Ruben Amorim é o único culpado pela própria demissão do Manchester United: maus resultados e postura inflexível custaram seu cargo nos Red Devils

Visivelmente abatido e incomodado em sua última entrevista pré-jogo, Ruben Amorim evitou falar sobre possíveis problemas internos, repetindo por três vezes que “não queria comentar” quando questionado sobre sua relação com o diretor esportivo Jason Wilcox. No entanto, ao final da coletiva, ao ser perguntado diretamente se ainda sentia respaldo da diretoria, o técnico não recuou — pelo contrário.

“Para começar, percebi que vocês receberam informações seletivas sobre tudo”, iniciou. “Eu vim aqui para ser o manager do Manchester United, não para ser o coach do Manchester United. E isso está claro. Eu sei que meu nome não é Tuchel, não é Conte, não é Mourinho, mas eu sou o manager do Manchester United. E vai ser assim por 18 meses, ou até o conselho decidir mudar.

Com uma única resposta, uma coletiva de imprensa pós-jogo de rotina de repente pareceu uma cena de um drama televisivo. E Amorim não parou por aí, repetindo mais duas vezes que queria ser "o técnico, não o treinador" antes de proferir a frase de efeito: "Em todos os departamentos – o departamento de olheiros, o diretor esportivo – cada um precisa fazer o seu trabalho, eu farei o meu por 18 meses e depois seguiremos em frente."

Esse prazo, no entanto, durou apenas mais 19 horas. Na manhã seguinte, o Manchester United anunciou sua demissão. O que não deve ter sido uma surpresa para o técnico, já que sua coletiva em Leeds pareceu um pedido de demissão. Apesar de seu relacionamento frequentemente tenso com a mídia, Amorim a estava usando para se manifestar contra a diretoria que o havia contratado. E, como Enzo Maresca acabara de presenciar no Chelsea e Nuno Espírito Santo descobriu no Nottingham Forest, quando se faz isso, geralmente só há um vencedor.