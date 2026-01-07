O que se sabe sobre o interesse do Chelsea em pagar R$ 945 milhões para tirar Vinícius Junior do Real Madrid
Veículos espanhóis afirmam que o Chelsea fez uma proposta por Vini Jr.
O futuro de Vinícius Júnior no Real Madrid permanece uma dúvida por quase um ano, com as negociações de um novo contrato ainda em aberto. Os termos atuais do jogador de 25 anos expiram em 2027, e muitos relatos o vinculam a uma mudança de altas cifras para a Arábia Saudita. Mais recentemente, o ponta foi vaiado pelos torcedores no retorno do Merengues das férias, alimentando ainda mais os rumores de saída.
Veículos de comunicação na Espanha sugeriram que o Chelsea está pronto para demonstrar seu interesse significativo em levar o brasileiro para Stamford Bridge. Os Blues estão passando por uma grande mudança, demitindo Enzo Maresca e substituindo-o pelo treinador do Strasbourg, Liam Rosenior. Os relatos afirmam que um de seus primeiros grandes movimentos seria apresentar uma oferta de € 125 milhões e mais € 25 milhões em bônus por Vini Jr.
- Getty Images
Fabrizio Romano desmente rumores de transferência
Apesar da empolgação dos rumores, o renomado jornalista Fabrizio Romano desmentiu os rumores de uma possível oferta do Chelsea por Vinícius Júnior. No YouTube, ele afirmou: "Relatos sobre Vinícius Jr e Chelsea estão completamente equivocados. Sem conversas, sem proposta, sem negociações. Vini Jr continua totalmente focado no Real Madrid, com sua situação contratual a ser avaliada." A notícia é uma grande decepção para os fãs do clube londrino, mas os Blues têm uma grande variedade de pontas à sua disposição que podem crescer sob o comando de Rosenior.
Xabi Alonso comenta sobre a fase atual do Real Madrid
O Real Madrid venceu seu primeiro jogo em 2026 com estilo. A goleada por 5 a 1 sobre o Real Betis foi uma declaração de intenções dos Merengues, que estão na cola do Barcelona pela liderança na La Liga. Essa vitória não contou com a presença do artilheiro Kylian Mbappé, afastado por uma lesão. Na partida em questão, Vini Jr não marcou e teve certas dificuldades na partida, sendo substituído aos 77 minutos e provocando vaias da torcida no Bernabéu.
Falando após o jogo, o Xabi Alonso desviou o foco das perguntas que abordavam a frustração de Vinícius e decidiu abordar a boa fase do clube. Ele disse: "Foi uma vitória importante e merecida para começar o ano em casa. É importante começar assim: com calma e boas sensações em direção à Supercopa. Eu valorizo a vitória na La Liga. O Barcelona venceu ontem, e temos que ganhar muitos jogos. Foi o último jogo da primeira metade da temporada, e já alcançamos 45 pontos. Isso nos colocaria com 90 na La Liga. A média tem que ser ganhar muitos jogos nas partidas restantes. O ritmo vai ser intenso para o que está por vir. A partir de amanhã, estamos apenas pensando na Supercopa."
- Getty Images
Qual o próximo passo para Vini Jr?
O futuro de Vini Jr segue indefinido. Com Mbappé, Rodrygo e vários outros jovens talentos ocupando muitos minutos nesta temporada, não há qualquer garantia de que o brasileiro permanecerá no clube. Com o contrato entrando nos últimos 12 meses ao fim da temporada, o Real Madrid pode ser forçado a aceitar uma oferta abaixo do valor ideal por um de seus ativos mais valiosos.
É claro que Vini Jr ainda pode optar por renovar, embora provavelmente nos termos do clube, e não nos seus. Caso isso não aconteça, pode passar a fazer sentido que um clube como o Chelsea entre na disputa por sua contratação, ainda que tenha de enfrentar forte concorrência de outros interessados.