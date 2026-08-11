Ronald Araujo aponta Virgil van Dijk como "modelo" após concluir transferência para o Liverpool

O jogador de 27 anos chega a Anfield com um currículo brilhante, tendo conquistado três títulos de La Liga durante sua passagem pelo Barcelona, onde recentemente foi nomeado capitão do clube. Uma das perspectivas mais intrigantes da chegada de Araujo é a possível parceria defensiva que ele pode formar com o capitão do Liverpool, Van Dijk. O uruguaio fez questão de destacar rapidamente que o holandês há muito tempo é uma figura que ele admira à distância.

Em entrevista ao site oficial do clube, Araujo rasgou elogios ao seu novo companheiro de equipe ao afirmar: "Todos nós sabemos que grande jogador o Virgil é. Ele é uma verdadeira referência para o time e também é uma espécie de modelo e referência para mim pessoalmente. Estou ansioso para atuar ao lado dele, espero, e passar tempo com ele tanto dentro de campo quanto fora dele também. Estou empolgado por ter essa oportunidade e por aprender com ele, jogando ao lado dele. Com trabalho duro, acho que podemos alcançar coisas boas juntos como dupla e como defesa."