Vinícius Júnior faz pedido público de desculpas ao Real Madrid por comportamento na vitória no El Clasico sobre o Barcelona - mas não menciona Xabi Alonso

O ponta do Real Madrid roubou os holofotes durante a grande vitória sobre o rival pelo título, o Barcelona, por causa de sua reação ao ser substituído antes do apito final no Santiago Bernabéu. Vinícius foi direto para o túnel antes de retornar ao banco de reservas ainda antes do fim da partida, mas não sem antes trocar algumas palavras acaloradas com Alonso, que manteve uma expressão séria durante o momento.

Agora, em um comunicado publicado nas redes sociais, Vinícius esclareceu a situação e pediu desculpas:

"Hoje quero pedir desculpas a todos os madridistas pela minha reação ao ser substituído no Clássico.

Assim como já fiz pessoalmente durante o treino de hoje, também quero pedir desculpas novamente aos meus companheiros, ao clube e ao presidente.

Às vezes, a paixão fala mais alto, por querer sempre vencer e ajudar a minha equipe. Meu caráter competitivo nasce do amor que sinto por este clube e por tudo o que ele representa.

Prometo continuar lutando a cada segundo pelo bem do Real Madrid, como tenho feito desde o primeiro dia."