Ruben Amorim foi visto assistindo Carlos Alcaraz em campeonatos de tênis, em uma rara aparição pública após sua demissão do Manchester United

“Sempre fui muito grato por tudo o que Ruben fez”, disse o atacante do United Matheus Cunha à DAZN ao refletir sobre o impacto de seu ex-treinador. “Acho que é muito fácil, quando as coisas mudam, ver o passado apenas como problemas, mas é exatamente o contrário; ele era uma pessoa incrível.

Muitos jogadores novos vieram por causa dele, então acho que ele também tem um papel importante no sucesso que estamos tendo agora”, continuou Cunha, sugerindo que as bases estabelecidas por Amorim estão contribuindo para o atual renascimento que o Old Trafford está vivendo sob a nova comissão técnica.

O técnico português raramente passou muito tempo fora do futebol desde que começou sua jornada como treinador no time português Casa Pia, em 2018, mas a natureza de sua saída de Manchester exigiu uma reformulação mental. Sua reputação continua alta no circuito europeu e, apesar do revés na Inglaterra, ele continua sendo associado a várias vagas de destaque em todo o continente.

Resta saber se a sua viagem ao Catar é puramente de lazer ou um precursor discreto de discussões profissionais. Por enquanto, Amorim parece satisfeito em permanecer como espectador, utilizando a sua significativa indemnização para desfrutar de um período de reflexão longe do circo mediático implacável que acompanha a gestão do futebol de elite.