Ronald Araujo alimenta rumores sobre a transferência de Julian Alvarez para o Barcelona ao revelar sua admiração pelo “ótimo” atacante do Atlético de Madrid.

Araujo foi questionado sobre a busca do Barcelona por um atacante e, em particular, sobre Alvarez. Ele disse ao Mundo Deportivo: “Ele é um grande jogador; para mim, é um dos melhores atacantes do mundo. Dá para ver a qualidade que ele tem.” O zagueiro foi então questionado se ele acha que Alvarez seria uma boa opção para o Barça e acrescentou: “Os melhores jogadores pertencem ao melhor clube, que é o nosso. Isso é óbvio. Mas não é meu trabalho fazer isso ou tomar essa decisão.”

Álvarez já havia falado sobre as especulações sobre uma transferência para o Paris Saint-Germain e o Barcelona e insistiu que não tem certeza do que o futuro lhe reserva. Ele disse ao L'Equipe: “Se pretendo jogar no Barcelona ou no PSG? Honestamente, não sei. Vejo o que as pessoas dizem nas redes sociais. Na Espanha, as pessoas falam muito sobre mim e o Barcelona. Por enquanto, estou focado no Atlético e vamos avaliar no final da temporada.”