Roy Keane está errado sobre Michael Carrick, e dá para notar ciúmes entre as lendas do Manchester United

Carrick sabia que jamais conseguiria igualar Keane como o destemido volante do United. Como ele mesmo disse: "Eu entendia o desejo dos torcedores por outro Roy Keane, mas você nunca poderá substituir um jogador como ele, então você faz isso de outra maneira."

Foi exatamente isso que Carrick fez, imprimindo sua marca no meio-campo do United com seus passes precisos, dando ao time um novo nível de controle na posse de bola. Deve ter sido bizarro, então, para ele saber que Keane o criticou duramente na televisão depois de Carrick ter dado uma entrevista pós-jogo após a derrota do United para o Olympiacos na Champions League em 2014.

"Aquela entrevista foi exatamente como a atuação deles: apática", disse Keane. "Diga um pouco mais! Mostre um pouco mais de urgência na entrevista. Aquilo refletiu perfeitamente a atuação do United hoje: apática, sem nenhuma urgência."

Carrick não se importou, mas sua esposa, Lisa, sim, achando errado Keane implicar com alguém que se apresentou após uma derrota dolorosa. Ela twittou: "Roy Keane, que idiota. Diz qualquer coisa para provocar uma reação."

Lisa recebeu diversas ofensas nas redes sociais e apagou rapidamente a publicação, antes de chorar ao telefone quando falou com Carrick. Ele, porém, não se abalou.

"Não me incomodou nem um pouco. Eu só estava pensando no jogo", escreveu ele. "Tenho certeza de que Roy não perdeu o sono por causa disso."

Carrick, no entanto, estava enganado. Isso gerou uma mágoa de 12 anos que agora se manifesta em cada aparição de Keane na Sky Sports.