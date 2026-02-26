Ruben Amorim está pronto para um trabalho surpreendente, enquanto o ex-treinador do Manchester United planeja seu retorno ao trabalho

A saída de Amorim do United foi marcada por dificuldades em campo e tensões fora dele. O técnico português comandou 63 jogos durante seus 14 meses no cargo e conseguiu 25 vitórias, 15 empates e 23 derrotas. No entanto, as estatísticas contam apenas metade da história, já que Amorim também havia se desentendido com os dirigentes do clube após dar a entender que não estava satisfeito com o que estava acontecendo nos bastidores do Theatre of Dreams.

A demissão ocorreu após uma série de resultados abaixo do esperado, que levaram os Red Devils a cair na tabela da Premier League, forçando a diretoria a tomar uma decisão. Michael Carrick foi nomeado técnico interino até o final da temporada, com a missão de estabilizar o time enquanto a diretoria avalia opções de longo prazo. Enquanto isso, Amorim parece pronto para seguir em frente rapidamente, com a possibilidade de treinar no Brasileirão se tornando uma perspectiva muito real poucas semanas após sua demissão.