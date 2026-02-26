Getty Images Sport
Ruben Amorim está pronto para um trabalho surpreendente, enquanto o ex-treinador do Manchester United planeja seu retorno ao trabalho
Rápido retorno de Amorim após demissão do Manchester United
Após um período turbulento na Premier League que terminou abruptamente, Amorim pode estar prestes a fazer um retorno sensacional à área técnica. A passagem do técnico português por Manchester chegou ao fim após uma sequência de resultados decepcionantes, em meio a relatos de um rompimento na comunicação com a hierarquia de Old Trafford. Apesar do fim prematuro de sua mudança dos sonhos para a Inglaterra, parece que sua cotação continua alta o suficiente para atrair o interesse de um dos maiores clubes tradicionais da América do Sul. O Vasco da Gama está atualmente em busca de um novo líder para estabilizar o clube, e um nome de destaque como Amorim é visto como a escolha ideal para guiar o clube carioca em um período difícil, de acordo com reportagens no Brasil.
Vasco da Gama identifica Amorim como alvo
De acordo com o VDG-Cast, o Vasco da Gama colocou Amorim na sua lista de candidatos para substituir Diniz, que foi demitido no domingo após uma derrota por 1 a 0 para o Fluminense. O gigante brasileiro está atualmente em 17º lugar na tabela, com apenas um ponto conquistado nos três primeiros jogos. Embora o técnico do Al-Rayyan, Artur Jorge, seja considerado a prioridade, o desafio de revitalizar um clube histórico brasileiro pode proporcionar ao ex-técnico do Sporting CP a plataforma perfeita para reconstruir sua reputação longe dos holofotes da mídia europeia. Para um técnico que teve sucesso em Lisboa antes de se mudar para Manchester, um novo começo no Brasil representa uma virada intrigante em sua carreira, enquanto ele pensa em seu próximo passo.
As consequências da saída de Old Trafford
A saída de Amorim do United foi marcada por dificuldades em campo e tensões fora dele. O técnico português comandou 63 jogos durante seus 14 meses no cargo e conseguiu 25 vitórias, 15 empates e 23 derrotas. No entanto, as estatísticas contam apenas metade da história, já que Amorim também havia se desentendido com os dirigentes do clube após dar a entender que não estava satisfeito com o que estava acontecendo nos bastidores do Theatre of Dreams.
A demissão ocorreu após uma série de resultados abaixo do esperado, que levaram os Red Devils a cair na tabela da Premier League, forçando a diretoria a tomar uma decisão. Michael Carrick foi nomeado técnico interino até o final da temporada, com a missão de estabilizar o time enquanto a diretoria avalia opções de longo prazo. Enquanto isso, Amorim parece pronto para seguir em frente rapidamente, com a possibilidade de treinar no Brasileirão se tornando uma perspectiva muito real poucas semanas após sua demissão.
Os próximos passos de Amorim após a saída do Manchester United
Apesar das dificuldades enfrentadas na Inglaterra, o histórico anterior de Amorim continua impressionante para muitos observadores em todo o mundo. Antes de se mudar para a Premier League, Amorim também passou por períodos no comando do Sporting Lisboa e do Braga, conquistando o título da Primeira Liga e acabando com um longo período de seca para os Leões. Esse sucesso é provavelmente o que levou o Vasco da Gama a considerá-lo, enquanto busca sair da zona de rebaixamento nas primeiras etapas da campanha nacional.
Se ele aceitar o cargo no Rio, Amorim seguirá uma tendência crescente de treinadores portugueses que fazem sucesso no Brasil, seguindo os passos de Jorge Jesus e Abel Ferreira. Resta saber se o ex-técnico do United está pronto para voltar a um ambiente de tanta pressão tão logo após sua saída da Inglaterra. No entanto, a oportunidade de comandar um clube do porte do Vasco da Gama pode ser tentadora demais para recusar, enquanto ele planeja seu próximo passo na carreira de treinador.
