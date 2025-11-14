Said El Mala: por que Julian Nagelsmann convocou para a Alemanha a sensação da Bundesliga na mira de Bayern e Borussia Dortmund

Não há garantia de que El Mala fará sua estreia pela seleção principal nos próximos dias, já que a tentativa da Alemanha de se qualificar para a Copa do Mundo está programada para ir até o final. Mesmo que vençam em Luxemburgo na sexta-feira, o primeiro lugar no Grupo A só será decidido após o encontro de segunda-feira com a Eslováquia, segunda colocada, na Red Bull Arena. No entanto, El Mala claramente tem uma chance de entrar na equipe para a Copa do Mundo de 2026, porque Nagelsmann está certo de que o craque do Koln está destinado a se tornar um "grande jogador".
Essa é uma visão compartilhada por vários interessados. O Brighton na verdade tentou contratar El Mala durante a última janela, mas sua oferta de € 20 milhões foi rejeitada pelo Colônia, que estava convencido de que seu valor só iria aumentar nesta temporada e, assim, estendeu seu contrato - e o de seu irmão Malek - em julho.
Foi uma jogada brilhante por parte do Colônia porque, de acordo com os últimos relatórios, El Mala vale pelo menos três vezes a oferta do Brighton, muito por causa do seu papel essencial neste forte início de temporada do Colônia, recém-promovido para a primeira divisão e que está atualmente em nono lugar na Bundesliga.
Até Kwasniok, que está tentando gerenciar as expectativas em torno de El Mala, não tem dúvidas de que o novo herói eventualmente deixará o clube por "uma taxa incrivelmente alta".
"Estamos orgulhosos de que o clube o tenha contratado no momento certo", disse o técnico. "Sabemos que ele provavelmente não jogará aqui pelos próximos 15 anos - e está tudo bem. Mas tenho a sensação de que ele atualmente tem muito carinho pelo Colônia, ele está aproveitando este momento aqui - e nós também estamos desfrutando". E eles certamente deveriam.
Kwasniok fez uma piada de que El Mala está adicionando € 5 milhões ao seu preço de venda a cada gol marcado, mas é claro que quando ele eventualmente deixar o Colônia, será por muito mais dinheiro do que receberam por Wirtz!