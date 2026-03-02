Getty Images Sport
Ryan Gravenberch precisava “melhorar seu jogo”, como explica Julian Nagelsmann, que revelou como a fraqueza nos “últimos 20 minutos” impediu o astro do Liverpool de ter sucesso no Bayern de Munique
A luta para se adaptar a um papel substituto
Gravenberch chegou ao Bayern de Munique em 2022 com grandes expectativas após uma passagem brilhante pelo Ajax. No entanto, o jovem internacional holandês passou a maior parte do tempo no banco de reservas durante sua única temporada na Baviera. O atual técnico da seleção alemã, Julian Nagelsmann, recentemente esclareceu a difícil transição do meio-campista, explicando o imenso desafio psicológico de passar de jogador titular a reserva. As exigências táticas de jogar por um clube europeu de primeira linha exigem um nível de sacrifício que nem todos os jogadores estão prontos para aceitar imediatamente.
Em uma entrevista detalhada à revista Kicker, Nagelsmann enfatizou como é difícil gerenciar talentos consagrados que perdem suas vagas garantidas no time titular. “É preciso prestar muita atenção em como um jogador lida com o fato de ser o 15º ou 16º em nosso elenco”, observou Nagelsmann. Ele acrescentou: “Mesmo que ele seja considerado um dos seis melhores jogadores do seu clube, alguém que sempre joga. Um jogador que é titular regular em seu clube pode crescer e assumir esse tipo de função conosco, ou não?”
A hierarquia no Bayern de Munique
Apesar das inegáveis habilidades técnicas de Gravenberch, desbancar a hierarquia estabelecida na Allianz Arena provou ser uma tarefa impossível. O meio-campo era firmemente controlado pela experiente dupla de Leon Goretzka e Joshua Kimmich, deixando muito pouco espaço para o recém-chegado garantir minutos consistentes. Além disso, o surgimento do jovem Aleksandar Pavlović adicionou ainda mais concorrência a um meio-campo lotado, limitando severamente as oportunidades do holandês brilhar desde o início.
Nagelsmann foi claro sobre a realidade da situação e as expectativas específicas colocadas sobre o jovem meio-campista. “Ryan Gravenberch é um jogador de primeira classe, ele já era no Bayern, mas a situação ficou muito complicada para ele após sua transferência do Ajax”, explicou o ex-técnico do Bayern à revista Kicker. “Leon Goretzka e Joshua Kimmich estavam à sua frente na hierarquia, e eu também havia promovido Aleksandar Pavlović. A tarefa de Ryan era melhorar seu jogo nos últimos 20 minutos.”
Precisando de ritmo para causar impacto no final da partida
A principal razão para a incompatibilidade entre Gravenberch e a configuração tática do Bayern de Munique estava fundamentalmente enraizada em seu estilo de jogo. Nagelsmann identificou que o meio-campista não era adequado para ser um substituto de impacto que se destaca em cenários caóticos no final do jogo. Enquanto alguns jogadores conseguem facilmente injetar energia ou garantir um bloqueio defensivo em uma breve participação, Gravenberch precisava de uma partida completa para construir seu ímpeto e influenciar fortemente o ritmo do jogo.
Com uma média de apenas 28 minutos por jogo em suas 33 partidas na Alemanha, as breves oportunidades simplesmente não eram suficientes. Nagelsmann explicou essa incompatibilidade, afirmando: “Ryan é um jogador que precisa de um ritmo consistente durante toda a partida”. Ele contrastou isso com o perfil ideal de um substituto, acrescentando: “E então há jogadores que você pode colocar em campo por 20 minutos, seja para manter um resultado ou para marcar um gol desesperadamente. Eles podem dar tudo de si e deixar tudo em campo nesses 20 minutos”.
Encontrando sucesso total e ritmo no Liverpool
O difícil capítulo na Alemanha acabou levando Gravenberch a buscar novos desafios, o que resultou em sua transferência bem-sucedida para o Liverpool. Deixando para trás o banco da Allianz Arena, o holandês passou por uma transformação notável em Anfield. Primeiro sob o comando de Jurgen Klopp e agora prosperando sob o comando de Arne Slot, ele garantiu a vaga de titular que tanto desejava. O Liverpool proporcionou o ambiente e a liberdade tática ideais para que seu jogo natural florescesse, sem a pressão de ser um especialista em finais de jogo.
Ao se tornar uma peça fundamental na escalação titular dos Reds, Gravenberch provou que realmente pertence ao grupo dos melhores meio-campistas da Europa quando lhe é concedido aquele “ritmo consistente” crucial. Enquanto isso, Nagelsmann usa essa experiência para moldar sua atual seleção alemã antes da próxima Copa do Mundo. Como ele disse à revista Kicker: “No fim das contas, todo jogador precisa se comprometer de verdade... e colocar a equipe em primeiro lugar. Sei por experiência própria que nem todos conseguem fazer isso.”
