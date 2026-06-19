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Ronaldo e Portugal... Quando a paixão se transforma em fardo

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Será que o Don vai falhar em sua última dança?

No futebol, há estrelas que se aposentam cedo e há estrelas que se recusam a sair até o último momento. Cristiano Ronaldo, sem dúvida, pertence à segunda categoria: ele é um jogador que construiu uma carreira excepcional que se estendeu por mais de duas décadas e conquistou praticamente tudo, mas ainda encara cada partida como se fosse a última chance de provar seu valor mais uma vez.

O problema não está na ambição ou na paixão, mas na maneira como essa paixão é administrada dentro de campo.

Na minha opinião, Ronaldo se tornou um dos motivos da pressão que a seleção portuguesa enfrenta na Copa do Mundo de 2026, não porque seja um jogador ruim ou esteja tecnicamente acabado, como alguns tentam retratar, mas porque ainda quer desempenhar funções que não consegue mais executar com a mesma eficiência de dez anos atrás.

  • FBL-WC-2026-TRAINING-PORAFP

    Uma corrida contra o tempo

    A maior crise que Ronaldo enfrenta hoje é que ele continua lutando contra o tempo, em vez de conviver com ele.

    Em fases anteriores de sua carreira, ele era capaz de correr durante toda a partida, pressionar, partir para o ataque, marcar gols em jogadas de pouca chance e cobrar faltas como se fossem pênaltis; hoje, porém, a situação é totalmente diferente, devido à idade e às mudanças físicas naturais que afetam qualquer jogador, por maior que seja sua grandeza.

    Apesar disso, Ronaldo ainda age, às vezes, como se nada tivesse mudado.

    Basta olhar para o histórico das cobranças de falta: o astro português ainda faz questão de cobrar a maioria das jogadas paradas próximas ao gol, embora sua taxa de sucesso nesse aspecto tenha diminuído visivelmente há muitos anos. Marcar um gol diretamente de falta tornou-se um evento excepcional, mais do que uma arma recorrente, como era no passado.

    Aqui, o problema não está em desperdiçar uma ou duas cobranças, mas na própria ideia. Quanto mais o jogador tenta lutar contra o tempo em vez de se adaptar a ele, maior é a pressão sobre ele e sobre toda a equipe.

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  • Portugal v Congo DR: Group K - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Portugal, que quer escrever sua própria história

    Dizer que Ronaldo não recebe apoio suficiente dos companheiros não é totalmente errado; todos percebem que a seleção portuguesa, às vezes, não joga com a coesão esperada, apesar da abundância de talentos nas diferentes linhas.

    Mas a pergunta mais importante é: por que isso acontece?

    A geração atual conta com jogadores que têm grandes ambições e sonhos próprios: Bruno Fernandes, Bernardo Silva, João Neves, Vitinha e outros não querem ser meros coadjuvantes no capítulo final da história de Ronaldo, mas sim escrever suas próprias histórias também.

    Leia também... Desafio e orgulho... Como a seleção saudita lida com a revolução da Espanha?

    O problema é que a presença avassaladora de Ronaldo faz com que tudo gire em torno dele: todo ataque deve terminar nele, todas as jogadas de bola parada vão para ele, e toda discussão na mídia começa com o nome dele e termina nele.

    Isso pode não ser intencional, mas cria em alguns jogadores a sensação de que o espaço para se expressarem dentro da equipe ficou limitado, e é aí que começam os problemas psicológicos e técnicos que nem sempre aparecem nas declarações, mas se refletem dentro de campo.

  • Portugal v Congo DR: Group K - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    A maior crise

    Apesar de tudo o que foi dito, atribuir toda a responsabilidade a Ronaldo seria uma injustiça com a verdade.

    A principal razão para a confusão que a seleção portuguesa está vivendo continua sendo o técnico Roberto Martínez, pois o problema não se resume apenas à presença de Ronaldo, mas à incapacidade do técnico de lidar com essa presença da maneira correta.

    As grandes seleções têm sucesso quando seu técnico tem a coragem de tomar decisões difíceis, mesmo que envolvam as maiores estrelas. Já Martínez, às vezes, parece ter receio de abordar essa questão, o que deixou Portugal presa entre uma nova geração que quer liderar o projeto e uma lenda histórica que ainda deseja permanecer sob os holofotes.

    Ronaldo poderia ter sido uma arma estratégica letal, entrando em campo no momento certo e decidindo as partidas com sua enorme experiência, mas a teimosia em tratá-lo como se fosse o mesmo jogador de dez anos atrás prejudicou tanto o jogador quanto a equipe.

  • FBL-WC-2026-TRAINING-PORAFP

    Ainda há tempo

    Apesar de todas as críticas, não se pode descartar a Portugal nem Ronaldo das contas.

    O torneio ainda é longo, e a seleção portuguesa possui um dos elencos mais fortes do mundo em termos de qualidade e profundidade; além disso, o próprio Ronaldo ainda é capaz de fazer a diferença nos momentos decisivos, se for utilizado da maneira adequada.

    Mas a realização desse sonho exige uma análise sincera da realidade. Ronaldo precisa perceber que a gestão do esforço físico tornou-se mais importante do que tentar desempenhar todas as funções em campo, e Martínez precisa ter a coragem de lidar com seu capitão como parte do sistema, e não como seu único eixo.

    Só assim Portugal poderá deixar de ser uma seleção que vive das glórias do passado para se tornar uma equipe realmente capaz de disputar a Copa do Mundo; caso as coisas continuem como estão agora, a Copa do Mundo poderá se tornar mais uma história de oportunidades perdidas para uma geração de ouro que merecia muito mais.

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