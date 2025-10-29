Vinícius Júnior faz pedido público de desculpas ao Real Madrid por comportamento na vitória no El Clasico sobre o Barcelona - mas não menciona Xabi Alonso

Notavelmente, há alguém que Vinicius aparentemente esqueceu de mencionar em sua declaração de desculpas: o técnico Xabi Alonso. Ao omiti-lo, a estrela brasileira só irá aumentar a especulação de que o relacionamento deles está rompido e que um, ou ambos, poderiam deixar o clube.
Os fãs foram rápidos em notar a ausência de Alonso no pedido de desculpas. No X (anteriormente Twitter) @cruelkroos disse: "E as desculpas para o técnico, onde estão? Porque ele é o primeiro a quem você deve isso."
@maarcoloopez93 optou por apoiar o jogador em detrimento do treinador, acrescentando: "Nunca peça desculpas por ter um treinador inepto. Não é sua culpa."
@MrGafan estava na mesma linha, postando: "Muito honor, Vini. A mudança foi terrorismo e sua reação talvez tenha sido desproporcional, mas desculpas só podem ser feitas por aqueles que realmente sentem as coisas. Ninguém duvida do seu madridismo. Continue assim."
Mas o perspicaz @Petrelli86 foi outro a notar a ausência do nome de Alonso, ele seguiu a linha de apoiar ambos. Ele disse: "Nós te amamos, Vini. Você vai ganhar a Bola de Ouro com Xabi, que você não mencionou, aliás."
Finalmente, @ahosani65 disse: "E o técnico? Ele não merece um pedido de desculpas também??!!"