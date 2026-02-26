Ruben Amorim ajudou Kobbie Mainoo a aumentar suas chances na Copa do Mundo?! Lenda do Manchester United aposta em meio-campista “mais fresco” para a titularidade da Inglaterra

Outro ex-astro da Inglaterra, Michael Owen, disse à DAZN sobre Mainoo ser absorvido de volta à seleção internacional: “Ele certamente pode disputar uma vaga na seleção inglesa na segunda metade da temporada, com certeza.

Você tem Elliott Anderson e Declan Rice, que provavelmente serão titulares no momento, e depois disso, quem mais? Wharton provavelmente será convocado, mas fora isso, não há ninguém em melhor forma no meio-campo do que Mainoo no Manchester United.

Ele voltou ao time e veja como o Manchester United está jogando agora. Eles estão jogando com muita confiança, e Mainoo tem estado no meio-campo nessas partidas, então ele definitivamente tem chances, com certeza.”

Tuchel deixou a porta aberta para Mainoo voltar à disputa, ao lado de seu colega de clube Harry Maguire, com a Inglaterra se preparando para enfrentar o Uruguai e o Japão em dois amistosos em Wembley no final de março.

Tuchel disse: “É ótimo que [Mainoo] esteja de volta ao campo. Ele é um grande talento. Ele já jogou um torneio do início ao fim pela Inglaterra, então ele está de volta ao time, assim como Luke Shaw e Harry [Maguire].

“Há alguns jogadores que voltaram repentinamente ao cenário, eles jogam agora com quatro zagueiros e com um estilo diferente, que é um pouco mais fácil de se adaptar à nossa estrutura no momento. É uma boa competição.”