Getty
Ronald Araujo alimenta rumores sobre a transferência de Julian Alvarez para o Barcelona ao revelar sua admiração pelo “ótimo” atacante do Atlético de Madrid.
Álvarez enfrenta um futuro incerto
Álvarez enfrenta um futuro incerto em meio a especulações contínuas sobre uma saída do Atlético. O atacante tem contrato até 2030 com a equipe de Diego Simeone, mas vem passando por uma campanha difícil e não marca gols na La Liga desde o início de novembro. O Chelsea, grande gastador da Premier League, teria mantido conversações sobre Alvarez, enquanto o Arsenal também foi associado ao vencedor da Copa do Mundo. O Barcelona também seria um admirador e teria colocado Alvarez na lista de possíveis substitutos para Lewandowski, junto com a estrela da Juventus, Dusan Vlahovic.
- Getty Images
Araujo elogia o “excelente” Alvarez
Araujo foi questionado sobre a busca do Barcelona por um atacante e, em particular, sobre Alvarez. Ele disse ao Mundo Deportivo: “Ele é um grande jogador; para mim, é um dos melhores atacantes do mundo. Dá para ver a qualidade que ele tem.” O zagueiro foi então questionado se ele acha que Alvarez seria uma boa opção para o Barça e acrescentou: “Os melhores jogadores pertencem ao melhor clube, que é o nosso. Isso é óbvio. Mas não é meu trabalho fazer isso ou tomar essa decisão.”
Álvarez já havia falado sobre as especulações sobre uma transferência para o Paris Saint-Germain e o Barcelona e insistiu que não tem certeza do que o futuro lhe reserva. Ele disse ao L'Equipe: “Se pretendo jogar no Barcelona ou no PSG? Honestamente, não sei. Vejo o que as pessoas dizem nas redes sociais. Na Espanha, as pessoas falam muito sobre mim e o Barcelona. Por enquanto, estou focado no Atlético e vamos avaliar no final da temporada.”
Deco fala sobre as transferências do Barcelona
O diretor esportivo do Barcelona, Deco, revelou seus planos para o verão e o tipo de atacante que o clube irá buscar. Ele disse ao Sport: “Não é preciso ficar obcecado por nenhum atacante, porque a equipe é boa. Temos Ferran [Torres] e [Marcus] Rashford, vamos ver o que somos capazes de fazer para tomar decisões. Se falarmos do melhor atacante, o melhor '9' dos últimos dez anos, foi o Robert. Não há ninguém como ele. Não é fácil ir ao mercado procurar alguém como Robert, porque as equipes estão apostando em outros perfis, talvez o Bayern tenha um perfil de atacante mais referencial. Eles estão apostando em um atacante com mais mobilidade. Não há ninguém com a qualidade e os números de Robert. O Barça tem que procurar jogadores com nível técnico, capacidade de se associar, de buscar soluções.”
Ainda há dúvidas se o Barcelona poderá fazer grandes investimentos neste verão devido aos contínuos problemas financeiros do clube, mas o candidato à presidência Victor Font afirmou que contratações de grandes nomes são possíveis. Ele disse ao Mundo Deportivo: “Se as coisas forem feitas da maneira certa, [Erling] Haaland ou Julian Alvarez são possíveis.”
- Getty Images Sport
Atlético x Barcelona a seguir
Álvarez enfrentará o Barcelona nas semifinais da Copa del Rey. As duas equipes se enfrentam na capital espanhola na noite de quinta-feira pela primeira partida da eliminatória. Araujo diz que está ansioso pelo jogo e acrescenta: “Estamos indo bem, estamos em boa forma. Estamos treinando muito bem, sabemos que será difícil contra um grande time como o Atlético de Madrid, mas estamos prontos para chegar à final. Quando assistimos ao sorteio, não tínhamos um adversário preferido. Quem quer que fosse. Temos um grande time e podemos enfrentar qualquer desafio. Acabamos enfrentando um time muito grande como o Atlético e sabemos que será difícil, mas se jogarmos nosso estilo de futebol, somos capazes de chegar à final.”
O vencedor da eliminatória enfrentará o Real Sociedad ou o Athletic Club na final, em abril.
Traduzido automaticamente pelo GOAL-e
Publicidade