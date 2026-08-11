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Ronald Araujo aponta Virgil van Dijk como "modelo" após concluir transferência para o Liverpool
Araújo mira parceria com Van Dijk
O jogador de 27 anos chega a Anfield com um currículo brilhante, tendo conquistado três títulos de La Liga durante sua passagem pelo Barcelona, onde recentemente foi nomeado capitão do clube. Uma das perspectivas mais intrigantes da chegada de Araujo é a possível parceria defensiva que ele pode formar com o capitão do Liverpool, Van Dijk. O uruguaio fez questão de destacar rapidamente que o holandês há muito tempo é uma figura que ele admira à distância.
Em entrevista ao site oficial do clube, Araujo rasgou elogios ao seu novo companheiro de equipe ao afirmar: "Todos nós sabemos que grande jogador o Virgil é. Ele é uma verdadeira referência para o time e também é uma espécie de modelo e referência para mim pessoalmente. Estou ansioso para atuar ao lado dele, espero, e passar tempo com ele tanto dentro de campo quanto fora dele também. Estou empolgado por ter essa oportunidade e por aprender com ele, jogando ao lado dele. Com trabalho duro, acho que podemos alcançar coisas boas juntos como dupla e como defesa."
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Conduzindo uma rápida transferência para Anfield
O mercado de transferências muitas vezes anda a passos de tartaruga, mas, para Araujo, a mudança para Merseyside foi uma experiência relâmpago. O defensor revelou que, assim que o interesse do Liverpool se concretizou, a decisão foi instantânea. A oportunidade de jogar sob o comando de Iraola e se juntar a uma instituição do tamanho do Liverpool era boa demais para recusar, e a parte logística foi resolvida com impressionante rapidez pela equipe de recrutamento.
"Aconteceu muito, muito rápido, para ser sincero com você. Tenho um enorme agradecimento ao Liverpool por tornar esse processo tão rápido, por entrar em contato e pelo interesse. Tive uma conversa com o diretor esportivo e também com o técnico. Não tive dúvidas nem por um segundo sobre vir para cá. É um grande clube, uma grande instituição e uma grande oportunidade para eu desfrutar do meu futebol aqui. Mal posso esperar para entrar em campo e começar a aproveitar", disse Araujo.
Abraçando a Premier League e Anfield
Os atributos físicos de Araujo, como velocidade, domínio pelo alto e força, parecem feitos sob medida para as exigências do futebol inglês. Depois de passar a carreira em La Liga, ele agora saboreia a perspectiva de se testar no que considera a liga mais competitiva do mundo. Além dos desafios técnicos em campo, o fascínio pela atmosfera lendária de Anfield teve um papel importante em sua decisão.
"Sem dúvida nenhuma. Acho que minhas características vão se encaixar perfeitamente nesta liga. Acho que o estilo de jogo do campeonato inglês deve ser perfeito para as minhas qualidades como jogador. É uma liga em que eu queria jogar há muito tempo. É muito, muito competitiva e alguns dizem, e por que não?, que é a melhor liga do mundo. Então, estou muito empolgado, muito esperançoso, realmente querendo começar, com certeza", observou ela.
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Seguindo o legado uruguaio
Araujo se torna o mais recente de uma orgulhosa linhagem de uruguaios a representar o Liverpool, seguindo os passos do lendário Luis Suarez e do atual atacante Darwin Nunez. Araujo também revelou que recebeu uma mensagem pessoal de incentivo de Suarez, que continua sendo uma figura muito querida em Anfield.
"Claro, quando eu era criança, costumava ver o Luis jogando todas aquelas partidas fantásticas pelo Liverpool. Todos nós sabemos o que ele conquistou, a história que ele fez dentro deste clube durante o tempo em que esteve aqui. Há apenas alguns minutos, recebi uma mensagem dele me desejando boa sorte, dizendo tudo de melhor, você se juntou a um grande clube e tudo de melhor durante seu tempo aqui. Sem sombra de dúvida, o objetivo é ganhar troféus, ganhar coisas", concluiu Araujo.
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