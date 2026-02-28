AFP
Traduzido por
Ruben Amorim era o problema? André Onana apoiado para “lutar” pela redenção do Manchester United e recusar transferência definitiva
- Getty Images Sport
Onana perdeu a vaga de titular no Old Trafford
Lammens ultrapassou Altay Bayinder na hierarquia logo após sua chegada ao Manchester no último dia da janela de transferências, que acabou levando Onana para o Trabzonspor no início da temporada. O jogador de 29 anos tem sido titular do time turco desde sua transferência para o Papara Park.
Mesmo assim, espera-se que o internacional camaronês retorne ao United no verão, quando seu contrato de empréstimo com o Trabzon expirar, e ele espera que a saída de Ruben Amorim lhe dê a chance de recuperar a vaga de titular entre as traves em Old Trafford. Onana foi titular regular do United após sua chegada do Inter em 2023, antes de ser dispensado pelo técnico português no início da temporada, com sua única participação ocorrendo na surpreendente derrota para o Grimsby na Carabao Cup, em agosto.
Michael Carrick continuará no comando do poderoso clube de Manchester até o final da temporada, e o United ainda não decidiu quem será seu próximo técnico. No entanto, Onana deve lutar por sua vaga no gol do Old Trafford e recusar qualquer possível saída definitiva, de acordo com seu amigo íntimo e compatriota Geremi.
O goleiro emprestado é “claramente talentoso”
Em entrevista à Telecom Asia, o ex-jogador do Chelsea disse sobre Onana: “Ouça, conheço o André muito bem e, durante o tempo que ele passou no United, muitas coisas não estavam certas. Não era só ele. E acredite, com a chegada do Michael Carrick, as coisas estão a melhorar para todos, incluindo ele.
Ele é claramente talentoso e seus dons são raros. O próximo passo é ele voltar lá e lutar por seu lugar. Andre sempre se destacou quando enfrentou um desafio. Ele prospera quando tem uma chance justa de provar seu valor.”
Geremi continuou dizendo que grandes clubes precisam de grandes personalidades, acrescentando: “Na minha carreira, gostei de jogar em times com grandes ambições e grandes personalidades. Se eu tivesse alguns jogos ruins, sempre havia alguém batendo na porta do técnico pedindo uma chance.
Isso significava que eu tinha que me levantar, assumir minha responsabilidade e não desistir. Mas isso é uma decisão que cabe ao Andre.”
- Getty Images Sport
Elogios de Carrick a Lammens
No entanto, as esperanças de Onana de destituir Lammens podem ser frustradas se Carrick permanecer como técnico do United. Carrick, que conquistou cinco vitórias e um empate em seis jogos no comando, elogiou a contratação do verão após a vitória por 1 a 0 sobre o Everton na segunda-feira.
“Para mim, como goleiro, é importante ser confiável, ser digno de confiança. Em vez de criar o caos, você quer que eles acabem com o caos e acalmem as coisas. Acho que Senne é assim”, disse Carrick após a vitória apertada no Hill Dickinson Stadium.
“Ele é bastante calado às vezes e modesto, mas tem uma grande determinação. Entrar em campo é um papel muito importante para alguns. Outros falam sobre lidar com a situação e se sentir confortável no ambiente. Às vezes leva tempo, às vezes não. Mas a forma como ele tem lidado com isso no momento é com calma e compostura. Acho que isso ajuda muito aqueles que estão à sua frente.”
A vitória do United sobre o Toffees marcou a quinta partida sem sofrer gols de Lammens na temporada, um recorde que ele espera aumentar quando enfrentar o Crystal Palace no domingo.
O United recebe o Palace no domingo
O United busca reforçar suas esperanças de ficar entre os quatro primeiros quando enfrentar o Palace neste fim de semana. A equipe de Carrick está atualmente três pontos à frente do Chelsea e do Liverpool, quinto e sexto colocados, respectivamente, e busca garantir uma vaga na Liga dos Campeões.
O Liverpool pode empatar com o United em 48 pontos com uma vitória sobre o West Ham na tarde de sábado, enquanto o Chelsea faz uma curta viagem pela capital para enfrentar o rival Arsenal na noite de domingo.
Publicidade