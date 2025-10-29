+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Vinicius Xabi AlonsoGetty Images

Vinícius Júnior faz pedido público de desculpas ao Real Madrid por comportamento na vitória no El Clasico sobre o Barcelona - mas não menciona Xabi Alonso

O brasileiro deu um "chilique" durante o triunfo do final de semana e foi direto aos vestiários ao ser substituído

Vinícius Júnior fez um pedido público de desculpas ao Real Madrid por sua reação após ser substituído na vitória por 2 a 1 sobre o Barcelona no fim de semana. A estrela dos Los Blancos foi retirada de campo faltando quinze minutos para o fim do El Clásico, o que provocou uma reação furiosa do brasileiro, incluindo uma discussão acalorada com o técnico Xabi Alonso

O jogador de 25 anos agora compartilhou suas desculpas pelo ocorrido, citando torcida, companheiros e até diretoria - mas não fez menção ao seu treinador.

  • O pedido público de desculpas

    O ponta do Real Madrid roubou os holofotes durante a grande vitória sobre o rival pelo título, o Barcelona, por causa de sua reação ao ser substituído antes do apito final no Santiago Bernabéu. Vinícius foi direto para o túnel antes de retornar ao banco de reservas ainda antes do fim da partida, mas não sem antes trocar algumas palavras acaloradas com Alonso, que manteve uma expressão séria durante o momento.

    Agora, em um comunicado publicado nas redes sociais, Vinícius esclareceu a situação e pediu desculpas:

    "Hoje quero pedir desculpas a todos os madridistas pela minha reação ao ser substituído no Clássico.

    Assim como já fiz pessoalmente durante o treino de hoje, também quero pedir desculpas novamente aos meus companheiros, ao clube e ao presidente.

    Às vezes, a paixão fala mais alto, por querer sempre vencer e ajudar a minha equipe. Meu caráter competitivo nasce do amor que sinto por este clube e por tudo o que ele representa.

    Prometo continuar lutando a cada segundo pelo bem do Real Madrid, como tenho feito desde o primeiro dia."

  • Real Madrid CF v FC Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Alonso omitido da declaração

    Notavelmente, há alguém que Vinicius aparentemente esqueceu de mencionar em sua declaração de desculpas: o técnico Xabi Alonso. Ao omiti-lo, a estrela brasileira só irá aumentar a especulação de que o relacionamento deles está rompido e que um, ou ambos, poderiam deixar o clube. 

    Os fãs foram rápidos em notar a ausência de Alonso no pedido de desculpas. No X (anteriormente Twitter) @cruelkroos disse: "E as desculpas para o técnico, onde estão? Porque ele é o primeiro a quem você deve isso."

    @maarcoloopez93 optou por apoiar o jogador em detrimento do treinador, acrescentando: "Nunca peça desculpas por ter um treinador inepto. Não é sua culpa."

    @MrGafan estava na mesma linha, postando: "Muito honor, Vini. A mudança foi terrorismo e sua reação talvez tenha sido desproporcional, mas desculpas só podem ser feitas por aqueles que realmente sentem as coisas. Ninguém duvida do seu madridismo. Continue assim."

    Mas o perspicaz @Petrelli86 foi outro a notar a ausência do nome de Alonso, ele seguiu a linha de apoiar ambos. Ele disse: "Nós te amamos, Vini. Você vai ganhar a Bola de Ouro com Xabi, que você não mencionou, aliás."

    Finalmente, @ahosani65 disse: "E o técnico? Ele não merece um pedido de desculpas também??!!"

  • Vinicius Jr.IMAGO / ABACAPRESS

    Caminho para a redenção?

    O pedido de desculpas de Vinícius foi o segundo em dois dias, depois que o jogador de 25 anos tentou explicar a briga generalizada que estourou entre os jogadores durante o dérbi. Naquela ocasião, ele pedia desculpas em nome de todo o Real Madrid, pelos jovens torcedores que testemunharam aquelas cenas lamentáveis.

    Mas, nesta publicação, o herói dos Los Blancos assumiu pessoalmente a responsabilidade. É um sinal de seu forte caráter pedir desculpas, apesar dos constantes ataques que sofre tanto dentro quanto fora de campo. No entanto, isso ainda não esclarece os rumores sobre um relacionamento tenso com Alonso, que atualmente mantém sua equipe na liderança de La Liga.

  • Avançando na capital

    Vinícius e Alonso terão que resolver suas diferenças se quiserem competir por títulos tanto nacionais quanto europeus nesta temporada. Após a vitória de domingo, o time está cinco pontos à frente do Barcelona e também se encontra em uma posição forte para disputar a Liga dos Campeões.

    O próximo desafio será em casa, no sábado, contra o Valencia, quando os torcedores poderão ter uma nova amostra da relação entre o jogador e o técnico.

