A ansiedade do comentarista se intensifica claramente à medida que o torneio se aproxima de seu final dramático, em 19 de julho. Descrevendo seu pânico durante as fases finais do torneio, Keane acrescentou: “E é aí que começo a ficar preocupado, nas semifinais e nas finais. ‘Por favor, pare agora! Tirem eles de lá agora!’”

Quando posteriormente questionado pelo colega analista de estúdio Micah Richards se uma vitória da Inglaterra lhe traria alguma alegria, Keane declarou com firmeza: “Não, eu estaria emigrando para a Austrália.”