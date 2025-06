Jovem sueco parece destinado a seguir os passos de seu quase homônimo Wayne Rooney para se tornar um grande talento do futebol mundial

"Roony! Roony! Roony!" Você poderia facilmente confundir o Estádio Parken com os anos dourados de Wayne Rooney em Old Trafford, enquanto esse famoso cântico ecoava das arquibancadas em novembro de 2023. Mas não se tratava de um tributo ao ídolo do Manchester United. Na verdade, os torcedores do Copenhague estavam poeticamente zombando de seus ilustres visitantes e, ao mesmo tempo, celebrando seu novo herói.

Roony Bardghji acabara de marcar o gol da vitória aos 42 minutos da segunda etapa contra os Red Devils, com apenas 17 anos e 359 dias. Naquele momento, o jovem se lançou ao centro das atenções, fazendo história no processo.

O nome Rooney já está gravado na história do futebol, mas o quase homônimo de Wayne parece destinado a trilhar seu próprio caminho. Sua jornada rumo ao estrelato tem sido desafiadora desde aquela aparição marcante contra os ingleses, mas um futuro promissor com o Barcelona o espera, de qualquer forma.

Mais artigos abaixo

Os atuais campeões espanhóis concordaram em contratar Bardghji por um valor reduzido de €2,5 milhões, após ele entrar nos últimos meses de seu contrato com o Copenhague, apesar da estranha declaração de amor que fez pelo Real Madrid no início de sua carreira. Pelo menos, ele afirmou que tenta emular Lionel Messi, em vez de um dos Galácticos. Além disso, tudo será esquecido se ele brilhar vestindo as cores do Barça.