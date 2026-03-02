Gravenberch chegou ao Bayern de Munique em 2022 com grandes expectativas após uma passagem brilhante pelo Ajax. No entanto, o jovem internacional holandês passou a maior parte do tempo no banco de reservas durante sua única temporada na Baviera. O atual técnico da seleção alemã, Julian Nagelsmann, recentemente esclareceu a difícil transição do meio-campista, explicando o imenso desafio psicológico de passar de jogador titular a reserva. As exigências táticas de jogar por um clube europeu de primeira linha exigem um nível de sacrifício que nem todos os jogadores estão prontos para aceitar imediatamente.

Em uma entrevista detalhada à revista Kicker, Nagelsmann enfatizou como é difícil gerenciar talentos consagrados que perdem suas vagas garantidas no time titular. “É preciso prestar muita atenção em como um jogador lida com o fato de ser o 15º ou 16º em nosso elenco”, observou Nagelsmann. Ele acrescentou: “Mesmo que ele seja considerado um dos seis melhores jogadores do seu clube, alguém que sempre joga. Um jogador que é titular regular em seu clube pode crescer e assumir esse tipo de função conosco, ou não?”