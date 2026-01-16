Romário descarta chances de Pedro, do Flamengo, para Copa do Mundo de 2026 e revela quem seria seu atacante na seleção brasileira

Romário, ídolo da seleção brasileira e campeão da Copa do Mundo de 1994, não poupou palavras ao falar sobre o futuro do ataque do Brasil. Durante um evento da Romário TV, no Rio de Janeiro, o ex-camisa 11 revelou quem considera o centroavante ideal para a Copa do Mundo de 2026, que será disputada nos Estados Unidos, México e Canadá.

Segundo Romário, Pedro, do Flamengo, não vive seu melhor momento e está fora de sua lista para o Mundial. Em contrapartida, o Baixinho elogiou Kaio Jorge, do Cruzeiro, e apontou o jovem atacante como o nome ideal para vestir a camisa 9 da seleção brasileira.

“Se a Copa do Mundo fosse hoje, eu levaria o Kaio Jorge, do Cruzeiro. O Raphinha eu colocaria como atacante, que sabe fazer gol, e o próprio Vinicius Junior. Pedro não, hoje não. Se me perguntassem isso lá atrás, eu responderia (que sím), mas hoje não. Caiu muito e talvez ainda não seja um jogador pronto para ser responsável para ser o 9 da seleção brasileira”, afirmou Romário.