Ruben Amorim ajudou Kobbie Mainoo a aumentar suas chances na Copa do Mundo?! Lenda do Manchester United aposta em meio-campista “mais fresco” para a titularidade da Inglaterra
Mainoo volta a ser titular no Manchester United após dificuldades sob o comando de Amorim
Mainoo estreou-se pela seleção principal da Inglaterra aos 18 anos, em março de 2024. Ele passou a fazer parte dos planos de Gareth Southgate para o Campeonato Europeu naquele verão. O jovem foi titular na final contra a Espanha, quando os Três Leões sofreram mais uma decepção na busca pelo título, mas desde então fez apenas uma aparição pela seleção.
Outro grande torneio se aproxima rapidamente, com Thomas Tuchel agora no comando, e Mainoo parecia estar muito fora de cena ao lutar por tempo de jogo no United sob o comando do técnico português Amorim. Uma mudança no banco de reservas do Old Trafford foi feita em janeiro.
Mainoo poderia superar Anderson e Wharton na posição nº 6?
Mainoo recebeu uma nova chance e tem se destacado sob o comando de Carrick. Outros jogadores têm reivindicado a vaga de número 6 na seleção inglesa, como Elliot Anderson, estrela do Nottingham Forest, e Adam Wharton, meio-campista do Crystal Palace, mas ainda não houve nenhuma convocação para a Copa do Mundo.
Questionado sobre se Mainoo poderia voltar ao topo da hierarquia, o ex-ala do United e da seleção inglesa Sharpe, em entrevista à BetBrain, disse ao GOAL: “Essa é uma decisão muito difícil para Tuchel. Há um argumento para dizer que os outros dois jogadores tiveram temporadas muito difíceis e longas, e Kobbie Mainoo só começou os últimos jogos, então pode estar um pouco mais descansado. Você escolhe alguém que jogou uma temporada inteira e foi consistente ou alguém que acabou de voltar ao time e começou a se destacar?
“Os três são jogadores de alto nível. Obviamente, sou um pouco parcial em relação ao Kobbie e gostaria de vê-lo jogar. Acho que Wharton e Anderson são jogadores fenomenais e não acho que sofreríamos se qualquer um deles jogasse, mas gostaria de ver o Kobbie entrar em campo.”
Tuchel deixa a porta aberta para Mainoo
Outro ex-astro da Inglaterra, Michael Owen, disse à DAZN sobre Mainoo ser absorvido de volta à seleção internacional: “Ele certamente pode disputar uma vaga na seleção inglesa na segunda metade da temporada, com certeza.
Você tem Elliott Anderson e Declan Rice, que provavelmente serão titulares no momento, e depois disso, quem mais? Wharton provavelmente será convocado, mas fora isso, não há ninguém em melhor forma no meio-campo do que Mainoo no Manchester United.
Ele voltou ao time e veja como o Manchester United está jogando agora. Eles estão jogando com muita confiança, e Mainoo tem estado no meio-campo nessas partidas, então ele definitivamente tem chances, com certeza.”
Tuchel deixou a porta aberta para Mainoo voltar à disputa, ao lado de seu colega de clube Harry Maguire, com a Inglaterra se preparando para enfrentar o Uruguai e o Japão em dois amistosos em Wembley no final de março.
Tuchel disse: “É ótimo que [Mainoo] esteja de volta ao campo. Ele é um grande talento. Ele já jogou um torneio do início ao fim pela Inglaterra, então ele está de volta ao time, assim como Luke Shaw e Harry [Maguire].
“Há alguns jogadores que voltaram repentinamente ao cenário, eles jogam agora com quatro zagueiros e com um estilo diferente, que é um pouco mais fácil de se adaptar à nossa estrutura no momento. É uma boa competição.”
Jogos da Inglaterra: amistosos e estreia na Copa do Mundo
Mainoo espera ser convocado novamente para os jogos internacionais de março, o que lhe permitiria aumentar sua coleção de 10 partidas pela seleção. Um bom desempenho nessas partidas lhe daria todas as chances de conquistar uma vaga na seleção de 26 jogadores de Tuchel para a Copa do Mundo e fazer parte da busca pelo troféu, que terá início no dia 17 de junho, contra a Croácia.
