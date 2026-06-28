O ex-atacante Ronaldo destacou o nome de Neymar ao comentar o cenário do Brasil na Copa do Mundo de 2026 e reforçou a confiança no camisa 10 como peça decisiva para a seleção na reta final do torneio.
Ronaldo exalta Neymar e vê camisa 10 pronto para “calar críticos” na Copa
O que Ronaldo disse?
Em entrevista ao jornal francês L’Équipe, o Fenômeno apontou também as principais seleções que, na visão dele, entram como maiores rivais do Brasil na disputa pelo título.
“França, Espanha e Argentina jogam um futebol muito bom; são muito competitivas, e a Alemanha é sempre perigosa. São as maiores rivais do Brasil na disputa pelo título”, afirmou Ronaldo.
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Ronaldo sobre Neymar
Além da análise sobre as forças da competição, o ex-jogador — campeão mundial em 1994 e 2002 — dedicou parte de sua fala a Neymar. Para Ronaldo, o atacante brasileiro ainda pode ser decisivo na Copa e tem condições de responder dentro de campo às críticas que recebe.
“Neymar é decisivo. Não vejo outro jogador no elenco atual com a mesma capacidade que ele para ganhar uma partida. Então, se podíamos contar com ele, não podíamos deixar a oportunidade escapar. Ele foi liberado pelos médicos, está fisicamente apto e agora tem a chance de calar a boca de todos aqueles que não acreditavam nele”, disse.
Ronaldo também fez um paralelo com a própria carreira, lembrando o Mundial de 2002, quando chegou desacreditado e terminou como artilheiro e protagonista do título brasileiro.
“Eu estou empolgado e torcendo por ele. Ele não precisa mais provar seu talento aos 34 anos, mas espero que suas atuações calem a boca de todos aqueles que o descartaram. Porque não há nada como ver um grande atleta fazer um retorno triunfal”, completou.