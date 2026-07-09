Romário é muito duro com Ancelotti: “Eu o levaria ao tribunal, rasgaria o contrato dele”

Romário, ex-estrela da Seleção Brasileira (70 partidas, 55 gols, campeão mundial em 1994), volta a criticar Carlo Ancelotti, técnico da Seleção, eliminada pela Noruega nas oitavas de final da Copa do Mundo: “Ele não pode continuar como técnico do Brasil, não há como. Se eu estivesse na federação, teria entrado no vestiário, mandado ele para o inferno e rasgado o contrato dele na hora. O jogo contra a Noruega foi uma vergonha, eu até o levaria ao tribunal. Depois vamos ver o que acontece, mas ele não pode continuar — diz o Sportmediaset. — E eu nem entendi o que ele pensava em fazer em campo: tirar Bruno Guimarães para colocar Ederson na lateral? E você faz isso porque não convocou outros laterais. Um lateral se machuca e você convoca um zagueiro central? Entendo que não haja muitos, mas será que não há alguém melhor que o Ederson nessa função?”.