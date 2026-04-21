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Romelu Lukaku e o Napoli mantêm “conversas construtivas” após impasse sobre a reabilitação da lesão
As tensões diminuíram em Nápoles
A relação entre Lukaku e o Napoli parece estar de volta aos trilhos após “conversas construtivas” entre o jogador e os dirigentes do clube. O atacante de 32 anos esteve no centro de uma disputa sobre o local de sua recuperação, tendo passado as últimas semanas longe da base de treinamento do clube em Castelvolturno para buscar tratamento especializado na Bélgica devido a um problema recorrente nos tendões isquiotibiais.
Embora o impasse tivesse anteriormente gerado rumores de um desentendimento de longo prazo, ambas as partes concordaram agora que Lukaku continuará sua reabilitação em seu país natal, de acordo com o The Athletic. O plano é que o ex-jogador do Chelsea retorne a Nápoles pouco antes de se juntar à seleção da Bélgica para a próxima Copa do Mundo de 2026, garantindo que ele esteja em sua melhor forma física tanto para o clube quanto para a seleção.
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Lukaku esclarece as coisas
Respondendo às crescentes especulações nas redes sociais, Lukaku não hesitou em reiterar seu compromisso com os Partenopei. “A verdade é que, nas últimas semanas, não me senti bem fisicamente; fiz alguns exames enquanto estava na Bélgica e descobri que havia uma inflamação e líquido no músculo iliopsoas, perto do tecido cicatricial”, escreveu ele no Instagram.
“Eu nunca poderia virar as costas para o Napoli, nunca. Não há nada que eu queira mais do que jogar e fazer meu time vencer, mas, neste momento, preciso garantir que estou clinicamente 100%, porque ultimamente não estava, e isso também pesava sobre mim mentalmente.”
Clube adia medidas disciplinares
A resolução representa um grande alívio para o Napoli, que, segundo relatos, estava considerando medidas drásticas há apenas algumas semanas. No final de março, relatos sugeriam que o time italiano estava avaliando possíveis medidas disciplinares contra o atacante após ele não ter comparecido aos treinos programados. O clube divulgou um comunicado alegando que Lukaku não havia respondido aos pedidos formais para retornar à Itália. No entanto, após a reunião de segunda-feira, essas ameaças de punição interna foram deixadas de lado em favor de uma abordagem colaborativa para trazer o atacante de volta aos gramados.
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Uma campanha difícil
Este tem sido um ano frustrante para Lukaku, que ficou limitado a apenas sete participações como reserva nesta temporada, devido a uma lesão no tendão da coxa sofrida em um amistoso de pré-temporada em agosto passado. Isso contrasta fortemente com sua primeira temporada em Nápoles, onde foi fundamental na conquista do título da Série A, marcando 14 gols e dando 11 assistências após sua transferência de € 30 milhões (R$ 100 milhões) do Chelsea. Com seu contrato no Estádio Diego Armando Maradona válido até o verão de 2027, o clube continua apostando na recuperação física de longo prazo do atacante após uma temporada devastada por lesões.