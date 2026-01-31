Roy Keane está errado sobre Michael Carrick, e dá para notar ciúmes entre as lendas do Manchester United

Carrick não se intimidou com Keane em campo, dando uma entrada dura naquele primeiro encontro em 2001. Tampouco se intimidou com a sombra de Keane quando se juntou ao United no verão seguinte à saída da lenda irlandesa do clube após uma discussão feia com Sir Alex Ferguson. Enquanto outros recém-chegados rejeitaram a camisa número 16 que Keane havia deixado vaga, Carrick fez uma escolha deliberada ao vesti-la quando Ferguson a ofereceu a ele, para mostrar que tinha o caráter necessário para ter sucesso no United após sua transferência do Tottenham.
"Eu sabia das inevitáveis
Seguir em frente normalmente é a maneira como Carrick está lidando com a campanha bizarra de Keane para desmerecê-lo a cada oportunidade e diminuir suas chances de conseguir o emprego no United em definitivo, apesar de seu incrível início de volta ao banco de reservas do Old Trafford.
