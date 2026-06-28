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Adriano's Last Game - Flamengo v Friends From ItalyGetty Images Sport
Pedro Augusto Dias

Ronaldo exalta Neymar e vê camisa 10 pronto para “calar críticos” na Copa

Copa do Mundo
Brasil x Japão
Brasil
Japão

Brasil e Japão se enfrentam nesta segunda-feira (29), às 14h (de Brasília), em Houston, em duelo decisivo pela fase de mata-mata da Copa do Mundo de 2026

O ex-atacante Ronaldo destacou o nome de Neymar ao comentar o cenário do Brasil na Copa do Mundo de 2026 e reforçou a confiança no camisa 10 como peça decisiva para a seleção na reta final do torneio.

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  • O que Ronaldo disse?

    Em entrevista ao jornal francês L’Équipe, o Fenômeno apontou também as principais seleções que, na visão dele, entram como maiores rivais do Brasil na disputa pelo título.

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    “França, Espanha e Argentina jogam um futebol muito bom; são muito competitivas, e a Alemanha é sempre perigosa. São as maiores rivais do Brasil na disputa pelo título”, afirmou Ronaldo.

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  • Scotland v Brazil: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Ronaldo sobre Neymar

    Além da análise sobre as forças da competição, o ex-jogador — campeão mundial em 1994 e 2002 — dedicou parte de sua fala a Neymar. Para Ronaldo, o atacante brasileiro ainda pode ser decisivo na Copa e tem condições de responder dentro de campo às críticas que recebe.

    “Neymar é decisivo. Não vejo outro jogador no elenco atual com a mesma capacidade que ele para ganhar uma partida. Então, se podíamos contar com ele, não podíamos deixar a oportunidade escapar. Ele foi liberado pelos médicos, está fisicamente apto e agora tem a chance de calar a boca de todos aqueles que não acreditavam nele”, disse.

    Ronaldo também fez um paralelo com a própria carreira, lembrando o Mundial de 2002, quando chegou desacreditado e terminou como artilheiro e protagonista do título brasileiro.

    “Eu estou empolgado e torcendo por ele. Ele não precisa mais provar seu talento aos 34 anos, mas espero que suas atuações calem a boca de todos aqueles que o descartaram. Porque não há nada como ver um grande atleta fazer um retorno triunfal”, completou.

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