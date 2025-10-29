O que se sabe sobre a chance de o PSG aproveitar "climão" com Xabi Alonso para tirar Vinícius Junior do Real Madrid
Futuro de Vinícius Jr em dúvida após desentendimento no El Clásico
A tensão entre Vinícius e o técnico do Real Madrid, Xabi Alonso, atingiu o ponto de ebulição, com o ponta brasileiro supostamente determinado a sair se o espanhol continuar no comando na próxima temporada. A possibilidade de uma ruptura veio à tona após a vitória por 2 a 1 no El Clásico de domingo, quando Vinícius reagiu furiosamente ao ser substituído aos 72 minutos. As câmeras o capturaram saindo do campo enquanto gritava palavrões e xingamentos; o jogador foi direto para o vestiário, sem sentar no banco de reservas e cumprimentar seus companheiros.
Enquanto os Merengues tentaram minimizar o incidente, relatórios na Espanha sugerem que o relacionamento entre os dois se quebrou irreparavelmente. Vinicius se sente "menosprezado e desvalorizado" pela abordagem de Alonso e acredita que é tratado injustamente em comparação com Kylian Mbappé, a chegada de destaque do clube e o novo favorito de Florentino Pérez.
O jogador de 25 anos marcou cinco gols e forneceu quatro assistências em 10 jogos na La Liga nesta temporada, mas ainda não encontrou o gol na Liga dos Campeões. Apesar de suas contribuições, as tensões fora do campo estão ofuscando seu desempenho, com o jogador possivelmente considerando uma saída no fim da temporada se as coisas permanecerem assim.
O pedido de desculpas alimenta especulações
Na tentativa de aliviar as tensões, Vinícius emitiu um pedido de desculpas nas redes sociais, dirigindo-se aos seus companheiros, fãs e ao presidente do clube, mas omitindo notavelmente o nome de Xabi Alonso. O ponta escreveu: "Hoje quero pedir desculpas a todos os madridistas pela minha reação ao ser substituído no Clássico.
Assim como já fiz pessoalmente durante o treino de hoje, também quero pedir desculpas novamente aos meus companheiros, ao clube e ao presidente.
Às vezes, a paixão fala mais alto, por querer sempre vencer e ajudar a minha equipe. Meu caráter competitivo nasce do amor que sinto por este clube e por tudo o que ele representa.
Prometo continuar lutando a cada segundo pelo bem do Real Madrid, como tenho feito desde o primeiro dia."
A exclusão de Alonso da mensagem só intensificou a especulação de uma relação rompida. Fontes próximas ao vestiário afirmam que vários jogadores veteranos também estão frustrados com as regras rígidas do técnico, com um informante sugerindo que Alonso “acha que é o Pep Guardiola.”
PSG e Luis Enrique surgem como principal destino para Vinícius Jr.
De acordo com o Sport, o PSG surgiu como o principal candidato para contratar Vinícius caso ele deixe o Real Madrid. O brasileiro, por sua vez, está intrigado com a oportunidade de jogar sob o comando de Luis Enrique, a quem admira por seu carisma e filosofia ofensiva.
O brasileiro acredita que o futebol de ritmo acelerado e pressão alta de Luis Enrique se adequaria perfeitamente às suas características, e ele se inspira nas experiências positivas que Neymar e Lionel Messi tiveram com o treinador espanhol. Apesar do interesse anterior da Premier League e da Arábia Saudita, o Paris Saint-Germain continua sendo seu destino preferido devido ao recente sucesso na Liga dos Campeões e ao estilo tático.
Seu contrato com os Merengues vai até junho de 2027, mas o impasse nas negociações salariais lhe deu margem de manobra. A menos que o Real Madrid ofereça condições melhoradas até o meio do ano que vem, o clube pode ser forçado a vendê-lo em vez de arriscar perdê-lo de graça um ano depois - um cenário que deixou o presidente Florentino Pérez em alerta.
Divisão no vestiário e uma janela decisiva pela frente
O Real pode estar vencendo partidas, mas nos bastidores a atmosfera é tensa. Vários jogadores do time principal questionaram o estilo de gestão de Xabi e sua disciplina tática rigorosa. A situação corre o risco de se agravar ainda mais se os resultados caírem ou se Vinícius pressionar por uma transferência na próxima janela.
O PSG está monitorando de perto os acontecimentos e está preparado para testar a determinação do Real Madrid com uma oferta caso o desentendimento persista. Por enquanto, Florentino Pérez está apoiando Alonso publicamente, mas, no privado, os executivos do clube estão cautelosos em perder uma de suas maiores estrelas. Com a Copa do Mundo de 2026 no horizonte e seu auge na idade ainda por vir, Vinícius Jr enfrenta uma decisão importante sobre o seu futuro. Se as relações não puderem ser reparadas, seu próximo destino pode ser o Parc des Princes, onde Luis Enrique aguarda de braços abertos e com um projeto perfeitamente adaptado aos seus talentos.