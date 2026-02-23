Ryan Reynolds e Rob Mac criticaram comentários “muito ingênuos” sobre o técnico do Wrexham, Phil Parkinson

O Wrexham continuou a investir pesadamente enquanto perseguia o sonho da Premier League e teve um desempenho admirável na Championship, uma divisão notoriamente competitiva e repleta de ex-equipes da primeira divisão.

Goodman acrescentou sobre o presente e o futuro do Wrexham, com Parkinson ainda fazendo parte do projeto por enquanto: “É preciso lembrar de onde ele os tirou. Da National League para uma campanha de play-off na Championship teria sido algo além dos sonhos mais loucos de qualquer pessoa no Wrexham — até mesmo dos proprietários, até mesmo do próprio Phil Parkinson. Tenho certeza disso. Eu imaginaria que eles achariam que a consolidação seria realista.

“Eles tiveram que desmantelar o time da última temporada porque o salto da League One para o Campeonato é enorme em termos de qualidade, uma lacuna que só recentemente foi preenchida adequadamente pelo Ipswich em termos de sucesso sustentado, desde a vitória na League One até a promoção para a Premier League.

“No fim das contas, eles têm ambição e, embora sejam um clube de futebol rico agora, graças ao investimento dos proprietários e ao sucesso do documentário, eles estão agora em um grupo de peixes enormes, nem mesmo peixes grandes. Estou falando da Premier League e da Championship agora, porque há apenas cinco times na Championship que nunca jogaram na Premier League, e o Wrexham é um deles. Dezenove times da Championship já estiveram na terra prometida da Premier League.

“Portanto, não é fácil em termos de superação – tudo se resume a resultados. Se Parkinson for o homem que levar o Wrexham à Premier League e depois eles tiverem dificuldades, como seria de esperar, será que o clube o superou? Resta saber.

“Mas imagino que haverá algum tipo de reconhecimento – uma arquibancada com o nome dele ou uma estátua do lado de fora – não importa o que aconteça daqui para frente, porque o que ele fez pelo clube de futebol é realmente notável.”