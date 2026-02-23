Getty/GOAL
Ryan Reynolds e Rob Mac criticaram comentários “muito ingênuos” sobre o técnico do Wrexham, Phil Parkinson
Parkinson prometeu um “emprego vitalício” em Wrexham
Esse é o objetivo final do Wrexham, que vem desfrutando de uma ascensão meteórica após uma impressionante aquisição de primeira linha em 2021. Três saltos consecutivos foram dados da Liga Nacional para o Campeonato, onde Parkinson tem seu time competindo por uma vaga nos playoffs.
Mac disse recentemente ao The Athletic por que nunca se considerou uma mudança no banco de reservas: “Ele [Parkinson] me disse logo no início de nossas conversas: ‘Uma coisa eu tenho certeza: um dia você vai me demitir’. Eu disse: ‘Sério?’. Ele disse que todo técnico de futebol sabe que, em algum momento, será demitido. Eu disse: ‘OK, é justo, e entendo que isso faz parte do trabalho’.
“Mas, Ryan e eu conversamos o tempo todo, e eu simplesmente não vejo um cenário em que Phil Parkinson seja demitido. Não faz sentido. Ele foi o arquiteto, o criador disso tudo. Do nosso ponto de vista, ele tem o emprego para o resto da vida. A menos que ele encontre outro emprego que queira fazer, ele é nosso técnico. Ele é nosso treinador. Ele é o nosso cara. Sei que parece bobo e talvez irresponsável dizer isso publicamente, mas a verdade é que é assim que nos sentimos. E sempre demonstramos nossos sentimentos abertamente. Sempre fomos o mais honestos possível.”
Será que o Wrexham poderá promover Parkinson a diretor?
Reynolds repetiu as palavras de seu colega presidente, com a diretoria do Wrexham apoiando totalmente Parkinson, de 58 anos. Questionado sobre se a abordagem correta está sendo adotada, com todos os treinadores sob pressão para apresentar resultados, o ex-jogador da EFL e agora comentarista Don Goodman disse ao Grosvenor Casinos: “Talvez seja um pouco ingênuo, mas parte de mim se pergunta se ele se referia ao cargo de diretor de futebol, membro da diretoria ou embaixador. Todos eles se enquadram em um ‘emprego vitalício’, não é? Não tenho certeza se isso foi estipulado. Se ele está falando puramente sobre gerenciar a equipe, então é um comentário muito ingênuo.
“Se os resultados forem negativos e parecer que Phil Parkinson levou a equipe o mais longe que pôde, acho que o próprio Parkinson esperaria ser dispensado de suas funções. Mas acho que Ryan Reynolds provavelmente está aproveitando a onda de sucesso que eles estão vivendo no momento.
“Acho que Phil Parkinson fez um trabalho incrível ao levar o Wrexham para a disputa dos play-offs. Eu diria que a ambição deles em agosto deveria ter sido consolidar uma posição no meio da tabela. Mas, da forma como a liga se desenrolou, eles estão bem no meio da disputa.
“Acho que Ryan Reynolds provavelmente está se sentindo tão bem agora que seu entusiasmo o levou a acreditar que Phil Parkinson terá um emprego vitalício. Mas no futebol, se os resultados forem ruins na próxima temporada e eles se encontrarem em uma batalha contra o rebaixamento, ninguém ficaria surpreso se Phil Parkinson fosse convidado a subir de cargo ou encontrar uma função nos bastidores, nem mesmo o próprio Phil Parkinson! Afinal, é um negócio baseado em resultados.”
Os coproprietários de Hollywood continuaram a investir fortemente
O Wrexham continuou a investir pesadamente enquanto perseguia o sonho da Premier League e teve um desempenho admirável na Championship, uma divisão notoriamente competitiva e repleta de ex-equipes da primeira divisão.
Goodman acrescentou sobre o presente e o futuro do Wrexham, com Parkinson ainda fazendo parte do projeto por enquanto: “É preciso lembrar de onde ele os tirou. Da National League para uma campanha de play-off na Championship teria sido algo além dos sonhos mais loucos de qualquer pessoa no Wrexham — até mesmo dos proprietários, até mesmo do próprio Phil Parkinson. Tenho certeza disso. Eu imaginaria que eles achariam que a consolidação seria realista.
“Eles tiveram que desmantelar o time da última temporada porque o salto da League One para o Campeonato é enorme em termos de qualidade, uma lacuna que só recentemente foi preenchida adequadamente pelo Ipswich em termos de sucesso sustentado, desde a vitória na League One até a promoção para a Premier League.
“No fim das contas, eles têm ambição e, embora sejam um clube de futebol rico agora, graças ao investimento dos proprietários e ao sucesso do documentário, eles estão agora em um grupo de peixes enormes, nem mesmo peixes grandes. Estou falando da Premier League e da Championship agora, porque há apenas cinco times na Championship que nunca jogaram na Premier League, e o Wrexham é um deles. Dezenove times da Championship já estiveram na terra prometida da Premier League.
“Portanto, não é fácil em termos de superação – tudo se resume a resultados. Se Parkinson for o homem que levar o Wrexham à Premier League e depois eles tiverem dificuldades, como seria de esperar, será que o clube o superou? Resta saber.
“Mas imagino que haverá algum tipo de reconhecimento – uma arquibancada com o nome dele ou uma estátua do lado de fora – não importa o que aconteça daqui para frente, porque o que ele fez pelo clube de futebol é realmente notável.”
Premier League: Wrexham em mais uma busca pela promoção
O Wrexham sofreu apenas duas derrotas nos últimos 13 jogos em todas as competições e conquistou uma emocionante vitória por 5 a 3 sobre o Ipswich, também candidato à promoção, na última partida. O time ocupa a sexta posição na tabela do Campeonato, mas está apenas quatro pontos à frente do Queens Park Rangers, 13º colocado.
