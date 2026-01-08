O que se sabe sobre a chance de Luis Enrique deixar o PSG mesmo com possível oferta de contrato vitalício

A diretoria do PSG agiu rapidamente esta semana para extinguir um boato sobre o futuro do seu treinador principal. Na terça-feira, o veículo espanhol Marca publicou um relatório citando informações do jornal alemão Bild, alegando que Luis Enrique havia decidido deixar o Parc des Princes quando seu contrato expirasse ao fim da temporada 2026/2027.

O relatório afirmava que o ex-treinador do Barcelona não tinha intenção de estender sua estadia em Paris além dessa data, lançando dúvidas sobre o projeto de longo prazo que está sendo construído na capital francesa. No entanto, a história foi logo contestada pelo diretor esportivo do PSG, Luis Campos.

Falando ao Canal+ pouco depois da circulação dos primeiros rumores, Luis Campos emitiu um comunicado oficial, declarando que a informação era "100% fake news" e insistiu que não havia verdade no desejo de Luis Enrique de sair do Paris Saint-Germain.