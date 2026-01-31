Goal.com
Richard Martin

Roy Keane está errado sobre Michael Carrick, e dá para notar ciúmes entre as lendas do Manchester United

Quando ainda jogava nas categorias de base do West Ham, MIchael Carrick costumava admirar Roy Keane. Quando se enfrentaram pela primeira vez, Carrick não se intimidou, e talvez por isso Keane esteja criticando o técnico interino do United

Carrick não se intimidou com Keane em campo, dando uma entrada dura naquele primeiro encontro em 2001. Tampouco se intimidou com a sombra de Keane quando se juntou ao United no verão seguinte à saída da lenda irlandesa do clube após uma discussão feia com Sir Alex Ferguson. Enquanto outros recém-chegados rejeitaram a camisa número 16 que Keane havia deixado vaga, Carrick fez uma escolha deliberada ao vesti-la quando Ferguson a ofereceu a ele, para mostrar que tinha o caráter necessário para ter sucesso no United após sua transferência do Tottenham.

"Eu sabia das inevitáveis perguntas que viriam com a posse da camisa número 16", escreveu Carrick em sua autobiografia. "Nos meus primeiros meses no United, se eu não jogasse bem, as pessoas diziam: 'Ah, ele não é o Roy Keane'. Todos os dias, durante meus primeiros meses, me perguntavam: 'Como é substituir o Roy Keane?'. Eu ainda recebia essa pergunta toda semana, mesmo depois de três anos. Eu respondia: 'Bem, não é bem um problema, eu simplesmente sigo em frente normalmente'."

Seguir em frente normalmente é a maneira como Carrick está lidando com a campanha bizarra de Keane para desmerecê-lo a cada oportunidade e diminuir suas chances de conseguir o emprego no United em definitivo, apesar de seu incrível início de volta ao banco de reservas do Old Trafford.

    Rixa de 12 anos

    Carrick sabia que jamais conseguiria igualar Keane como o destemido volante do United. Como ele mesmo disse: "Eu entendia o desejo dos torcedores por outro Roy Keane, mas você nunca poderá substituir um jogador como ele, então você faz isso de outra maneira."

    Foi exatamente isso que Carrick fez, imprimindo sua marca no meio-campo do United com seus passes precisos, dando ao time um novo nível de controle na posse de bola. Deve ter sido bizarro, então, para ele saber que Keane o criticou duramente na televisão depois de Carrick ter dado uma entrevista pós-jogo após a derrota do United para o Olympiacos na Champions League em 2014.

    "Aquela entrevista foi exatamente como a atuação deles: apática", disse Keane. "Diga um pouco mais! Mostre um pouco mais de urgência na entrevista. Aquilo refletiu perfeitamente a atuação do United hoje: apática, sem nenhuma urgência."

    Carrick não se importou, mas sua esposa, Lisa, sim, achando errado Keane implicar com alguém que se apresentou após uma derrota dolorosa. Ela twittou: "Roy Keane, que idiota. Diz qualquer coisa para provocar uma reação."

    Lisa recebeu diversas ofensas nas redes sociais e apagou rapidamente a publicação, antes de chorar ao telefone quando falou com Carrick. Ele, porém, não se abalou.

    "Não me incomodou nem um pouco. Eu só estava pensando no jogo", escreveu ele. "Tenho certeza de que Roy não perdeu o sono por causa disso."

    Carrick, no entanto, estava enganado. Isso gerou uma mágoa de 12 anos que agora se manifesta em cada aparição de Keane na Sky Sports.

  • Everton FC v AFC Bournemouth - Premier LeagueGetty Images Sport

    Motivado por ciúmes

    Keane, na verdade, decidiu voltar a implicar com Carrick quando se tornou treinador interino do United em 2021, após a demissão de Ole Gunnar Solskjaer, assumindo o cargo depois de ser assistente do norueguês.

    Depois de Carrick ter comandado o time em um empate de 1 a 1 contra o Chelsea em sua estreia na Premier League e elogiado seus jogadores pela atuação, Keane disse: "Discordo de tudo o que ele disse naquela entrevista. Ele esteve no banco de reservas com Ole nos últimos meses. Nos últimos anos. E também com [José] Mourinho. De repente, ele está orgulhoso dos jogadores esta semana? Se você quer lealdade, adote um cachorro."

    Foi um comentário ridículo de Keane, cuja abordagem autoritária não lhe trouxe nenhum benefício. Seu tratamento com Harry Arter, Jonathan Walters e Stephen Ward enquanto era auxiliar técnico da Irlanda configurou assédio moral, e é difícil não imaginar que ele tenha sentido alguma inveja ao ver Carrick ter uma oportunidade que lhe foi negada devido à forma como deixou o Old Trafford.

    Falando antes daquela mesma partida, Keane foi questionado se gostaria de ter sido considerado para o cargo interino. "Eles nunca iriam me ligar, isso nunca ia acontecer", disse ele. "Eu não teria problema nenhum em entrar em qualquer vestiário e assumir o controle. As pessoas tendem a esquecer que eu já treinei antes e que me saí bem na Premier League com o Sunderland."

  • Arsenal v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Fazendo o que sabe

    Avançando pouco mais de quatro anos, Carrick havia retornado a Carrington apenas algumas horas após ser nomeado técnico do United, e no final da temporada Keane lançou outro ataque contra ele.

    "Bem, a esposa dele sempre pode aparecer porque às vezes ela fala demais", disse Keane no programa Stick to Football. "Ela provavelmente está dando a palestra motivacional para o time."

    Em sua primeira coletiva de imprensa após suceder Ruben Amorim, Carrick foi inevitavelmente questionado sobre as declarações de Keane, mas manteve a calma e respondeu: "Honestamente, isso não me incomoda."

    Fontes do clube confirmam que Carrick não está nada incomodado com a troca de farpas. Embora a Sky tenha feito um pedido ousado para que Keane entrevistasse Carrick antes de sua estreia contra o Manchester City, foi o clube, e não Carrick, que negou o pedido.

    Carrick não só demonstra maturidade ao se recusar a ceder às provocações de Keane, como também está fazendo um favor ao United, já que a última coisa que o clube precisa é de mais um técnico estampando manchetes na imprensa após a série de declarações chocantes de Amorim. Carrick está mostrando serviço no banco de reservas e, embora a amostra seja pequena, ele possui um histórico notável no comando do United em suas duas passagens pelo clube. São quatro vitórias e um empate, com duas vitórias sobre Mikel Arteta, além de vitórias sobre Pep Guardiola e Unai Emery.

  • Ruben AmorimGetty Images

    'Maior e melhor' nem sempre funciona

    Ainda é muito cedo para determinar se Carrick é adequado para o cargo em definitivo, mas Keane já o descartou, fazendo a sugestão absurda de que Carrick não deveria ficar com o cargo mesmo que continue vencendo partidas.

    "Mesmo que o United vença todos os jogos até o final da temporada, eu ainda não o contrataria", disse ele após os Red Devils se tornarem o primeiro time nesta temporada a derrotar o Arsenal no Emirates. "Eles precisam de um técnico maior e melhor. Com a grandeza do clube e os desafios que enfrentarão nos próximos anos, você quer um técnico que você acredite que possa levá-los a conquistar títulos da liga."

    Mas se Carrick vencesse todos os jogos restantes, o United terminaria a temporada com 83 pontos. Seria a maior pontuação desde a última conquista do título em 2013, quando Carrick era peça fundamental no meio-campo do United.

    É verdade que Carrick deve ser avaliado pelo seu desempenho em abril ou maio, e não após apenas dois jogos, mas Keane o está descartando apenas por causa de sua reputação, ou mais provavelmente por causa de alguma rixa pessoal. No entanto, técnicos com grande reputação e personalidade forte nem sempre tiveram sucesso no United – basta perguntar a José Mourinho ou Louis van Gaal – enquanto jovens promessas como Erik ten Hag e Amorim também fracassaram em Old Trafford.

  • Manchester United v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    Levantando a moral do elenco

    Amorim parecia achar que estava acima dos jogadores, adotando uma postura distante nos treinos e sem muita relação pessoal com o elenco. Frequentemente falava deles com desprezo, chamando-os de o pior time do Manchester United da história. Carrick, por outro lado, quer trabalhar com todo o elenco e mostrar que acredita neles.

    "Ele trouxe uma energia renovada, o grupo está realmente unido", disse Harry Maguire após a vitória no Emirates Stadium, enquanto o autor do gol da vitória, Matheus Cunha, acrescentou: "Ele conhece o sentimento em relação ao United, jogou aqui por tantos anos. Ele sabe como os torcedores querem se sentir. Ele tentou nos mostrar cada momento, tentou conversar conosco para que entendêssemos em certos momentos e dizer 'todo mundo está contra nós', então acho que nos sentimos mais unidos."

    "Acho que uma coisa importante que Michael Carrick disse foi 'use a energia do povo' e, hoje, acho que fizemos isso e, quando estamos juntos assim, é impossível perder em casa", foi a análise de Lisandro Martinez sobre a vitória sobre o City. "Hoje, você sente uma energia diferente quando olha nos olhos dos jogadores."

    Se Carrick conseguir continuar a extrair o melhor dos jogadores do United e levá-los de volta à Champions League, por que não deveria ser efetivado no cargo?

  • Arsenal v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Deixe-o provar o seu valor

    Treinar não é uma fórmula única. Impor um profissional de alto nível a um clube de ponta nem sempre funciona. Basta perguntar a Xabi Alonso: ele realizou um dos feitos mais incríveis do futebol moderno ao levar o Bayer Leverkusen ao seu primeiro título da Bundesliga, mantendo-se invicto, mas não conseguiu se entrosar com os jogadores do Real Madrid, apesar de sua enorme reputação no clube desde a época em que era jogador.

    O sucessor de Alonso, Álvaro Arbeloa, resumiu tudo perfeitamente quando disse após a goleada de 6 a 1 do Real Madrid sobre o Monaco: "O Real Madrid não se resume a táticas ou padrões de jogo, mas sim a paixão, sacrifício e caráter."

    Apesar de o United ter ficado muito atrás do Real Madrid nos últimos 13 anos, os dois clubes têm muito em comum. Carrick comandou a equipe em apenas dois jogos, mas já despertou algo nos jogadores do United que Amorim não conseguiu durante seus 14 meses no cargo. O verdadeiro teste será para o time provar que consegue manter a mesma motivação e energia demonstradas contra o City e o Arsenal quando enfrentar o Fulham no domingo, e contra o Tottenham, o Everton e o Crystal Palace nas próximas semanas.

    "Sabemos que podemos jogar contra essas equipes melhores, então agora temos que vencer aquelas equipes que talvez sejam um pouco mais difíceis de enfrentar, que jogam com a defesa fechada", disse o goleiro Senne Lammens.

    Os diretores do United certamente não deveriam estar elaborando um contrato para Carrick agora, e deveriam continuar avaliando os melhores candidatos disponíveis. Mas se Carrick conseguir levar o United de volta ao top quatro ou acima, ele deve ser considerado como qualquer outro, independentemente do que Keane pense.

