Ruben Amorim diz que Matheus Cunha ainda tem "muito a crescer" no Manchester United

O treinador também comentou sobre Leny Yoro, que ficou abalado ao sair no intervalo contra o Crystal Palace, após cometer o pênalti que abriu o placar na derrota por 2 a 1. Amorim elogiou Mason Mount por apoiar o jovem defensor, mas admitiu que Yoro é muito sensível.

Ele explicou:

“Esse apoio do Mount é fundamental. Eu também conversei com ele, porque ele pensa demais. Comete um erro e já fica abalado. É jovem, quer acertar tudo. Ele está aprendendo, com jogos e com erros, e isso faz parte.

Ele ficou frustrado, mostrou isso no banco, e sabe que não deveria. Mas isso também mostra que ele se importa. Ele entende que não foi seu melhor jogo, mas fez coisas boas, e eu mostrei isso para ele. Ele está bem e pronto para o próximo desafio.”