Romelu Lukaku e o Napoli mantêm “conversas construtivas” após impasse sobre a reabilitação da lesão

A relação entre Lukaku e o Napoli parece estar de volta aos trilhos após “conversas construtivas” entre o jogador e os dirigentes do clube. O atacante de 32 anos esteve no centro de uma disputa sobre o local de sua recuperação, tendo passado as últimas semanas longe da base de treinamento do clube em Castelvolturno para buscar tratamento especializado na Bélgica devido a um problema recorrente nos tendões isquiotibiais.

Embora o impasse tivesse anteriormente gerado rumores de um desentendimento de longo prazo, ambas as partes concordaram agora que Lukaku continuará sua reabilitação em seu país natal, de acordo com o The Athletic. O plano é que o ex-jogador do Chelsea retorne a Nápoles pouco antes de se juntar à seleção da Bélgica para a próxima Copa do Mundo de 2026, garantindo que ele esteja em sua melhor forma física tanto para o clube quanto para a seleção.