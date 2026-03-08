Reynolds concluiu uma jogada impressionante na aquisição de um clube esportivo no início de 2021, quando ele e Rob Mac viram a aquisição do Wrexham ser aprovada. Poucos sabiam o que esperar naquela fase, mas uma jornada notável foi desfrutada ao longo de cinco anos recordistas.

O Red Dragons teve uma ascensão meteórica da Liga Nacional para o Campeonato, com os olhos de todos agora voltados para uma vaga na Premier League. Muitos dramas foram capturados pelas câmeras para a premiada série documental “Welcome to Wrexham”.

Reynolds e Mac estão envolvidos em outros empreendimentos esportivos, com participação na equipe Alpine de Fórmula 1 como parte de um grupo de investimento, enquanto laços profissionais e financeiros foram estabelecidos com o Necaxa, da Liga MX, e o time colombiano La Equidad, que foi renomeado como Inter Bogotá.

Depois de dar um passo no mercado sul-americano, outro está sendo cogitado no Brasil, no Santa Cruz. A ESPN, no entanto, afirma categoricamente que “ninguém do clube foi abordado sobre uma venda”.