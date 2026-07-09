Horas antes da final da Copa do Mundo de 1998, contra a França, Ronaldo viveu um dos momentos mais dramáticos de sua carreira. O atacante sofreu uma convulsão no hotel da seleção brasileira, passou por exames de emergência e, mesmo assim, entrou em campo na derrota por 3 a 0 para os donos da casa.
Ronaldo revela bastidores e conta detalhes da convulsão antes da final da Copa do Mundo de 1998
Detalhes de 1998
Quase três décadas depois, o Fenômeno revelou novos bastidores do episódio durante o programa "Futebol Legend Talks", publicado no canal do influenciador Lucas Tylty, no YouTube. O ex-atacante contou que conviveu com as consequências psicológicas do episódio até a campanha do pentacampeonato, em 2002.
"Em 2002, eu ainda convivia com o fantasma da convulsão que me pegou de surpresa. Precisava provar que tinha condições de jogar. Em 1998, saí correndo para fazer exames, para ter certeza de que não corria o risco de morrer em campo. Também não queria ser rotulado como o cara que amarelou na final da Copa", afirmou.
Ronaldo explicou que só soube exatamente o que havia acontecido após uma conversa com Leonardo. Segundo ele, o ex-lateral o levou para caminhar em um bosque próximo ao hotel da seleção antes de contar sobre a convulsão.
"Leonardo me levou para passear no bosque para me contar o que aconteceu. Quando ele me contou, saí correndo para o hotel para fazer exames, pois eu não queria ficar fora do jogo", relembrou.
Roberto Carlos lembra drama vivido pela Seleção
Durante o bate-papo, Roberto Carlos também recordou o impacto que o episódio teve sobre o elenco brasileiro. O ex-lateral afirmou que aquele foi o pior dia de sua vida e admitiu que deixou de pensar na decisão para se preocupar com a saúde do companheiro.
"A final acabou para mim às 14h, embora o jogo fosse só às 20h e pouco. O Ronaldo era a nossa referência, a gente jogava por ele. Naquele momento, para mim, tudo tinha acabado. Se tivesse que ir direto para o aeroporto, eu iria."
Segundo Roberto Carlos, o grupo comandado por Zagallo era muito unido e a principal preocupação dos jogadores era saber se Ronaldo estava bem.
"Quando você admira uma pessoa, faz de tudo por ela. Foi, sinceramente, o pior dia da minha vida. Eu não pensava muito na final. Ficava pensando nele, se estava bem."
O ex-lateral ainda revelou como encontrou o atacante após a convulsão.
"Quando acordou, ele disse que parecia que um caminhão tinha passado por cima dele. Nosso grupo sempre foi muito fechado. Quando acontecia algo, ninguém vazava."
Apesar do susto e das dúvidas sobre sua condição física, Ronaldo foi escalado para a final no Stade de France. O Brasil acabou derrotado por 3 a 0 pela França, em uma das partidas mais marcantes e cercadas de mistério da história das Copas do Mundo.
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