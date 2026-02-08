Getty/GOAL
Roubo em casa de jogador do Manchester City e apresentadora gera medo entre estrelas da Premier League
Casal não estava em casa no momento do roubo
No momento em que sua casa foi assaltada, o jogador português, que estava se recuperando de uma lesão, encontrava-se no Etihad Stadium assistindo ao jogo do City contra o Galatasaray pela Champions League. Jama está na África do Sul gravando a nova temporada de Love Island All-Stars.
Dias não precisava estar nas arquibancadas quando o City retornou às competições europeias, pois estava no banco de reservas, e isso levou outros jogadores a se perguntarem se estão sendo feitos esquemas - com informações sendo repassadas por aqueles que têm conhecimento do paradeiro dos jogadores.
Estrelas da Premier League temem golpe interno
Uma fonte disse ao The Sun: "Muitos jogadores dos principais clubes são rivais em campo, mas amigos fora dele. Eles conversam entre si e o maior medo que todos têm é que alguém em quem confiam os esteja traindo."
"Eles usam os mesmos barbeiros, mecânicos, corretores de imóveis, empresas de mudança e construtores. Quando um profissional conquista a confiança de um jogador, ele passa a ser recomendado e, a partir daí, fica conhecido por todos os jogadores do clube. Alguns temem que haja um grupo de desonestos ajudando-os a serem roubados."
A polícia está investigando o roubo na casa de Dias e Jama, avaliada em £4 milhões (R$ 28,4 milhões), em Alderley Edge. Alega-se que os bens roubados durante o assalto incluem relógios de grife, joias, bolsas e roupas.
Uma fonte disse ao The Sun: "Eles estão devastados. A casa é a primeira para a qual se mudaram como casal e é muito especial para eles. Felizmente, nenhum dos dois estava em casa, mas estão muito chateados por seu espaço pessoal ter sido invadido. Eles adoram a casa porque fica em uma rua muito tranquila, sem trânsito."
Segurança de alta tecnologia burlada
A mansão de 585 metros quadrados, que inicialmente foi um prêmio em um sorteio da Omaze, possui jardins, uma área de lazer interna completa, incluindo piscina, banheira de hidromassagem, sauna e academia. Conta com segurança de alta tecnologia — incluindo um sofisticado sistema de alarme por zonas, circuito fechado de TV e portões elétricos —, mas essas medidas foram burladas por uma quadrilha do crime organizado.
Logo após o ocorrido, Jama publicou nas redes sociais que Dias havia alertado a polícia ao retornar para casa por volta das 23h: "Nem gosto de falar nada quando essas coisas acontecem, porque aí vira só mais uma notícia, mas obrigada por todas as mensagens carinhosas, estamos bem."
Apoio de Grealish e Attwood
Dias não é o primeiro jogador de futebol do Noroeste da Inglaterra a ser alvo das chamadas "gangues de jogos fora de casa" - propriedades luxuosas pertencentes a estrelas da Premier League são invadidas enquanto eles estão fora da cidade.
O jogador da seleção inglesa Jack Grealish, que sofreu uma lesão enquanto estava emprestado ao Everton pelo Manchester City, está entre aqueles que tiveram um destino semelhante em 2023 - assim como sua parceira Sasha Attwood.
Eles teriam entrado em contato com Dias e Jama, e a fonte do The Sun acrescentou: "Eles queriam que eles soubessem que já haviam passado por uma situação semelhante, o quão difícil foi lidar com isso, mas que, no fim, conseguiram superar."
Alega-se que grande parte dos bens roubados de estrelas do esporte profissional "acaba nas mãos da Gucci Gang, sediada em Dublin". Dias e Jama aguardam para saber se algum de seus pertences será recuperado e devolvido.
