Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
AC Milan v Parma Calcio 1913 - Serie AGetty Images Sport
Harry Sherlock

Traduzido por

Ruben Loftus-Cheek será submetido a cirurgia após sofrer lesão grave em confronto do AC Milan com o Parma

O meio-campista inglês Ruben Loftus-Cheek será submetido a uma cirurgia após sofrer uma lesão grave no confronto entre o AC Milan e o Parma pela Série A. O ex-jogador do Chelsea sofreu uma fratura no osso alveolar, que forma e sustenta as cavidades dos dentes, uma lesão grave que pode levar a um longo período de afastamento dos gramados.

  • Loftus-Cheek sofre lesão terrível

    Loftus-Cheek saltou para cabecear no início do último jogo do Milan na Série A e foi atingido pelo goleiro do Parma, Edoardo Corvi. O goleiro tentou afastar a bola com os punhos, mas acabou acertando o queixo do meio-campista, que teve que ser retirado de maca. O ex-meio-campista do Chelsea e do Crystal Palace não perdeu a consciência, mas perdeu os dentes. Segundo a Sky Italy, o meio-campista sofreu uma fratura no osso alveolar, a parte do crânio que mantém os dentes no lugar.

    Como resultado, Loftus-Cheek será submetido a uma cirurgia e poderá ficar afastado dos gramados por vários meses, o que praticamente acaba com suas esperanças de integrar a seleção inglesa para a Copa do Mundo na América do Norte neste verão.

    • Publicidade
  • AC Milan v Parma Calcio 1913 - Serie AGetty Images Sport

    A forma de Loftus-Cheek

    O meio-campista inglês, que disputou 11 partidas pela seleção de seu país, tem 27 partidas pelo Milan em todas as competições nesta temporada. Nesse período, ele marcou três gols e deu uma assistência, mas agora enfrenta um longo período de afastamento.

    Em outubro, foi noticiado que o Milan havia mantido conversações com Loftus-Cheek sobre um novo contrato. A capacidade física, habilidade técnica e talento do meio-campista para fazer jogadas rápidas na área penal fizeram dele um jogador fundamental para o Rossoneri. Seu impressionante desempenho no clube lhe rendeu uma convocação para a seleção inglesa após uma longa ausência. Embora o Milan e o técnico Massimiliano Allegri estejam empenhados em garantir seu futuro, eles devem esperar até o final da temporada para iniciar negociações formais, o que lhes permitirá avaliar seu desempenho e condição física ao longo de toda a campanha.


  • Loftus-Cheek é convocado novamente para a seleção inglesa

    O meio-campista foi elogiado como “completo” pelo diretor esportivo Igli Tare em junho. Ele disse: “Como substituir Reijnders? O Milan tem Loftus-Cheek, um dos meio-campistas mais completos da Europa, ele pode ser fundamental para a temporada. Não há dúvidas sobre a qualidade do jogador, mas devemos ter cuidado com a questão das lesões.”

    Em setembro, Loftus-Cheek foi convocado por Thomas Tuchel para a seleção inglesa pela primeira vez em seis anos. Ele foi reserva não utilizado na vitória da Inglaterra por 5 a 0 sobre a Letônia nas eliminatórias para a Copa do Mundo.

  • Loftus-Cheek MilanGetty Images

    O que vem a seguir?

    O Milan enfrenta o Cremonese na próxima partida. O time certamente não contará com Loftus-Cheek, estando atualmente em segundo lugar na Série A, 10 pontos atrás do seu arquirrival Inter.

Campeonato Italiano
Parma crest
Parma
PAR
Cagliari crest
Cagliari
CGL
Campeonato Italiano
Cremonese crest
Cremonese
CRE
Milan crest
Milan
MIL
0