Said El Mala: por que Julian Nagelsmann convocou para a Alemanha a sensação da Bundesliga na mira de Bayern e Borussia Dortmund

Apesar de El Mala se destacar como uma das promessas mais promissoras da Alemanha no ano anterior, o treinador do Colônia, Lukas Kwasniok, foi relutante em colocar muita pressão nos ombros do adolescente e decidiu gerenciar cuidadosamente seu tempo de jogo. Consequentemente, El Mala tem sido utilizado principalmente como um substituto de impacto nesta temporada de 2025/26 - mas com um efeito devastador. O atacante já acumulou quatro gols e duas assistências na Bundesliga, mesmo tendo começado como titular em apenas três ocasiões.

Julian Nagelsmann também sentiu que tinha visto o suficiente de El Mala para justificar sua inclusão na equipe para as qualificatórias da Copa do Mundo desta semana, contra Luxemburgo e Eslováquia.

"Said deve ter a chance de mostrar seu estilo de jogo despreocupado e descontraído", disse o técnico da Alemanha aos repórteres. "Nós ficamos de olho nos nossos jogadores sub-21 e sempre queremos dar a eles a chance de jogar na seleção principal."

Quanto a El Mala, ele ficou surpreso com sua rápida promoção à seleção principal da Alemanha e revelou que inicialmente ignorou a ligação de Nagelsmann.

"Eu estava em casa quando chegou, mas não gosto de atender números desconhecidos", revelou o adolescente à Sky Germany. "Então, ele me enviou uma mensagem dizendo: 'Oi, aqui é o Julian Nagelsmann, por favor, me ligue de volta!' Mostrei imediatamente a mensagem para meu irmão e foi então que percebi, 'Acho que estou dentro!' Mas você não consegue absorver tudo em uma semana. Leva um pouco mais de tempo. Mas estou incrivelmente animado para o jogo [contra Luxemburgo na sexta-feira], e posso aproveitar o que vier depois disso."