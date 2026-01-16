+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Luis Felipe Gonçalves

Romário descarta chances de Pedro, do Flamengo, para Copa do Mundo de 2026 e revela quem seria seu atacante na seleção brasileira

Craque do tetra, Romário foi direto ao opinar sobre o ataque da seleção brasileira e revelou quem, para ele, deveria ser o centroavante de Carlo Ancelotti no Mundial

Romário, ídolo da seleção brasileira e campeão da Copa do Mundo de 1994, não poupou palavras ao falar sobre o futuro do ataque do Brasil. Durante um evento da Romário TV, no Rio de Janeiro, o ex-camisa 11 revelou quem considera o centroavante ideal para a Copa do Mundo de 2026, que será disputada nos Estados Unidos, México e Canadá.

Segundo Romário, Pedro, do Flamengo, não vive seu melhor momento e está fora de sua lista para o Mundial. Em contrapartida, o Baixinho elogiou Kaio Jorge, do Cruzeiro, e apontou o jovem atacante como o nome ideal para vestir a camisa 9 da seleção brasileira.

“Se a Copa do Mundo fosse hoje, eu levaria o Kaio Jorge, do Cruzeiro. O Raphinha eu colocaria como atacante, que sabe fazer gol, e o próprio Vinicius Junior. Pedro não, hoje não. Se me perguntassem isso lá atrás, eu responderia (que sím), mas hoje não. Caiu muito e talvez ainda não seja um jogador pronto para ser responsável para ser o 9 da seleção brasileira”, afirmou Romário.

    Kaio Jorge, o preferido do “Baixinho”

    Apontado por Romário como o nome ideal para comandar o ataque da seleção brasileira, Kaio Jorge vive o melhor momento de sua carreira. O atacante já teve oportunidades com a camisa do Brasil neste ciclo e participou da vitória por 3 a 0 sobre o Chile, em setembro de 2025, mostrando personalidade mesmo com poucos minutos em campo.

    Artilheiro do Campeonato Brasileiro de 2025, Kaio Jorge encerrou a temporada com números que chamaram a atenção da comissão técnica: foram 26 gols em 46 partidas, além de atuações decisivas em jogos grandes. A regularidade, a mobilidade fora da área e a capacidade de finalizar com poucos toques fizeram do camisa 9 uma das principais referências ofensivas do futebol nacional.

    Contratado pelo Cruzeiro em 2024 junto à Juventus por 7,2 milhões de euros (cerca de R$ 42 milhões), o atacante rapidamente se firmou como peça central do projeto esportivo do clube. Inicialmente com vínculo até 2028, Kaio Jorge teve o contrato renovado até 2030 após a diretoria mineira recusar três propostas recentes do Flamengo, reforçando a aposta no jogador como ativo esportivo e técnico de alto nível.

    Pedro “descartado”

    Pedro, camisa 9 do Flamengo e presente na última Copa do Mundo, em 2022, viveu um ano de 2025 marcado por oscilações. Lesões atrapalharam a sequência do atacante ao longo da temporada, impactando diretamente sua disputa por espaço no radar de Carlo Ancelotti.

    Ainda assim, os números do rubro-negro seguem respeitáveis: foram 15 gols em 39 partidas, mantendo uma boa positiva, especialmente considerando os períodos de recuperação física. Com a temporada de 2026 já em andamento, Pedro ainda terá meses decisivos para provar que pode retomar o protagonismo e convencer o treinador italiano de que merece integrar a lista final para sua segunda Copa do Mundo.

    Os concorrentes pela camisa 9

    A disputa pela camisa 9 da seleção brasileira promete ser uma das mais acirradas do ciclo. Além de Kaio Jorge e Pedro, outros nomes ganham força. Igor Thiago, do Brentford, vive grande fase na Premier League e figura entre os artilheiros do campeonato inglês, ampliando o leque de opções para o comando de ataque.

    A lista ainda conta com atacantes de perfis variados, como Vitor Roque, Matheus Cunha, Richarlison e João Pedro, todos com passagem recente ou constante pela seleção. Cada um oferece características diferentes, seja mobilidade, jogo aéreo, pressão defensiva ou presença física na área.

    Com a Copa do Mundo de 2026 se aproximando, os próximos meses serão determinantes. Além do desempenho, a parte física e o impacto em jogos grandes irão pesar obviamente na decisão final. A pergunta segue em aberto: quem será o camisa 9 da camisa amarelinha mais famosa do futebol mundial?

    A resposta, como sempre, estará nas mãos de Carlo Ancelotti.

