Ruben Amorim diz que Matheus Cunha ainda tem "muito a crescer" no Manchester United

Ruben Amorim cobrou Matheus Cunha a dar um passo a mais no Manchester United depois de um começo abaixo do esperado e pediu que o atacante não se deixe levar pelas críticas nas redes sociais sobre a falta de gols e assistências. Até agora, Cunha marcou só um gol pelos Red Devils desde que chegou por 62,5 milhões de libras (R$ 443,3 milhões) vindo do Wolves no meio do ano, mas terá a chance de melhorar esses números nesta quinta-feira (04), contra o West Ham.

  • Cunha preparado para voltar contra o West Ham

    Matheus Cunha ficou fora das últimas duas partidas do Manchester United, contra Crystal Palace e Everton, por causa de uma pancada na cabeça sofrida no treino. Mas o atacante já voltou a trabalhar com o grupo em Carrington nesta quarta-feira, de olho no duelo de quinta-feira contra o West Ham.

    Essa é a segunda vez que Cunha desfalca o time desde sua chegada milionária do Wolves, e Ruben Amorim reconheceu que o brasileiro ainda pode entregar muito mais.

    Cunha ‘pensando demais nos números’

    Em coletiva, Amorim comentou:

    “Ele ainda tem muito a evoluir. Está em um clube diferente, com outra pressão, e lida bem com isso. Mas vinha sofrendo porque não estava marcando e, com as redes sociais, começou a pensar demais nos números. Mesmo assim, a influência dele no time é enorme. Só que o Cunha ainda pode crescer muito, tanto defensivamente quanto ofensivamente.”

  • Amorim aborda 'frustração' de Yoro

    O treinador também comentou sobre Leny Yoro, que ficou abalado ao sair no intervalo contra o Crystal Palace, após cometer o pênalti que abriu o placar na derrota por 2 a 1. Amorim elogiou Mason Mount por apoiar o jovem defensor, mas admitiu que Yoro é muito sensível.

    Ele explicou:

    “Esse apoio do Mount é fundamental. Eu também conversei com ele, porque ele pensa demais. Comete um erro e já fica abalado. É jovem, quer acertar tudo. Ele está aprendendo, com jogos e com erros, e isso faz parte.

    Ele ficou frustrado, mostrou isso no banco, e sabe que não deveria. Mas isso também mostra que ele se importa. Ele entende que não foi seu melhor jogo, mas fez coisas boas, e eu mostrei isso para ele. Ele está bem e pronto para o próximo desafio.”

    Cunha tem chance de melhorar seus números nas próximas semanas

    Até agora, Cunha marcou apenas um gol na Premier League pelo United — na vitória por 4 a 2 sobre o Brighton, em outubro. Mas o time tem uma sequência de jogos favorável para que ele aumente essa conta.

    Nesta quinta, o United recebe o West Ham, 17º colocado, que venceu apenas uma partida fora de casa na temporada. Na segunda-feira, Cunha reencontra seu antigo clube, o Wolves, que vive péssima fase desde sua saída para Old Trafford.

    O Wolves somou só dois pontos até agora e ainda não venceu no campeonato. Mantendo esse ritmo, corre risco de bater o recorde negativo do Derby County, que tem a pior campanha da história da Premier League.

