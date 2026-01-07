O que se sabe sobre o interesse do Chelsea em pagar R$ 945 milhões para tirar Vinícius Junior do Real Madrid

O Real Madrid venceu seu primeiro jogo em 2026 com estilo. A goleada por 5 a 1 sobre o Real Betis foi uma declaração de intenções dos Merengues, que estão na cola do Barcelona pela liderança na La Liga. Essa vitória não contou com a presença do artilheiro Kylian Mbappé, afastado por uma lesão. Na partida em questão, Vini Jr não marcou e teve certas dificuldades na partida, sendo substituído aos 77 minutos e provocando vaias da torcida no Bernabéu.

Falando após o jogo, o Xabi Alonso desviou o foco das perguntas que abordavam a frustração de Vinícius e decidiu abordar a boa fase do clube. Ele disse: "Foi uma vitória importante e merecida para começar o ano em casa. É importante começar assim: com calma e boas sensações em direção à Supercopa. Eu valorizo a vitória na La Liga. O Barcelona venceu ontem, e temos que ganhar muitos jogos. Foi o último jogo da primeira metade da temporada, e já alcançamos 45 pontos. Isso nos colocaria com 90 na La Liga. A média tem que ser ganhar muitos jogos nas partidas restantes. O ritmo vai ser intenso para o que está por vir. A partir de amanhã, estamos apenas pensando na Supercopa."