubro, abriu cinco pontos de vantagem na liderança da La Liga, tendo também vencido todos os três jogos iniciais da Liga dos Campeões.

    A derrota em Anfield, dez dias depois, no entanto, desencadeou uma sequência de oito jogos em que o Real Madrid venceu apenas dois e perdeu o ritmo tanto no campeonato nacional quanto na Europa. Agora, a equipe está quatro pontos atrás do Barcelona na metade da temporada da La Liga, enquanto vitórias sobre Monaco e Benfica garantirão a vaga nas oitavas de final da Liga dos Campeões sem precisar disputar a repescagem. O Real Madrid ainda está vivo em três competições, mesmo não sendo o grande favorito para vencer nenhuma delas.

    Em Madrid, porém, o desempenho e a percepção do público podem importar muito mais do que os placares. Afinal, técnicos já foram demitidos por não conquistarem campeonatos com a mesma facilidade. Mas é quando os resultados e o desempenho ficam aquém do esperado que os verdadeiros problemas começam.

    Antes da final da Supercopa de domingo, havia uma sensação real de que Alonso precisava de uma vitória. Notícias da época sugeriam que ele manteria o emprego independentemente do resultado, mas o clima ainda era sombrio, e a derrota por 3 a 2 praticamente resumiu tudo de errado que o Real Madrid estava sentindo. O time marcou um gol excelente com Vinicius e Gonzalo García completou o placar, mas sofreu três gols completamente evitáveis.

    O pior de tudo é que isso aconteceu contra o Barcelona, que, com a vitória, garantiu o bicampeonato da Supercopa, o mais importante dos troféus menos importantes. Independentemente de ter sido Alonso ou o Real Madrid a tomar a decisão final sobre o seu futuro, a situação tinha-se tornado insustentável.

    O que vem a seguir?

    O que vem a seguir é complicado para praticamente todos, exceto Alonso, que inevitavelmente sairá desses oito meses com sua reputação praticamente intacta. Ele tentou se manter fiel aos seus princípios, mas acabou sendo descartado pelo vestiário notoriamente conturbado do Real Madrid. 

    Lembre-se, esta é uma equipe que acabou ficando com Zinedine Zidane e Ancelotti demais para lidar. Sendo assim, Alonso encontrará um novo emprego, muito provavelmente na próxima temporada. O Manchester United já está no mercado em busca de um novo treinador, e não seria surpresa se Liverpool, Chelsea, Manchester City, Tottenham e até mesmo o PSG se juntassem a eles por diversos motivos.

    Não se enganem, intencionalmente ou não, os jogadores do Real Madrid foram os responsáveis pela demissão de Alonso. Claro, eles podem publicar mensagens de agradecimento nas redes sociais e dizer as coisas certas em entrevistas, mas este é um grupo que tem mais poder do que o treinador. São eles que realmente mandam, e Álvaro Arbeloa, o próximo na hierarquia, terá que encontrar uma maneira de lidar com isso . 

    Tudo parece clamar por uma reformulação. Há estrelas demais e nenhum técnico capaz de controlá-las. O Real Madrid acredita ser um clube especial, capaz de transcender as convenções. Mas agora, depois de forçar a saída de um dos melhores técnicos do mundo, essa crença pode começar a lhes causar mais prejuízos do que benefícios.

