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Roy Keane anuncia que vai se mudar para a Austrália se a Inglaterra ganhar a Copa do Mundo
Comentarista revela o medo do torneio
O icônico ex-meio-campista fez essa revelação bem-humorada à Sky Bet. A seleção de Tuchel busca pôr fim a um longo jejum de 60 anos sem títulos internacionais no próximo torneio na América do Norte. Keane deve atuar como comentarista na América do Norte, o que lhe dará um lugar na primeira fila para assistir ao pesadelo histórico que ele deseja desesperadamente evitar.
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Keane teme que a Inglaterra seja eliminada nas eliminatórias
Apesar de trabalhar para uma grande emissora britânica, o irlandês não se desculpou nem um pouco por não torcer pelas grandes potências do torneio. Expressando seus verdadeiros sentimentos durante o programa de prévia, Keane disse: “Não quero que a Inglaterra ganhe! Mas, obviamente, quando estamos trabalhando lá e você é da ITV, você quer que eles se saiam bem. E você sabe que eles estão passando pelas fases eliminatórias, e quando estão avançando, há um pouco de emoção.”
Plano de emigração já está definido
A ansiedade do comentarista se intensifica claramente à medida que o torneio se aproxima de seu final dramático, em 19 de julho. Descrevendo seu pânico durante as fases finais do torneio, Keane acrescentou: “E é aí que começo a ficar preocupado, nas semifinais e nas finais. ‘Por favor, pare agora! Tirem eles de lá agora!’”
Quando posteriormente questionado pelo colega analista de estúdio Micah Richards se uma vitória da Inglaterra lhe traria alguma alegria, Keane declarou com firmeza: “Não, eu estaria emigrando para a Austrália.”
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Os desafios do Grupo L estão por vir
Os jogadores de Tuchel encerram os preparativos para o torneio contra a Costa Rica nesta quarta-feira, antes de embarcarem para enfrentar a Croácia em uma difícil estreia no Grupo L. Os Três Leões enfrentam então Gana e Panamá, com o objetivo de chegar às oitavas de final.
Avaliando a dinâmica do grupo, Keane observou: “Estranhamente para a Inglaterra, porém, o primeiro jogo é o mais difícil, não é mesmo, no grupo, contra a Croácia. Porque algumas das outras seleções poderiam se preparar para isso. Mas a Inglaterra entra direto na briga contra a Croácia.”