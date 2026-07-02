"O Inter vai contratar dois zagueiros. Um dos nomes é o de Trevor Chalobah. As negociações continuam: ainda não chegamos a um acordo definitivo, mas o Inter está trabalhando com os agentes do jogador. Houve contatos diretos e, portanto, o nome de Chalobah deve ser levado em consideração, pois o Inter está interessado no jogador e já entrou em contato. O Como fez uma oferta de 25 milhões de euros com bônus, recusada pelo Chelsea, que quer mais. Para o Inter, portanto, o nome dele deve ser mantido, enquanto o de Solet deve ser descartado, já que as negociações estão congeladas”.





“Quanto a Khalaili, o Napoli chegou primeiro, chegando a um acordo com o jogador. Manna, porém, precisa agora concluir as saídas. O Inter está se movimentando em relação a ele, conversou com os agentes e entrou em contato com o Union Saint-Gilloise. O Inter está pensando seriamente em seguir em frente. A prioridade é Khalaili neste momento, mesmo que tenha sido oferecido outro lateral-direito da Premier League”.