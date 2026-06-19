Ronaldo e Portugal... Quando a paixão se transforma em fardo

A maior crise que Ronaldo enfrenta hoje é que ele continua lutando contra o tempo, em vez de conviver com ele.

Em fases anteriores de sua carreira, ele era capaz de correr durante toda a partida, pressionar, partir para o ataque, marcar gols em jogadas de pouca chance e cobrar faltas como se fossem pênaltis; hoje, porém, a situação é totalmente diferente, devido à idade e às mudanças físicas naturais que afetam qualquer jogador, por maior que seja sua grandeza.

Apesar disso, Ronaldo ainda age, às vezes, como se nada tivesse mudado.

Basta olhar para o histórico das cobranças de falta: o astro português ainda faz questão de cobrar a maioria das jogadas paradas próximas ao gol, embora sua taxa de sucesso nesse aspecto tenha diminuído visivelmente há muitos anos. Marcar um gol diretamente de falta tornou-se um evento excepcional, mais do que uma arma recorrente, como era no passado.

Aqui, o problema não está em desperdiçar uma ou duas cobranças, mas na própria ideia. Quanto mais o jogador tenta lutar contra o tempo em vez de se adaptar a ele, maior é a pressão sobre ele e sobre toda a equipe.