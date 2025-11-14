+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Said El Mala NXGN GFXGetty/GOAL
Mark Doyle

Said El Mala: por que Julian Nagelsmann convocou para a Alemanha a sensação da Bundesliga na mira de Bayern e Borussia Dortmund

A transferência de Florian Wirtz do Bayer Leverkusen para o Liverpool por £ 100 milhões não apenas aborreceu o Bayern de Munique, mas também atingiu fortemente o Colônia. Afinal, Wirtz havia passado pela base deles antes de sair para o Leverkusen na janela de transferências de 2020 - e por apenas € 300.000. O Colônia ficou furioso. Eles sentiram que o Leverkusen havia quebrado um "acordo de cavalheiros" ao assinar com um dos jovens jogadores mais promissores que já haviam produzido - mas não havia nada que pudessem fazer a respeito. O contrato de Wirtz estava expirando e ele queria sair

No entanto, enquanto o Colônia pode ter perdido uma enorme taxa de transferência com Wirtz, parece que eles vão ter um lucro colossal sobre os € 350.000 que investiram em outra potencial superestrela. De fato, Said El Mala acabou de receber sua primeira convocação para a Alemanha após chamar a atenção na Bundesliga nesta temporada, e já atraiu o interesse tanto do Bayern de Munique quanto do Borussia Dortmund, além de uma série de grandes clubes em todo o continente.

Então, quem é a nova sensação adolescente do Colônia? E quanto tempo pode levar até que uma das equipes de elite da Europa pague muito dinheiro para contratá-lo? A GOAL analisa tudo abaixo...

  • Viktoria Koeln v VfB Luebeck - 3. LigaGetty Images Sport

    Onde tudo começou

    El Mala nasceu e cresceu em Krefeld, no oeste da Alemanha. Tanto ele quanto seu irmão Malek - que é um ano mais velho que Said e também está nos registros do Colônia - adquiriram amor pelo jogo de seu pai libanês Mohammed, que jogou como zagueiro pelo time local, o Linner SV. El Mala seguiu brevemente os passos de seu pai antes de se juntar a Malek no Borussia Mönchengladbach, em 2017. No entanto, ele foi dispensado três anos depois.

    "Said ainda era muito pequeno naquela época, o que o tornava extremamente inferior atleticamente a seus adversários naquele nível", disse o ex-treinador de El Mala no sub-15 do Mönchengladbach, Sven Schuchardt, ao Bild. "Alguns meninos simplesmente precisam de um pouco mais de tempo para se desenvolver."

    El Mala ficou, no entanto, devastado pela rejeição. "Não foi fácil de processar", ele mais tarde admitiu em uma entrevista para a Radio Koln. "Tudo mudando, assim, de repente. Como um jovem de 14 anos, você se pergunta: O que eu fiz de errado?"

    Ele até considerou abandonar o futebol e foi apenas convencido a continuar por Malek. Os dois irmãos acabariam se reunindo no TSV Meerbusch e depois novamente no Viktoria Koln, onde se destacaram no sub-19 da equipe. 

  • SV Sandhausen 1916 v FC Viktoria Köln - 3. LigaGetty Images Sport

    A grande oportunidade

    As impressionantes atuações de El Mala no nível juvenil levaram-no a fazer sua estreia pelo time principal em um confronto da terceira divisão com o FC Saarbrucken em 21 de fevereiro de 2024 - apenas dois dias após assinar seu primeiro contrato profissional com o Viktoria. No entanto, apenas quatro meses depois, ele foi contratado pelos rivais da cidade, o Colônia. Crucialmente, o clube não conseguia registrar novos jogadores na época, então, para fechar um acordo com o jovem cobiçado o mais rápido possível, eles concordaram em emprestar El Mala imediatamente de volta ao Viktoria para a temporada de 2024/25.

    Isso se provou um momento crucial no seu desenvolvimento, pois o atacante se beneficiou enormemente do tempo regular de jogo em uma divisão anterior. Ele marcou 13 vezes em 32 jogos em sua primeira temporada completa como profissional, resultando na premiação de Revelação da Temporada da 3. Liga, e brilhou pela seleção da Alemanha durante a campanha até as semifinais da Eurocopa sub-19 2024, com quatro gols e três assistências.

    Consequentemente, El Mala chegou tardiamente ao Colônia transbordando confiança. 

  • Como está indo

    Apesar de El Mala se destacar como uma das promessas mais promissoras da Alemanha no ano anterior, o treinador do Colônia, Lukas Kwasniok, foi relutante em colocar muita pressão nos ombros do adolescente e decidiu gerenciar cuidadosamente seu tempo de jogo. Consequentemente, El Mala tem sido utilizado principalmente como um substituto de impacto nesta temporada de 2025/26 - mas com um efeito devastador. O atacante já acumulou quatro gols e duas assistências na Bundesliga, mesmo tendo começado como titular em apenas três ocasiões. 

    Julian Nagelsmann também sentiu que tinha visto o suficiente de El Mala para justificar sua inclusão na equipe para as qualificatórias da Copa do Mundo desta semana, contra Luxemburgo e Eslováquia.

    "Said deve ter a chance de mostrar seu estilo de jogo despreocupado e descontraído", disse o técnico da Alemanha aos repórteres. "Nós ficamos de olho nos nossos jogadores sub-21 e sempre queremos dar a eles a chance de jogar na seleção principal."

    Quanto a El Mala, ele ficou surpreso com sua rápida promoção à seleção principal da Alemanha e revelou que inicialmente ignorou a ligação de Nagelsmann.

    "Eu estava em casa quando chegou, mas não gosto de atender números desconhecidos", revelou o adolescente à Sky Germany. "Então, ele me enviou uma mensagem dizendo: 'Oi, aqui é o Julian Nagelsmann, por favor, me ligue de volta!' Mostrei imediatamente a mensagem para meu irmão e foi então que percebi, 'Acho que estou dentro!' Mas você não consegue absorver tudo em uma semana. Leva um pouco mais de tempo. Mas estou incrivelmente animado para o jogo [contra Luxemburgo na sexta-feira], e posso aproveitar o que vier depois disso."

  • Maiores pontos fortes

    Na Alemanha, El Mala é considerado uma espécie de retorno ao passado, o tipo de "jogador de rua" à moda antiga que raramente se vê atualmente.

    Ele é um driblador diretíssimo e refrescante. Seu primeiro pensamento parece sempre ser enfrentar seu marcador - o que faz sentido, já que ele é abençoado com um controle de bola maravilhoso e uma mudança de ritmo impressionante, tornando-o um pesadelo para os laterais em situações de um contra um.

    Ele também tem um chute incrível. Repetidas vezes nesta temporada, vimos ele sair da ponta esquerda e cortar para o seu pé direito antes de disparar chutes temíveis ao gol.

  • 1. FC Köln v Hamburger SV - BundesligaGetty Images Sport

    Espaço para melhorias

    Felizmente para El Mala, o tamanho não é mais um problema. Durante seu tempo em Meerbusch, ele teve um grande salto de crescimento e agora mede 1,88 m. No entanto, embora ele não careça mais de força física, El Mala ainda precisa trabalhar no lado defensivo de seu jogo. Kwasniok até o substituiu no intervalo na derrota de 3 a 1 do Colônia para o Mönchengladbach, pouco antes da pausa internacional, porque não estava satisfeito com seu trabalho fora da bola.

    "Ele simplesmente não se saiu tão bem em certos duelos como gostaríamos", explicou o polonês. "Eu avalio seu desempenho da mesma forma que faço com todos os outros jogadores, e não foi bem o esperado nos primeiros 45 minutos. Por isso o substituí."

    O diretor esportivo do Colônia, Thomas Kessler, foi rápido em apontar que tais contratempos eram "perfeitamente normais" para um jogador tão inexperiente: "Ele é um cara jovem. Enfatizamos isso semana após semana, mesmo que as pessoas não gostem de ouvir. Mas El Mala ainda está se desenvolvendo."

  • O próximo... Lukas Podolski?

    Como um ponta-esquerda com faro de gol que se destacou no Colônia, El Mala tem sido inevitavelmente comparado a Lukas Podolski. "Prince Poldi" admitiu que El Mala lembra "um pouco" a si mesmo e diz que é um grande fã de "El Maladona", que rapidamente se tornou um favorito dos torcedores tanto por seu "grande caráter" quanto por suas habilidades impressionantes.

    "Ele simplesmente vai e faz as coisas acontecerem," entusiasmou-se Podolski, que marcou 49 vezes pela seleção da Alemanha e representou clubes como Bayern, Arsenal e Inter depois de começar em Colônia. "Ele está em movimento". E isso pode muito bem acontecer em breve.

  • O que vem a seguir?

    Não há garantia de que El Mala fará sua estreia pela seleção principal nos próximos dias, já que a tentativa da Alemanha de se qualificar para a Copa do Mundo está programada para ir até o final. Mesmo que vençam em Luxemburgo na sexta-feira, o primeiro lugar no Grupo A só será decidido após o encontro de segunda-feira com a Eslováquia, segunda colocada, na Red Bull Arena. No entanto, El Mala claramente tem uma chance de entrar na equipe para a Copa do Mundo de 2026, porque Nagelsmann está certo de que o craque do Koln está destinado a se tornar um "grande jogador".

    Essa é uma visão compartilhada por vários interessados. O Brighton na verdade tentou contratar El Mala durante a última janela, mas sua oferta de € 20 milhões foi rejeitada pelo Colônia, que estava convencido de que seu valor só iria aumentar nesta temporada e, assim, estendeu seu contrato - e o de seu irmão Malek - em julho.

    Foi uma jogada brilhante por parte do Colônia porque, de acordo com os últimos relatórios, El Mala vale pelo menos três vezes a oferta do Brighton, muito por causa do seu papel essencial neste forte início de temporada do Colônia, recém-promovido para a primeira divisão e que está atualmente em nono lugar na Bundesliga.

    Até Kwasniok, que está tentando gerenciar as expectativas em torno de El Mala, não tem dúvidas de que o novo herói eventualmente deixará o clube por "uma taxa incrivelmente alta".

    "Estamos orgulhosos de que o clube o tenha contratado no momento certo", disse o técnico. "Sabemos que ele provavelmente não jogará aqui pelos próximos 15 anos - e está tudo bem. Mas tenho a sensação de que ele atualmente tem muito carinho pelo Colônia, ele está aproveitando este momento aqui - e nós também estamos desfrutando". E eles certamente deveriam.

    Kwasniok fez uma piada de que El Mala está adicionando € 5 milhões ao seu preço de venda a cada gol marcado, mas é claro que quando ele eventualmente deixar o Colônia, será por muito mais dinheiro do que receberam por Wirtz!