Romano - A Juventus tentou contratar Samuele Inacio, depois contratou Ekhator

Samuele Inacio, um dos jovens italianos mais promissores, convocado por Roberto Mancini para a seleção italiana para os próximos jogos da Nations League, também é um nome muito comentado no mercado. Nascido em 2008, Inacio tem contrato com o Borussia Dortmund até 30 de junho de 2029, mas é acompanhado com atenção por alguns clubes italianos. Na linha de frente, Inter e principalmente a Juventus.





À Cronache di spogliatoio, Fabrizio Romano falou assim sobre Inacio: "A Juventus gosta muito dele, a Juventus tentou contratar Samuele Inacio. O clube sondou o Borussia Dortmund, depois contratou Ekhator. O Dortmund renovou o contrato de Inacio. Ele pode ter qualidade para voltar à Itália um dia".