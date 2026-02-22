Loftus-Cheek saltou para cabecear no início do último jogo do Milan na Série A e foi atingido pelo goleiro do Parma, Edoardo Corvi. O goleiro tentou afastar a bola com os punhos, mas acabou acertando o queixo do meio-campista, que teve que ser retirado de maca. O ex-meio-campista do Chelsea e do Crystal Palace não perdeu a consciência, mas perdeu os dentes. Segundo a Sky Italy, o meio-campista sofreu uma fratura no osso alveolar, a parte do crânio que mantém os dentes no lugar.

Como resultado, Loftus-Cheek será submetido a uma cirurgia e poderá ficar afastado dos gramados por vários meses, o que praticamente acaba com suas esperanças de integrar a seleção inglesa para a Copa do Mundo na América do Norte neste verão.