O que se sabe sobre a chance de o PSG aproveitar "climão" com Xabi Alonso para tirar Vinícius Junior do Real Madrid

A tensão entre Vinícius e o técnico do Real Madrid, Xabi Alonso, atingiu o ponto de ebulição, com o ponta brasileiro supostamente determinado a sair se o espanhol continuar no comando na próxima temporada. A possibilidade de uma ruptura veio à tona após a vitória por 2 a 1 no El Clásico de domingo, quando Vinícius reagiu furiosamente ao ser substituído aos 72 minutos. As câmeras o capturaram saindo do campo enquanto gritava palavrões e xingamentos; o jogador foi direto para o vestiário, sem sentar no banco de reservas e cumprimentar seus companheiros.

Enquanto os Merengues tentaram minimizar o incidente, relatórios na Espanha sugerem que o relacionamento entre os dois se quebrou irreparavelmente. Vinicius se sente "menosprezado e desvalorizado" pela abordagem de Alonso e acredita que é tratado injustamente em comparação com Kylian Mbappé, a chegada de destaque do clube e o novo favorito de Florentino Pérez.

O jogador de 25 anos marcou cinco gols e forneceu quatro assistências em 10 jogos na La Liga nesta temporada, mas ainda não encontrou o gol na Liga dos Campeões. Apesar de suas contribuições, as tensões fora do campo estão ofuscando seu desempenho, com o jogador possivelmente considerando uma saída no fim da temporada se as coisas permanecerem assim.