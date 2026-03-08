Getty
Ryan Reynolds está prestes a comprar um clube no Brasil?! O co-proprietário do Wrexham responde à nova alegação de aquisição
Reynolds esteve envolvido com o Wrexham, o Necaxa e o Inter Bogotá.
Reynolds concluiu uma jogada impressionante na aquisição de um clube esportivo no início de 2021, quando ele e Rob Mac viram a aquisição do Wrexham ser aprovada. Poucos sabiam o que esperar naquela fase, mas uma jornada notável foi desfrutada ao longo de cinco anos recordistas.
O Red Dragons teve uma ascensão meteórica da Liga Nacional para o Campeonato, com os olhos de todos agora voltados para uma vaga na Premier League. Muitos dramas foram capturados pelas câmeras para a premiada série documental “Welcome to Wrexham”.
Reynolds e Mac estão envolvidos em outros empreendimentos esportivos, com participação na equipe Alpine de Fórmula 1 como parte de um grupo de investimento, enquanto laços profissionais e financeiros foram estabelecidos com o Necaxa, da Liga MX, e o time colombiano La Equidad, que foi renomeado como Inter Bogotá.
Depois de dar um passo no mercado sul-americano, outro está sendo cogitado no Brasil, no Santa Cruz. A ESPN, no entanto, afirma categoricamente que “ninguém do clube foi abordado sobre uma venda”.
Reynolds vai comprar um time de futebol no Brasil?
Eles já abordaram essa questão diretamente com Reynolds, como ele disse à ESPN antes da dramática derrota do Wrexham na quinta rodada da FA Cup para o gigante da Premier League, Chelsea: “Estou interessado em passar o resto da minha vida no Brasil, mas não em comprar um clube.
Não, já tenho muito com que me preocupar aqui. E sou muito grato e sortudo por poder fazer isso. Acho que prefiro fazer uma coisa bem do que 50 coisas mal. Então, sabe, posso visitar o Brasil sem toda a pressão que vem com ser dono de um clube.”
Reynolds & Mac divulgando a palavra de Wrexham
Reynolds fará mais viagens ao Brasil no futuro, tendo aproveitado ao máximo o tempo que passou no país até agora. As façanhas do Wrexham chegaram a essa parte do mundo, com os Red Dragons vendo os copresidentes de primeira linha torná-los um tema de discussão global.
Reynolds acrescentou sobre a divulgação dessa notícia: “Estive no Brasil em 2024, no verão de 2024. E fiquei chocado ao ver quantas pessoas conhecem o Wrexham, e não apenas conhecem, mas acompanham o clube. E acho que isso se deve principalmente ao fato de que — e sempre foi assim — há um Wrexham em todos os lugares.
“Existem 'Wrexhams' no Brasil. Existem 'Wrexhams' em todos os Estados Unidos e Canadá, de onde eu venho, e em todo o mundo. Acho que as pessoas se identificam com isso dessa forma. É como se o futebol fosse um templo. É um centro comunitário para muitas pessoas. E, embora una as pessoas de uma forma tão bonita, também pode elevar toda uma comunidade.”
O Wrexham será promovido para a Premier League nesta temporada?
Reynolds não assumirá o desafio de causar um impacto semelhante em Recife, deixando o Santa Cruz por conta própria. Mais investimentos de fé e fundos serão feitos em Wrexham em um futuro não muito distante.
A equipe de Phil Parkinson está atualmente entre as seis primeiras colocadas do Campeonato, com chances de disputar os playoffs. Se eles garantirem a quarta promoção consecutiva e chegarem à Premier League, será necessário gastar mais dinheiro na janela de transferências do verão, com recordes de contratações já sendo quebrados regularmente no Racecourse Ground.
