Getty Images Sport
Traduzido por
Ruben Loftus-Cheek será submetido a cirurgia após sofrer lesão grave em confronto do AC Milan com o Parma
Loftus-Cheek sofre lesão terrível
Loftus-Cheek saltou para cabecear no início do último jogo do Milan na Série A e foi atingido pelo goleiro do Parma, Edoardo Corvi. O goleiro tentou afastar a bola com os punhos, mas acabou acertando o queixo do meio-campista, que teve que ser retirado de maca. O ex-meio-campista do Chelsea e do Crystal Palace não perdeu a consciência, mas perdeu os dentes. Segundo a Sky Italy, o meio-campista sofreu uma fratura no osso alveolar, a parte do crânio que mantém os dentes no lugar.
Como resultado, Loftus-Cheek será submetido a uma cirurgia e poderá ficar afastado dos gramados por vários meses, o que praticamente acaba com suas esperanças de integrar a seleção inglesa para a Copa do Mundo na América do Norte neste verão.
- Getty Images Sport
A forma de Loftus-Cheek
O meio-campista inglês, que disputou 11 partidas pela seleção de seu país, tem 27 partidas pelo Milan em todas as competições nesta temporada. Nesse período, ele marcou três gols e deu uma assistência, mas agora enfrenta um longo período de afastamento.
Em outubro, foi noticiado que o Milan havia mantido conversações com Loftus-Cheek sobre um novo contrato. A capacidade física, habilidade técnica e talento do meio-campista para fazer jogadas rápidas na área penal fizeram dele um jogador fundamental para o Rossoneri. Seu impressionante desempenho no clube lhe rendeu uma convocação para a seleção inglesa após uma longa ausência. Embora o Milan e o técnico Massimiliano Allegri estejam empenhados em garantir seu futuro, eles devem esperar até o final da temporada para iniciar negociações formais, o que lhes permitirá avaliar seu desempenho e condição física ao longo de toda a campanha.
Loftus-Cheek é convocado novamente para a seleção inglesa
O meio-campista foi elogiado como “completo” pelo diretor esportivo Igli Tare em junho. Ele disse: “Como substituir Reijnders? O Milan tem Loftus-Cheek, um dos meio-campistas mais completos da Europa, ele pode ser fundamental para a temporada. Não há dúvidas sobre a qualidade do jogador, mas devemos ter cuidado com a questão das lesões.”
Em setembro, Loftus-Cheek foi convocado por Thomas Tuchel para a seleção inglesa pela primeira vez em seis anos. Ele foi reserva não utilizado na vitória da Inglaterra por 5 a 0 sobre a Letônia nas eliminatórias para a Copa do Mundo.
- Getty Images
O que vem a seguir?
O Milan enfrenta o Cremonese na próxima partida. O time certamente não contará com Loftus-Cheek, estando atualmente em segundo lugar na Série A, 10 pontos atrás do seu arquirrival Inter.
Publicidade