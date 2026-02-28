Lammens ultrapassou Altay Bayinder na hierarquia logo após sua chegada ao Manchester no último dia da janela de transferências, que acabou levando Onana para o Trabzonspor no início da temporada. O jogador de 29 anos tem sido titular do time turco desde sua transferência para o Papara Park.

Mesmo assim, espera-se que o internacional camaronês retorne ao United no verão, quando seu contrato de empréstimo com o Trabzon expirar, e ele espera que a saída de Ruben Amorim lhe dê a chance de recuperar a vaga de titular entre as traves em Old Trafford. Onana foi titular regular do United após sua chegada do Inter em 2023, antes de ser dispensado pelo técnico português no início da temporada, com sua única participação ocorrendo na surpreendente derrota para o Grimsby na Carabao Cup, em agosto.

Michael Carrick continuará no comando do poderoso clube de Manchester até o final da temporada, e o United ainda não decidiu quem será seu próximo técnico. No entanto, Onana deve lutar por sua vaga no gol do Old Trafford e recusar qualquer possível saída definitiva, de acordo com seu amigo íntimo e compatriota Geremi.