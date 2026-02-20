Getty/GOAL
Ruben Amorim foi visto assistindo Carlos Alcaraz em campeonatos de tênis, em uma rara aparição pública após sua demissão do Manchester United
O ex-treinador dos Red Devils aproveita o sol de Doha
Amorim foi visto trocando o ambiente de alta pressão da Premier League por um lugar na primeira fila em Doha, parecendo relaxado enquanto assistia à ação de nível mundial no campeonato de tênis Qatar Open na quinta-feira. O técnico português foi capturado pelas câmeras de televisão durante a intensa vitória de Carlos Alcaraz em três sets sobre Karen Khachanov. Vestido casualmente com uma jaqueta preta, Amorim parecia muito diferente da figura animada que percorria as áreas técnicas da primeira divisão inglesa durante seus 14 meses de mandato.
Esta rara aparição ocorre aproximadamente seis semanas depois de Amorim ter chegado a um acordo de compensação de 12 milhões de libras com o United. A sua saída foi consolidada após um frustrante empate 1-1 contra o Leeds United, que foi imediatamente seguido por uma onda de críticas dirigidas à hierarquia do clube, um resultado que acabou por forçar a decisão de o dispensar das suas funções.
A vida após o caldeirão de Old Trafford
A presença de Amorim no Oriente Médio despertou imediatamente o interesse da equipe de transmissão, com os comentaristas da Sky Sports expressando surpresa com a aparição inesperada. As imagens de Amorim assistindo à atuação clínica de Alcaraz repercutiram nas redes sociais, onde os fãs começaram a especular sobre o próximo passo do técnico. Enquanto alguns torcedores ficaram simplesmente surpresos ao vê-lo, outros questionaram, em tom de brincadeira, se sua presença em Doha seria um indício de um futuro papel na região ou talvez até mesmo na seleção nacional do Catar.
Enquanto o técnico aproveita seu tempo de folga, o United tem experimentado um renascimento significativo sob o comando de seu sucessor, Michael Carrick. Os Red Devils conquistaram quatro vitórias em suas últimas cinco partidas — incluindo contra o Manchester City e o Arsenal, um contraste gritante com as últimas semanas da era Amorim. No entanto, o português ainda mantém um certo respeito dentro do vestiário que deixou para trás.
Apoio do vestiário do United
“Sempre fui muito grato por tudo o que Ruben fez”, disse o atacante do United Matheus Cunha à DAZN ao refletir sobre o impacto de seu ex-treinador. “Acho que é muito fácil, quando as coisas mudam, ver o passado apenas como problemas, mas é exatamente o contrário; ele era uma pessoa incrível.
Muitos jogadores novos vieram por causa dele, então acho que ele também tem um papel importante no sucesso que estamos tendo agora”, continuou Cunha, sugerindo que as bases estabelecidas por Amorim estão contribuindo para o atual renascimento que o Old Trafford está vivendo sob a nova comissão técnica.
O técnico português raramente passou muito tempo fora do futebol desde que começou sua jornada como treinador no time português Casa Pia, em 2018, mas a natureza de sua saída de Manchester exigiu uma reformulação mental. Sua reputação continua alta no circuito europeu e, apesar do revés na Inglaterra, ele continua sendo associado a várias vagas de destaque em todo o continente.
Resta saber se a sua viagem ao Catar é puramente de lazer ou um precursor discreto de discussões profissionais. Por enquanto, Amorim parece satisfeito em permanecer como espectador, utilizando a sua significativa indemnização para desfrutar de um período de reflexão longe do circo mediático implacável que acompanha a gestão do futebol de elite.
Uma licença sabática antes do próximo capítulo
Enquanto Alcaraz continua sua busca por títulos no deserto, Amorim parece satisfeito em ficar fora dos holofotes e aproveitar a vida tranquila de um fã de esportes. Espera-se que o ex-técnico do United continue sua licença sabática até o verão, permitindo que a poeira assente sobre seu capítulo na Premier League antes de considerar qualquer oferta concreta para retornar ao banco de reservas. Com a janela de transferências se aproximando rapidamente, o futuro do técnico português também ficará cada vez mais claro, seja na Europa ou em outro continente.
