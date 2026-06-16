Ruben Amorim é o novo técnico do Milan. Falta apenas o anúncio oficial por parte do clube rossonero, mas o técnico português assinou o contrato por meio digital nesta manhã. O contrato vai até 2028, com opção de prorrogação até 2029. O ex-técnico do Sporting Braga, do Sporting de Lisboa e do Manchester United receberá 3,5 milhões de euros por ano, além de bônus vinculados à classificação para a próxima Liga dos Campeões e à campanha na Liga Europa. Após uma longa seleção, Ibrahimovic e Cardinale descartaram, por motivos diferentes, Jaissle, Pochettino e Glasner, e escolheram Amorim, em total acordo com quem deve assumir o cargo de diretor de futebol, Markus Krösche. Nascido em 1985, ex-meio-campista central, ele assumirá o lugar de Massimiliano Allegri, que deve se tornar, ainda esta semana, o novo técnico do Napoli.
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Ruben Amorim é o novo técnico do Milan: assinou contrato até 2029
O BALANÇO NO MANCHESTER UNITED
Amorim quer se redimir após a última experiência complicada no comando do United, na Inglaterra: o técnico havia chegado em novembro de 2024 para substituir Erik ten Hag, após um breve período interino de Ruud van Nistelrooy, e encerrou a temporada na 15ª posição da Premier League — o pior resultado da história do clube inglês, que nunca havia terminado um campeonato na parte direita da tabela; além disso, perdeu a final da Liga Europa para o Tottenham. A temporada seguinte foi interrompida com sua demissão em janeiro passado, após um empate contra o Leeds; entre as principais críticas estava o fato de não ter conseguido valorizar alguns jogadores, entre eles Zirkzee, Yoro e Sesko.
AS VITÓRIAS NO SPORTING
Quase todos os troféus conquistados por Ruben Amorim como técnico foram ao comando do Sporting de Lisboa: 2 campeonatos portugueses, 2 Copas da Liga portuguesas (além de outra conquistada com o Braga) e uma Supercopa de Portugal. Ele chegou em março de 2020, em plena pandemia de Covid-19, vindo do Braga, tornando-se naquela temporada o quarto técnico do Sporting de Lisboa, que pagou uma cláusula de 10 milhões para liberá-lo, e permaneceu no cargo até novembro de 2024, quando assinou contrato com o United. Quatro anos e meio de sorrisos e triunfos: conquistou o campeonato 19 anos após a última vitória do Sporting e valorizou uma infinidade de jogadores: de Nuno Mendes a Pedro Porro, passando por Hjulmand, Palhinha e Quenda. O melhor? Viktor Gyökeres, contratado do Coventry City, da segunda divisão inglesa, e revendido ao Arsenal por um total de 70 milhões após 97 gols em 102 partidas.
O FUTEBOL DE AMORIM
A filosofia do técnico português parte de uma base de controle do jogo; a posse de bola e a pressão agressiva são as características marcantes de suas equipes, além da preferência por jogar com uma defesa de três. A propósito: os esquemas mais utilizados por Amorim são o 3-4-2-1 ou o 3-4-3, dependendo dos jogadores que tem à disposição; a jogada geralmente parte da defesa e, em seu estilo de jogo, é fundamental o trabalho dos alas, que devem atuar quase na linha lateral com o objetivo de abrir as defesas adversárias para, em seguida, atacá-las pelo meio. Alguns o criticam por uma rigidez tática, devida sobretudo a funções bem definidas e à falta de fluidez.
O MANCHESTER UNITED ECONOMIZA
A contratação de Amorim pelo Milan deixa o Manchester United satisfeito, já que, segundo o Telegraph, o clube pagará menos do que os 16,7 milhões de libras inicialmente previstos pelo técnico português e sua comissão técnica.