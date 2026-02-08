Roubo em casa de jogador do Manchester City e apresentadora gera medo entre estrelas da Premier League

Uma fonte disse ao The Sun: "Muitos jogadores dos principais clubes são rivais em campo, mas amigos fora dele. Eles conversam entre si e o maior medo que todos têm é que alguém em quem confiam os esteja traindo."

"Eles usam os mesmos barbeiros, mecânicos, corretores de imóveis, empresas de mudança e construtores. Quando um profissional conquista a confiança de um jogador, ele passa a ser recomendado e, a partir daí, fica conhecido por todos os jogadores do clube. Alguns temem que haja um grupo de desonestos ajudando-os a serem roubados."

A polícia está investigando o roubo na casa de Dias e Jama, avaliada em £4 milhões (R$ 28,4 milhões), em Alderley Edge. Alega-se que os bens roubados durante o assalto incluem relógios de grife, joias, bolsas e roupas.

Uma fonte disse ao The Sun: "Eles estão devastados. A casa é a primeira para a qual se mudaram como casal e é muito especial para eles. Felizmente, nenhum dos dois estava em casa, mas estão muito chateados por seu espaço pessoal ter sido invadido. Eles adoram a casa porque fica em uma rua muito tranquila, sem trânsito."