Saída de Old Trafford pode ser a melhor solução para Casemiro e Manchester United?

A tendência do brasileiro de receber cartões sucessivamente deixou o United vulnerável em muitas ocasiões; é hora de eles bolarem um plano de saída

Ninguém pode contestar a carreira de Casemiro, principalmente pelos troféus conquistados, mas no que diz respeito ao desempenho atual no campo, as opiniões estão muito divididas. Para seus críticos, o brasileiro não é punido o suficiente por suas faltas. Durante seu período no Real Madrid, por exemplo, torcedores do Barcelona e do Atlético de Madrid alegaram que ele frequentemente escapava impune de vermelhos em campo. E eles não são os únicos atualmente.

Uma rápida pesquisa no Google mostra a sugestão de “Casemiro deveria ter sido expulso do Real Madrid” em três exemplos de apenas uma temporada. Na última campanha de Casemiro no Santiago Bernabéu, houve debates acirrados sobre se ele deveria ter sido expulso contra Valência, Cádiz e Levante.

O atacante do Cádiz, Ivan Alejo, foi vítima de um ataque pelas costas do brasileiro em 2021 e a sua reação ao fato de Casemiro não ter sido expulso resumiu a opinião pública mais ampla em Espanha. “Eu entendo que este é o Real Madrid, é o Casemiro, e que sabemos que ele sai com muitos cartões”, disse ele.

“Pensei que iam expulsá-lo e quando vi que era amarelo pensei que teriam que revisar no VAR. Entendo que não é a mesma coisa mostrar cartão vermelho a um jogador do Real Madrid e a um jogador do Cádiz. É difícil para os árbitros num palco como este, a pressão é forte e, talvez, se fosse o contrário, o cartão teria uma cor diferente."