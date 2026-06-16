Quase todos os troféus conquistados por Ruben Amorim como técnico foram ao comando do Sporting de Lisboa: 2 campeonatos portugueses, 2 Copas da Liga portuguesas (além de outra conquistada com o Braga) e uma Supercopa de Portugal. Ele chegou em março de 2020, em plena pandemia de Covid-19, vindo do Braga, tornando-se naquela temporada o quarto técnico do Sporting de Lisboa, que pagou uma cláusula de 10 milhões para liberá-lo, e permaneceu no cargo até novembro de 2024, quando assinou contrato com o United. Quatro anos e meio de sorrisos e triunfos: conquistou o campeonato 19 anos após a última vitória do Sporting e valorizou uma infinidade de jogadores: de Nuno Mendes a Pedro Porro, passando por Hjulmand, Palhinha e Quenda. O melhor? Viktor Gyökeres, contratado do Coventry City, da segunda divisão inglesa, e revendido ao Arsenal por um total de 70 milhões após 97 gols em 102 partidas.