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cm grafica inacio inter e juve
Gianluca Minchiotti
Traduzido por

Romano - A Juventus tentou contratar Samuele Inacio, depois contratou Ekhator

Juventus
Mercado da bola
Borussia Dortmund
S. Inacio

O talento do Borussia Dortmund agrada à Juventus

Samuele Inacio, um dos jovens italianos mais promissores, convocado por Roberto Mancini para a seleção italiana para os próximos jogos da Nations League, também é um nome muito comentado no mercado. Nascido em 2008, Inacio tem contrato com o Borussia Dortmund até 30 de junho de 2029, mas é acompanhado com atenção por alguns clubes italianos. Na linha de frente, Inter e principalmente a Juventus.


À Cronache di spogliatoio, Fabrizio Romano falou assim sobre Inacio: "A Juventus gosta muito dele, a Juventus tentou contratar Samuele Inacio. O clube sondou o Borussia Dortmund, depois contratou Ekhator. O Dortmund renovou o contrato de Inacio. Ele pode ter qualidade para voltar à Itália um dia".

  • É a confirmação do apreço da Juventus pelo filho de ex-jogador (seu pai é Inacio Pià), e da tentativa feita pela Velha Senhora durante o último verão. Inacio soma até aqui 10 jogos e 3 gols com a camisa do time principal do Dortmund, além de 9 partidas e 2 gols com a segunda equipe aurinegra. Pela seleção da Itália, Inacio estreou em junho, com Silvio Baldini no banco de reservas, na partida vencida contra Luxemburgo. No verão, de fato, a decisão do Dortmund havia sido a de não colocar Inacio no mercado: resta saber se, em um futuro próximo, as cartas na mesa poderão mudar e se, para os clubes italianos, com a Juventus à frente, será possível levar o jovem talento da Itália para a Serie A.

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