Ryan Reynolds fala abertamente sobre os problemas “confusos” do Wrexham em mensagem emocionada a Rob Mac no aniversário de cinco anos da sua aquisição do clube.

Reynolds está agora totalmente envolvido, emocional e financeiramente, no Wrexham. Ele disse ao The Athletic que permitiu que um empreendimento esportivo surpreendente tomasse conta de sua vida: “Sei que sou um fã de futebol e um torcedor do Wrexham para toda a vida, porque fico inconsolável quando perdemos.

Nunca me envolvi tanto com vitórias e derrotas antes. Tenho que voar pelo Atlântico ainda acordado e sóbrio (depois de uma partida) e tentar processar toda essa derrota. É um voo de sete horas, mas, por alguma razão, leva 29 horas.

Meus filhos ficam frustrados com isso. Se estamos andando pela rua, alguém me pergunta sobre o Deadpool e geralmente é uma conversa de dois ou três segundos, basicamente dizendo ‘Oi’. Se alguém fala sobre o Wrexham, eu simplesmente me viro e encosto em um poste. Meus filhos ficam tipo ‘Oh, não!’”

Mac e Reynolds buscaram apoio durante todo o seu reinado em Wrexham, pois era importante para eles fazerem um trabalho que significa tanto para tantas pessoas da forma mais profissional possível.

Reynolds acrescentou: “Ninguém sobrevive no mundo do entretenimento por tanto tempo quanto Rob — ou, certamente, quanto eu — se você for um idiota com as pessoas. Somos parecidos porque ambos viemos de famílias da classe trabalhadora que não tinham muito. Eu tinha três irmãos mais velhos, meu pai era policial (em Vancouver) e, como você viu na primeira temporada de Welcome To Wrexham, você realmente viu de onde Rob veio. Isso às vezes pode te dar motivação, mas também pode alinhar seus valores até certo ponto.

“Nós dois temos valores que nem precisavam ser idênticos. Apenas, em sua essência, precisavam ter pelo menos algum tipo de compreensão de que, ao crescer, você ocasionalmente consegue o que precisa, mas nunca o que deseja. Isso parecia ser a norma em Wrexham quando chegamos lá, para quase todos. Acho que todos se sentiam ignorados naquela época pós-thatcherismo, pós-indústria. Eu nunca chamaria isso de distopia, porque sempre há uma chama acesa lá. Mas definitivamente havia tristeza também.

“A identidade é a coisa mais importante. Quando você perde sua identidade, ou sente que não tem uma identidade, é como se fosse uma morte, de certa forma. Acho que o clube é simbólico disso. Há um Wrexham em cada estado dos Estados Unidos. E em cada província do Canadá. Certamente em toda a União Europeia. Há Wrexhams em todos os lugares.

“Você pode me odiar, pode odiar o Rob. Mas não pode odiar aquela cidade. Não sei como você faria isso. Como pode odiar a cidade de Wrexham? É a cidade mais bonita do mundo.”