Ronaldo revela bastidores e conta detalhes da convulsão antes da final da Copa do Mundo de 1998

Quase três décadas depois, o Fenômeno revelou novos bastidores do episódio durante o programa "Futebol Legend Talks", publicado no canal do influenciador Lucas Tylty, no YouTube. O ex-atacante contou que conviveu com as consequências psicológicas do episódio até a campanha do pentacampeonato, em 2002.

"Em 2002, eu ainda convivia com o fantasma da convulsão que me pegou de surpresa. Precisava provar que tinha condições de jogar. Em 1998, saí correndo para fazer exames, para ter certeza de que não corria o risco de morrer em campo. Também não queria ser rotulado como o cara que amarelou na final da Copa", afirmou.

Ronaldo explicou que só soube exatamente o que havia acontecido após uma conversa com Leonardo. Segundo ele, o ex-lateral o levou para caminhar em um bosque próximo ao hotel da seleção antes de contar sobre a convulsão.

"Leonardo me levou para passear no bosque para me contar o que aconteceu. Quando ele me contou, saí correndo para o hotel para fazer exames, pois eu não queria ficar fora do jogo", relembrou.